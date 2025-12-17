Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương chuẩn bị lễ khởi công, khánh thành các dự án chào mừng Đại hội XIV

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Công điện số 240/CĐ-TTg ngày 16/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng...

Công điện được gửi tới lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và các cơ quan báo chí chủ lực, nhằm bảo đảm công tác chuẩn bị cho sự kiện chính trị quan trọng dự kiến tổ chức đồng loạt vào ngày 19/12/2025.

Theo Thủ tướng Chính phủ, để chuẩn bị cho lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội XIV, thời gian qua Chính phủ đã ban hành nhiều công điện giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan.

Trong bối cảnh thời gian còn lại không nhiều, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo đã được giao, bảo đảm công tác tổ chức được triển khai đồng bộ, thống nhất, đúng tiến độ và yêu cầu đề ra.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty trực tiếp chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà đầu tư chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện vật chất, kỹ thuật để tổ chức lễ theo kịch bản chung do Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng, bảo đảm trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm và an toàn tuyệt đối.

Các đơn vị được giao chủ trì tổ chức sự kiện chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng công trình, cũng như các khâu tổ chức lễ; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Đài Truyền hình Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) và Bộ Xây dựng trong công tác chuẩn bị, kết nối truyền hình trực tiếp và trực tuyến.

Đối với các địa phương, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, phòng cháy chữa cháy, nguồn điện và thông tin liên lạc trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Mỗi địa phương phân công một Phó Chủ tịch UBND trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về công tác tổ chức tại các điểm cầu thuộc địa bàn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ Cảng HKQT Long Thành chiều 14/12.

Đài Truyền hình Việt Nam được giao chủ trì xây dựng kịch bản tổng thể, tổ chức sản xuất và phát sóng chương trình truyền hình trực tiếp, trực tuyến giữa điểm cầu trung tâm với các điểm cầu trên cả nước; đồng thời phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam triển khai công tác truyền thông trước, trong và sau sự kiện.

VNPT và Viettel có trách nhiệm bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, đường truyền thông suốt, ổn định tại các điểm cầu; phối hợp cung cấp tín hiệu hình ảnh, âm thanh phục vụ phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia. Bộ Công an được giao chỉ đạo lực lượng công an các địa phương bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trong thời gian diễn ra sự kiện.

Thủ tướng cũng giao Bộ Nội vụ chủ trì công tác khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua lớn gắn với phát triển hạ tầng và hoàn thành mục tiêu 3.000 km đường bộ cao tốc; giao Bộ Xây dựng và Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc việc triển khai Công điện, kịp thời báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ để xem xét, chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh.

Công điện nhấn mạnh yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ, bảo đảm các lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội XIV được tổ chức đúng kế hoạch, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cả nước.