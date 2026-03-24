Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Liên bang Nga, chứng kiến ký Hiệp định hợp tác điện hạt nhân

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, thống nhất các định hướng lớn thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và chứng kiến ký Hiệp định hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, ngày 23/3 theo giờ địa phương, tại Phủ Thủ tướng ở thủ đô Moskva, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Mikhail Mishustin.

Nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Thủ tướng Mikhail Mishustin bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng Chính phủ Việt Nam sau chuyến thăm Việt Nam tháng 1/2025, đồng thời cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo và Chính phủ Việt Nam.

Thủ tướng Nga gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam; chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp, đánh giá các sự kiện này tạo nền tảng quan trọng cho phát triển thời gian tới.

Đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, Thủ tướng Mikhail Mishustin khẳng định Nga coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, xem Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại châu Á – Thái Bình Dương.

Cảm ơn phía Nga, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao Việt Nam, khẳng định Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, coi Nga là đối tác tin cậy hàng đầu tại châu Âu.

QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN THỰC CHẤT

Trong không khí hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai Thủ tướng đã thông báo cho nhau về tình hình chính trị, kinh tế – xã hội của mỗi nước; đồng thời điểm lại những kết quả nổi bật trong hợp tác song phương thời gian qua.

Hai bên khẳng định quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga tiếp tục phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, thương mại, đầu tư; an ninh, quốc phòng; năng lượng, dầu khí đến hợp tác nhân văn và giao lưu nhân dân.

Tin cậy chính trị giữa hai nước không ngừng được củng cố thông qua trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, trong đó có cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin ngay sau khi kết thúc Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin - Ảnh: VGP

Hai Thủ tướng thống nhất đánh giá quan hệ song phương vẫn còn nhiều dư địa hợp tác và có tiềm năng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, phù hợp với yêu cầu phát triển của mỗi nước trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở đó, hai bên trao đổi và thống nhất các phương hướng lớn nhằm tháo gỡ khó khăn, tồn tại, thúc đẩy hợp tác toàn diện, đưa quan hệ Việt Nam – Nga đi vào chiều sâu, bền vững và hiệu quả.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường đối thoại, củng cố tin cậy chính trị; thúc đẩy tiếp xúc, trao đổi đoàn ở các cấp, trên các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân, tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác song phương phát triển toàn diện.

Trong lĩnh vực kinh tế – thương mại – đầu tư, hai Thủ tướng khẳng định quyết tâm đưa hợp tác trong lĩnh vực này trở thành trụ cột, mũi nhọn của quan hệ song phương.

Hai bên thống nhất triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu, mở cửa thị trường cho các mặt hàng xuất khẩu của nhau, thúc đẩy đầu tư song phương, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau.

Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, giao thông vận tải, logistics, giáo dục – đào tạo, văn hóa, du lịch, khoa học – công nghệ, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai nước.

ĐIỆN HẠT NHÂN – BƯỚC TIẾN MỚI TRONG HỢP TÁC NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM – NGA

Hai bên ghi nhận những kết quả tích cực trong hợp tác năng lượng – dầu khí thời gian qua, với sự tham gia hiệu quả của các liên doanh giữa hai nước.

Hai Thủ tướng nhấn mạnh năng lượng – dầu khí là lĩnh vực hợp tác truyền thống, mang tính biểu tượng của quan hệ Việt Nam – Nga, đồng thời khẳng định quyết tâm nâng tầm lĩnh vực hợp tác chiến lược này thông qua triển khai hiệu quả các dự án then chốt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin - Ảnh: VGP

Cùng với đó, hai bên thống nhất sớm nghiên cứu mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, đóng góp cho chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh và khẳng định ý nghĩa quan trọng của việc ký Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam.

Hai bên coi đây là bước tiến mới trong hợp tác năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, đồng thời tin tưởng dự án sẽ trở thành công trình mang tính biểu tượng mới của tình hữu nghị và hợp tác lâu dài giữa hai nước.

Hai Thủ tướng cũng đánh giá cao việc hai nước ký kết thêm nhiều thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng – dầu khí, giao thông vận tải giữa các doanh nghiệp hai nước nhân chuyến thăm, góp phần triển khai hiệu quả các nghị định thư và hiệp định liên Chính phủ đã ký, qua đó đóng góp thiết thực vào bảo đảm an ninh năng lượng trong bối cảnh hiện nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin chứng kiến Lễ ký kết Hiệp định về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam - Ảnh: VGP

Trong lĩnh vực khoa học – công nghệ, hai bên thống nhất cần đưa hợp tác khoa học – công nghệ trở thành trụ cột hợp tác mới. Hai Thủ tướng nhất trí thúc đẩy tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Năm chéo 2026 về khoa học và giáo dục; tận dụng các nền tảng hợp tác hiện có để mở rộng các dự án tiềm năng, nhất là trong lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khuyến khích phía Nga tham gia tư vấn, thiết kế, chuyển giao công nghệ và xây dựng hệ thống tàu điện ngầm tại Việt Nam, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác nhân văn và giao lưu nhân dân, trong đó có giáo dục – đào tạo, văn hóa và du lịch. Thủ tướng Mikhail Mishustin cho biết Việt Nam là điểm đến ngày càng được người dân Nga ưa chuộng; đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tạo thuận lợi cho du lịch song phương, tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, như Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Quảng trường Đỏ, mở rộng việc giảng dạy tiếng Việt tại Nga và tiếng Nga tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay đã đào tạo cho Việt Nam hàng nghìn chuyên gia, học giả trình độ cao, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Việt Nam trong nhiều giai đoạn.

Thủ tướng đề nghị Nga tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng số lượng học bổng, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ số, công nghệ mới, y sinh học, giao thông, khoa học cơ bản và nghệ thuật hàn lâm.

Thủ tướng Chính phủ cũng cảm ơn lãnh đạo và Chính phủ Nga đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Nga sinh sống, học tập và làm việc; đồng thời khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Nga tại Việt Nam.

Sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Mikhail Mishustin đã cùng chứng kiến lễ ký Hiệp định giữa Chính phủ hai nước về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong quan hệ hợp tác song phương Việt Nam – Liên bang Nga.