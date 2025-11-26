Thứ Tư, 26/11/2025

Trang chủ Tiêu điểm

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Khoa học và Đổi mới công nghệ Campuchia

Thanh Thủy

26/11/2025, 15:31

Ngày 26/11, nhân dự Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 tại TP. Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Khoa học và Đổi mới công nghệ Campuchia Hem Vanndy…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Khoa học và Đổi mới công nghệ Campuchia Hem Vanndy - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Khoa học và Đổi mới công nghệ Campuchia Hem Vanndy - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi tới Quốc vương Norodom Sihamoni; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen; Thủ tướng Campuchia Hun Manet và các nhà Lãnh đạo Campuchia.

Đồng thời, Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi quan hệ hai nước tiếp tục được củng cố và phát triển. Hợp tác kênh Đảng giúp củng cố tin cậy lẫn nhau và là bệ đỡ cho các lĩnh vực khác cùng phát triển. Hợp tác an ninh, quốc phòng tiếp tục giữ vai trò trụ cột.

Đặc biệt, hợp tác kinh tế ngày một gắn kết và trở thành một điểm sáng của quan hệ song phương với kim ngạch thương mại tăng trưởng cao, dự kiến cả năm 2025 kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt trên 12 tỷ USD.

Thủ tướng cho biết quan hệ hai nước hết sức đặc thù, đã sát cánh bên nhau trong quá trình giành độc lập dân tộc và trong xây dựng, phát triển đất nước; cần tiếp tục phát huy để xây dựng, phát triển mỗi nước đều mạnh lên, hùng cường, thịnh vượng, đủ sức chống chọi với các cú sốc từ bên ngoài. Việt Nam đã phát triển nông nghiệp để thoát nghèo, phát triển công nghiệp để trở thành nước thu nhập trung bình cao và đang tiếp tục dựa vào khoa học công nghệ để trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hai nước cần thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời, đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Công nghiệp, Khoa học và Đổi mới công nghệ Campuchia thời gian qua.

Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số, với nhiều hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo nguồn nhân lực cho đội ngũ cán bộ, chuyên gia và lực lượng lao động trong các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp tục đồng hành cùng Campuchia trong hành trình xây dựng nền kinh tế số, xã hội số - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp tục đồng hành cùng Campuchia trong hành trình xây dựng nền kinh tế số, xã hội số - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp tục đồng hành cùng Campuchia trong hành trình xây dựng nền kinh tế số, xã hội số thông qua việc chia sẻ các sáng kiến, kinh nghiệm về xây dựng và hoàn thiện môi trường pháp lý, phát triển hạ tầng số, cũng như đào tạo và nâng cao kỹ năng số cho người dân và cùng với Campuchia tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Thủ tướng tin tưởng rằng với sự quyết tâm của Chính phủ hai nước và nỗ lực của các bộ, ngành, quan hệ Việt Nam - Campuchia sẽ ngày càng đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa.

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Khoa học và Đổi mới công nghệ Campuchia Hem Vanndy chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh, truyền cảm hứng, tiếp tục hội nhập kinh tế, hướng đến phát triển xanh, phát triển số.

Đồng thời, mong muốn hai nước cùng nhau hợp tác, đóng góp chung sự phát triển của khu vực trong lĩnh vực này.

Bày tỏ ngưỡng mộ quá trình đổi mới của Việt Nam, đặc biệt tầm nhìn đưa TP. Hồ Chí Minh trở thành siêu đô thị và lấy khoa học, công nghệ, chuyển đổi số để Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Bộ trưởng Hem Vanndy đề nghị hai bên hợp tác chặt chẽ nhiều hơn nữa trong lĩnh vực này; tin tưởng quan hệ hữu nghị hai nước sẽ tiếp tục phát triển với tình cảm và đồng hành của Chính phủ Việt Nam dành cho Campuchia để cùng phát triển.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội đàm với Chủ tịch Khu tự trị Quảng Tây của Trung Quốc

Tự lực, tự cường và đẩy mạnh hợp tác để đưa TP. Hồ Chí Minh thành "siêu đô thị quốc tế"

Từ khóa:

Campuchia chuyển đổi số Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 hợp tác kinh tế Việt Nam - Campuchia quan hệ Việt Nam - Campuchia Thủ tướng Phạm Minh Chính

