Trang chủ Tiêu điểm

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Timor - Leste

Việt An

17/09/2025, 11:01

Thủ tướng đánh giá chuyến thăm trước thềm gia nhập ASEAN của Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Timor-Leste sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, hướng tới việc đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới, vừa hiệu quả, thiết thực và gần gũi hơn...

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Timor-Leste Bendito dos Santos Freitas. Ảnh: Báo Nhân Dân
Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Timor-Leste Bendito dos Santos Freitas. Ảnh: Báo Nhân Dân

Chiều 16/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Timor-Leste Bendito dos Santos Freitas nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.

Hoan nghênh Bộ trưởng Freitas lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng đánh giá chuyến thăm trước thềm gia nhập ASEAN của Timor-Leste sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, hướng tới việc đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới, vừa hiệu quả, thiết thực và gần gũi hơn.

Thủ tướng nhấn mạnh việc Timor-Leste sẽ sớm trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN là sự kiện lịch sử, khẳng định vị thế, uy tín và nỗ lực không ngừng của Timor-Leste; tin tưởng Timor-Leste sẽ cùng các nước ASEAN xây dựng một Cộng đồng đoàn kết, tự cường và phát triển bền vững.

Trao đổi về hợp tác song phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tăng cường tin cậy chính trị thông qua trao đổi, tiếp xúc cấp cao, các cấp và các kênh; đánh giá cao lãnh đạo Timor-Leste đã hai năm liên tiếp thăm Việt Nam, lần gần nhất sang dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (năm 2025).

Trên cơ sở hợp tác về viễn thông, thông qua dự án hợp tác đầu tư thành công Telemor, Thủ tướng Chính phủ kỳ vọng hợp tác thương mại – đầu tư sẽ sớm có sự tăng trưởng đột phá; đề nghị hai bên thúc đẩy đàm phán các hiệp định về thương mại, bảo hộ đầu tư, lao động, miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông; tăng cường hợp tác sản xuất gạo, dầu khí, dịch vụ số….

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị hai nước đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng khác như an ninh - quốc phòng, viễn thông, giáo dục và đào tạo, năng lượng sạch, công nghệ cao…; tận dụng hiệu quả các xu thế mới như kinh tế xanh, kinh tế số, năng lượng sạch, đổi mới sáng tạo, trí tuệ thông minh; thúc đẩy giao lưu nhân dân thông qua phát triển du lịch, giao lưu văn hóa.

Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Timor-Leste chúc mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của Việt Nam; bày tỏ ngưỡng mộ đất nước và nhân dân Việt Nam về những thành tựu vượt bậc trong tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội trong suốt 8 thập kỷ qua.

Bộ trưởng nhấn mạnh nhân dân Timor-Leste luôn ghi nhớ việc Việt Nam là quốc gia đầu tiên công nhận nền độc lập của nước này năm 1975, luôn coi Việt Nam là hình mẫu để học tập kinh nghiệm và mong muốn không ngừng củng cố, nâng cấp, đưa quan hệ giữa hai nước đi vào chiều sâu, thực chất hơn nữa.

Bộ trưởng cảm ơn ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hai bên sớm tổ chức phiên họp lần thứ nhất Ủy ban Hỗn hợp với sự tham dự của các bộ, ngành liên quan để trao đổi các nội dung hợp tác, tháo gỡ vướng mắc; chuẩn bị thật tốt cho các trao đổi đoàn cấp cao trong năm 2025, góp phần đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới; mong muốn Việt Nam tiếp tục hợp tác với Timor-Leste trong quá trình nước này chuyển đổi và đa dạng hóa nền kinh tế, thông qua phát triển nông nghiệp, thủy sản, du lịch, chế biến thực phẩm, hướng tới phát triển bền vững.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Timor-Leste tham gia hiệu quả vào các hoạt động của ASEAN, bắt kịp tiến độ phát triển của toàn khối; tin tưởng sự gia nhập của Timor-Leste sẽ mở ra chương mới cho ASEAN, giúp Cộng đồng trọn vẹn hơn, là động lực giúp ASEAN phát triển ngày càng mạnh mẽ và đoàn kết hơn.

Thủ tướng cũng đề nghị Timor-Leste, với tư cách là một quốc gia thành viên UNCLOS 1982 và chuẩn bị là một thành viên chính thức của ASEAN, tiếp tục ủng hộ lập trường chung của ASEAN về vấn đề Biển Đông và cùng nỗ lực đạt được một COC thực sự hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982, góp phần xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Chuyển đổi số là khâu đột phá trong công tác Mặt trận thời gian tới

Chuyển đổi số là khâu đột phá trong công tác Mặt trận thời gian tới

Ngày 16/9, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chủ trì Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố về chuyển đổi số, Mặt trận số...

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Lễ kỷ niệm không chỉ là dịp tri ân lịch sử, khẳng định thành tựu của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ: Việt Nam luôn là đối tác tin cậy, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế…

Chính phủ dự kiến nợ công chạm 37% GDP vào cuối năm 2025

Chính phủ dự kiến nợ công chạm 37% GDP vào cuối năm 2025

Trong Báo cáo số 776/BC-CP vừa gửi tới Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ dự kiến đến cuối 2025 nợ công sẽ ở mức 36% – 37% GDP; bội chi ngân sách nằm dưới ngưỡng Quốc hội phê duyệt…

Phó Thủ tướng chỉ đạo kiểm soát tín dụng bất động sản, chống buôn lậu vàng

Phó Thủ tướng chỉ đạo kiểm soát tín dụng bất động sản, chống buôn lậu vàng

Chiều 16/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành liên quan, yêu cầu kiểm soát chặt tín dụng bất động sản, giữ ổn định lãi suất cho vay và tăng cường biện pháp chống buôn lậu, minh bạch hóa thị trường vàng…

Nga coi trọng việc phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam

Nga coi trọng việc phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Patrusev khẳng định Nga coi trọng việc phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, như một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Nga tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

eMagazine

Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Thế giới

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy