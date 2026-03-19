Việt Nam – Algeria thúc đẩy hợp tác năng lượng trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược
Hà Lê
19/03/2026, 09:15
Tối 18/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Sifi Ghrieb, trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam – Algeria và thảo luận về tình hình quốc tế cùng quan tâm, trong đó có xung đột tại Trung Đông.
Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Chính phủ đã chuyển lời thăm hỏi và lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Việt Nam tới Tổng thống, Thủ tướng và các nhà lãnh đạo cấp cao Algeria sớm thăm Việt Nam.
Nhắc lại những kết quả tích cực của chuyến thăm chính thức Algeria vào tháng 11/2025, đặc biệt là việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn trân trọng tình cảm, sự ủng hộ của lãnh đạo và nhân dân Algeria dành cho Việt Nam trong suốt các giai đoạn lịch sử.
Trên nền tảng khuôn khổ quan hệ mới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên khẩn trương triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận đã đạt được; sớm thống nhất Chương trình hành động triển khai Đối tác Chiến lược, tập trung vào các lĩnh vực hai nước có thế mạnh và nhu cầu bổ trợ lẫn nhau như đầu tư, khai thác dầu khí và lọc – hóa dầu, thương mại, nghiên cứu trồng nông sản Việt Nam tại Algeria, quốc phòng, năng lượng tái tạo, khoa học – công nghệ và chuyển đổi số.
Trao đổi về tình hình khu vực, Thủ tướng Chính phủ bày tỏ quan ngại trước diễn biến phức tạp của xung đột tại Trung Đông và những tác động tiêu cực đối với kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam.
Trên tinh thần đoàn kết, hợp tác và đối thoại, Thủ tướng đề nghị Algeria hỗ trợ Việt Nam bảo đảm an ninh năng lượng thông qua cung cấp dầu thô và khí đốt; đồng thời phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa PVEP và Sonatrach.
Vui mừng điện đàm với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Sifi Ghrieb cảm ơn tình cảm tốt đẹp của phía Việt Nam và chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống Abdelmadjid Tebboune tới Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam.
Đánh giá cao ý nghĩa lịch sử chuyến thăm Algeria của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào tháng 11/2025, Thủ tướng Algeria khẳng định trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống và sự gắn bó lịch sử giữa hai dân tộc, Algeria sẵn sàng thúc đẩy hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực an ninh năng lượng; đồng thời phối hợp triển khai các kết quả hợp tác đã đạt được, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, nông nghiệp, năng lượng và văn hóa.
Thủ tướng Sifi Ghrieb cũng nhấn mạnh hai nước chia sẻ nhiều giá trị chung về hòa bình, đoàn kết, bình đẳng và phát triển; đánh giá cao thiện chí, trách nhiệm và cách tiếp cận của Việt Nam đối với các xung đột khu vực và toàn cầu, bày tỏ sẵn sàng phối hợp cùng Việt Nam kêu gọi ngừng bắn, giảm leo thang và thúc đẩy các giải pháp hòa bình.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
