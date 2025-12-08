Lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam (Tây Ninh) – Meun Chey (Prey Veng) đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác Việt Nam – Campuchia, mở thêm trục giao thương chiến lược, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu, kết nối hạ tầng và tăng cường giao lưu nhân dân hai nước.

Sáng ngày 8/12/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet đồng chủ trì lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam (tỉnh Tây Ninh) – Meun Chey (tỉnh Prey Veng, Campuchia).

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương hai nước cùng đông đảo nhân dân khu vực biên giới.

ĐỘNG LỰC MỚI THÚC ĐẨY KẾT NỐI KINH TẾ, THƯƠNG MẠI VÀ HẠ TẦNG BIÊN GIỚI

Trong những năm gần đây, quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam – Campuchia liên tục phát triển mạnh mẽ, thực chất trên tất cả các lĩnh vực.

Đặc biệt, hợp tác kinh tế – thương mại – đầu tư ghi nhận nhiều kết quả mới, với kim ngạch thương mại song phương duy trì bình quân khoảng 10 tỷ USD mỗi năm và thương mại biên giới là điểm sáng nổi bật.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Manet cắt băng khai trương Cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam- Meun Chey - Ảnh: VGP

Tây Ninh là tỉnh biên giới thuộc vùng Đông Nam Bộ, có đường biên dài hơn 368 km, giáp ba tỉnh Campuchia, với bốn cửa khẩu quốc tế, 13 cửa khẩu phụ và ba khu kinh tế cửa khẩu. Cặp cửa khẩu Tân Nam – Meun Chey nằm trên trục kết nối TP.Hồ Chí Minh – Phnom Penh, cách hai đô thị lớn khoảng 150 km và 120 km, giữ vị trí thuận lợi trong kết nối giao thương.

Việc khai trương cửa khẩu mới được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường hợp tác song phương; thúc đẩy thương mại, đầu tư, logistics; tạo điều kiện phát triển kinh tế – xã hội khu vực biên giới; hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại hai nước đạt 20 tỷ USD.

Năm 2019, Chính phủ đã quyết định nâng cấp cửa khẩu phụ Tân Nam thành cửa khẩu quốc tế. Trên cơ sở đó, tỉnh Tây Ninh khẩn trương hoàn tất các thủ tục, triển khai dự án với diện tích 24 ha và khởi công ngày 25/10/2024.

Đến nay, các hạng mục quốc môn, trạm kiểm soát liên hợp, sân nghi lễ, trạm biên phòng, tuyến đường trục chính và hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thành. Phía Campuchia cũng hoàn thành hạng mục cửa khẩu quốc tế Meun Chey với diện tích 9 ha.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khai trương - Ảnh: VGP

Phát biểu tại lễ khai trương, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hun Manet đánh giá đây là sự kiện thể hiện tinh thần tin cậy, đoàn kết và hợp tác chặt chẽ giữa hai nước; mở thêm một cánh cửa giao thương, một cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam và Campuchia có lịch sử gắn bó lâu đời, cùng chia sẻ nền văn minh lúa nước, cùng trải qua nhiều giai đoạn sát cánh bên nhau trong đấu tranh giải phóng, bảo vệ dân tộc. Nhân dân hai nước đã “chia ngọt sẻ bùi” trong những thời khắc khó khăn nhất của lịch sử.

Thủ tướng nhắc lại những hy sinh của chiến sĩ tình nguyện Việt Nam tại Campuchia và sự hỗ trợ của Campuchia trong cuộc kháng chiến thống nhất đất nước của Việt Nam. Những nghĩa cử đó trở thành nền tảng bền vững cho quan hệ hai nước.

Trong quá trình phát triển hiện nay, nhiều cửa khẩu quốc tế dọc biên giới Việt Nam – Campuchia đã và đang đóng vai trò quan trọng trong kết nối kinh tế, tạo điều kiện lưu thông hàng hóa, thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp và giao lưu nhân dân.

TẬP TRUNG “5 TĂNG CƯỜNG” ĐỂ VẬN HÀNH HIỆU QUẢ VÀ THÚC ĐẨY HỢP TÁC BIÊN MẬU

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định biên giới hai nước không chỉ là đường phân định lãnh thổ, mà còn là cầu nối giao lưu, hợp tác, thể hiện tinh thần láng giềng gần gũi. Sự ra đời của cửa khẩu Tân Nam – Meun Chey mở ra cơ hội thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững; nâng cao đời sống nhân dân; đóng góp vào thịnh vượng chung.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng gửi lời cảm ơn Thủ tướng Hun Manet, Chính phủ, chính quyền và nhân dân Campuchia đã phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong quá trình xây dựng cửa khẩu.

Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet - Ảnh: VGP

Để cửa khẩu Tân Nam – Meun Chey hoạt động thông suốt và phát huy hiệu quả, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương hai nước tập trung triển khai “5 tăng cường”.

Thứ nhất, tăng cường phối hợp trong quản lý biên giới, bảo đảm an ninh – trật tự; đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới; tổ chức tuần tra chung, chia sẻ thông tin kịp thời; thúc đẩy các mô hình kết nghĩa và giao lưu hữu nghị giữa lực lượng bảo vệ biên giới.

Thứ hai, tăng cường đơn giản hóa thủ tục, số hóa thông quan; xây dựng cửa khẩu thông minh nhằm rút ngắn thời gian, giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân; nâng cao năng lực kiểm soát dòng lưu chuyển hàng hóa, con người minh bạch, hiệu quả.

Thứ ba, tăng cường kết nối hạ tầng và không gian kinh tế biên mậu; hoàn thiện quy hoạch hạ tầng giao thông, hạ tầng số, hạ tầng điện; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư logistics, kho bãi, trung tâm thương mại biên giới; nghiên cứu chính sách ưu đãi thúc đẩy xuất nhập khẩu qua cửa khẩu mới.

Thứ tư, tăng cường liên kết vùng và hợp tác địa phương, đặc biệt giữa Tây Ninh và Prey Veng; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội gắn với tiềm năng cửa khẩu; thúc đẩy hợp tác y tế, giáo dục, văn hóa, thương mại, du lịch; hỗ trợ người dân vùng biên nâng cao đời sống.

Thứ năm, tăng cường vai trò doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng hai nước trong tìm kiếm cơ hội hợp tác; tuân thủ pháp luật sở tại; nâng cao chất lượng hàng hóa và trách nhiệm xã hội; khai thác lợi thế về nông nghiệp, chế biến và dịch vụ logistics.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh phát biểu - Ảnh: VGP

Thủ tướng cho rằng việc đưa vào hoạt động cửa khẩu quốc tế Tân Nam – Meun Chey sẽ góp phần thúc đẩy hoàn thành phân giới cắm mốc đối với 16% đường biên còn lại; đồng thời tạo tiền đề nghiên cứu hình thành thêm các cặp cửa khẩu quốc tế khác trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia.

Thủ tướng dẫn lại câu tục ngữ “Giao thương mở lối, thịnh vượng mở đường” và bày tỏ tin tưởng cửa khẩu Tân Nam – Meun Chey sẽ trở thành hình mẫu cửa khẩu quốc tế thông minh, hiện đại, đóng góp cho sự thịnh vượng và hạnh phúc của nhân dân hai nước; đồng thời tạo dựng “vành đai an ninh – nhịp cầu hữu nghị – động lực tăng trưởng – điểm tựa lòng dân”.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đánh giá việc vận hành cặp cửa khẩu mới thể hiện thiện chí và quyết tâm hợp tác giữa hai nước; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, phúc lợi cộng đồng, tăng cường giao thương và cơ hội kinh doanh cho khu vực biên giới.

Thủ tướng Hun Manet đề nghị các bộ, ngành và chính quyền hai tỉnh Prey Veng – Tây Ninh tiếp tục phối hợp để tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, dịch vụ, thương mại; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực có tiềm năng như nông nghiệp, công nghiệp chế biến và logistics; đồng thời phòng chống tội phạm xuyên biên giới.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hun Manet đã cắt băng khánh thành cầu hữu nghị Tân Nam – Meun Chey, tiếp tục nối dài mạng lưới kết nối giữa hai quốc gia.