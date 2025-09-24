Thủ tướng: Quyết tâm gỡ “thẻ vàng” IUU trong năm 2025
Chu Khôi
24/09/2025, 09:20
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh phải quyết tâm gỡ “thẻ vàng” IUU trong năm 2025, đồng thời yêu cầu kiểm điểm hằng tuần, xử lý dứt điểm vi phạm, thiết lập lại trật tự quản lý đội tàu cá đúng luật, phát triển ngành thủy sản bền vững, lâu dài, nâng cao đời sống ngư dân và bảo vệ uy tín quốc gia...
Chiều 23/9/2025, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm
Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 14 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai
thác IUU (đánh bắt thuỷ sản bất hợp pháp). Phiên họp được kết nối trực tuyến tới
21 tỉnh, thành phố ven biển với sự tham dự của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà – Trưởng
Ban Chỉ đạo; Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng; lãnh
đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương.
PHÁT TRIỂN THUỶ SẢN BỀN VỮNG, BẢO VỀ UY TÍN QUỐC GIA
Trong bối cảnh Đoàn kiểm tra của Ủy ban châu Âu (EC) dự
kiến sẽ sang Việt Nam trong tháng 10 để kiểm tra tình hình thực hiện chống khai
thác IUU, phiên họp lần này có ý nghĩa then chốt. Các đại biểu đã thảo luận thẳng
thắn, chỉ rõ thực trạng, nguyên nhân tồn tại, trách nhiệm của từng cơ quan và đề
xuất giải pháp tháo gỡ “điểm nghẽn” trong nỗ lực gỡ “thẻ vàng” IUU.
Theo đánh giá, ngành thủy sản nhiều năm qua tiếp tục là
ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam. Sau gần 8 năm triển khai các biện pháp chống
khai thác IUU theo khuyến nghị của EC, Ban Chỉ đạo quốc gia đã tổ chức 13 phiên
họp, 4 đoàn kiểm tra tại địa phương; tham mưu ban hành 1 chỉ thị của Ban Bí
thư, 2 chỉ thị và 8 công điện của Thủ tướng Chính phủ.
Ngành thủy sản vẫn giữ vai trò quan trọng trong phát triển
kinh tế – xã hội. Năm 2024, tổng sản lượng đạt khoảng 9,6 triệu tấn, kim ngạch
xuất khẩu đạt 10 tỷ USD. 8 tháng năm 2025, sản lượng ước đạt 6,4 triệu tấn;
thủy sản Việt Nam đã có mặt tại hơn 170 thị trường, trong đó có Mỹ, Trung Quốc,
Nhật Bản, EU, Hàn Quốc, Australia, Canada…
Nhờ đó, hành lang pháp lý, thể chế về thủy sản ngày càng
được hoàn thiện; công tác quản lý, kiểm tra, giám sát bằng công nghệ và biện
pháp hành chính được đẩy mạnh. Từ đầu năm 2024 đến nay, các cơ quan đã xử phạt
hành chính 26 tàu, khởi tố hình sự 8 tàu vi phạm. Đáng chú ý, số lượng tàu cá
và ngư dân vi phạm ở vùng biển nước ngoài đã giảm so với năm trước; 99% tàu cá
đã lắp thiết bị giám sát hành trình (VMS).
Tuy nhiên, tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài
vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến uy tín quốc gia, đời sống ngư dân ven biển. Một số biện
pháp quản lý còn chưa triệt để, cơ sở hạ tầng nghề cá chưa đáp ứng yêu cầu, ý
thức chấp hành pháp luật của một bộ phận ngư dân còn hạn chế. Đây là những rào
cản lớn khiến Việt Nam chưa thể tháo gỡ được cảnh báo “thẻ vàng” của EU.
Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh
phát triển ngành thủy sản không chỉ liên quan đến kinh tế mà còn gắn với chủ
quyền quốc gia, đời sống ngư dân và hình ảnh đất nước trên trường quốc tế. Do
đó, cần có cách tiếp cận bài bản, tổng thể, toàn diện, giải quyết căn cơ những
tồn tại, tránh tư duy đối phó.
Thủ tướng chỉ rõ, nguyên nhân chính của những hạn chế là
một số cấp ủy, chính quyền còn lơ là, buông lỏng lãnh đạo; ý thức chấp hành
pháp luật của một bộ phận ngư dân chưa cao; công tác giám sát, xử lý vi phạm
chưa quyết liệt; hạ tầng nghề cá chưa đáp ứng yêu cầu.
ĐỒNG BỘ GIẢI PHÁP, QUYẾT GỠ “THẺ VÀNG” IUU TRONG NĂM 2025
Người đứng đầu Chính phủ nêu 5 mục tiêu trọng tâm trong
thời gian tới:
Thứ nhất, thiết lập lại trật tự quản lý đội tàu cá đúng luật, chặt chẽ,
nghiêm minh.
Thứ hai, phát triển ngành thủy sản, nghề cá xa bờ bền vững, an toàn, gắn
với sinh kế người dân và đúng pháp luật quốc tế.
Thứ ba, chuyển dần từ khai thác xa
bờ sang nuôi trồng, chế biến gần bờ, tạo việc làm, góp phần bảo vệ môi trường
và nguồn lợi thủy sản.
Thứ tư, bảo vệ hình ảnh, uy tín, danh dự của đất nước, con người,
dân tộc Việt Nam.
Thứ năm, quyết tâm gỡ "Thẻ vàng" IUU trong năm 2025.
Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Thủ tướng giao nhiều
nhiệm vụ cụ thể. Ban Chỉ đạo sẽ họp hằng tuần để kiểm điểm, giám sát; thành lập
Tổ công tác do Bộ Công an chủ trì xử lý dứt điểm các vụ vi phạm hình sự; số hóa
toàn bộ dữ liệu quản lý tàu cá, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia. Chủ tịch
UBND các tỉnh, thành phố ven biển phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ nếu
không hoàn thành nhiệm vụ.
Song song với đó, các bộ, ngành, địa phương cần quan tâm
hỗ trợ đời sống ngư dân trong quá trình chuyển đổi nghề; có gói tín dụng phù hợp
để tạo sinh kế mới. Các hiệp hội, doanh nghiệp thủy sản phải nghiêm túc thực hiện
quy định, không tiếp tay cho khai thác IUU, đồng thời phối hợp với cơ quan chức
năng xử lý triệt để các hành vi vi phạm.
Để gỡ “thẻ vàng” IUU, Thủ tướng yêu cầu triển khai đồng bộ
các giải pháp: hoàn thiện thể chế, kiểm soát chặt tàu ra vào cảng, truy xuất
nguồn gốc thủy sản, tăng cường tuần tra kiểm soát vùng biển, xử lý nghiêm các tàu
vi phạm, đặc biệt là hành vi ngắt kết nối VMS hoặc khai thác ở vùng biển nước
ngoài.
Bộ Quốc phòng phải tăng cường nguồn lực kiểm soát tàu cá
xuất nhập bến, tuần tra các bãi ngang, cửa sông, cửa biển, đảo; tổ chức cao điểm
xử lý nghiêm tàu cá vi phạm. Bộ Ngoại giao cung cấp thông tin kịp thời về ngư
dân bị bắt giữ, đồng thời đẩy mạnh đàm phán phân định ranh giới và hợp tác khai
thác với các nước láng giềng. Bộ Công an điều tra, triệt phá các đường dây môi
giới đưa tàu cá, ngư dân đi khai thác bất hợp pháp ở nước ngoài.
Bộ Khoa học và Công nghệ được giao rà soát chất lượng dịch
vụ vệ tinh cho hệ thống VMS; Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, ngành và địa
phương xử lý vấn đề truy xuất nguồn gốc. Các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp
tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thủy sản, nâng cao nhận thức và trách
nhiệm của ngư dân ven biển.
“Chúng ta phải hành động quyết liệt, đồng bộ, vì sự phát
triển bền vững của ngành thủy sản, vì lợi ích của đất nước và nhân dân, đặc biệt
là ngư dân”, Thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời khẳng định quyết tâm chính trị cao
nhất để gỡ “thẻ vàng” IUU trong năm 2025.
Quyết liệt thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU, gỡ “Thẻ vàng” của EC
14:15, 26/07/2025
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến: Quyết tâm gỡ thẻ vàng IUU với phương châm đối diện chứ không đối phó
Triển khai các biện pháp ứng phó với siêu bão Ragasa ở mức cao nhất
Thủ tướng yêu cầu triển khai các biện pháp ứng phó bão số 9 theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền với tinh thần quyết liệt nhất, chủ động ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết, trước hết…
Ngành bò sữa Việt Nam trước ngã rẽ: “Giữ đàn hay mất sữa?”
Ngành chăn nuôi bò sữa Việt Nam đang đối diện nhiều thách thức: đàn bò suy giảm, trong khi chi phí sản xuất cao và cạnh tranh từ sữa nhập khẩu ngày càng lớn. Để đạt mục tiêu đến 2045, sản lượng sữa bình quân/người đạt trên 100 kg/năm, Nhà nước cần ban hành Chương trình quốc gia về phát triển ngành sữa bền vững, đồng thời hoàn thiện hệ thống chính sách về điều kiện sản xuất – kinh doanh, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm sữa…
Hộ chiếu số sản phẩm: Sẽ qua thời “hàng nội thế nào cũng được”
Theo đại diện Bộ Công Thương, “Hộ chiếu số sản phẩm” sẽ đảm bảo hàng hóa tiêu thụ nội địa trong nước phải đáp ứng được các tiêu chuẩn tương tự như xuất khẩu. Không thể có chuyện, sản phẩm bán trong nước chất lượng thế nào cũng được, người tiêu dùng nội địa không được sử dụng những hàng hóa chất lượng tương xứng xuất khẩu…
TONMATPAN sản xuất thành công Panel PIR chuẩn “xanh” quốc tế
Lần đầu tiên tại Việt Nam sản xuất thành công dòng panel vừa thân thiện với môi trường và người sử dụng, lại sở hữu khả năng cách nhiệt vượt trội do TONMATPAN nghiên cứu và thực hiện.
Quảng Trị đẩy nhanh các dự án nhiệt điện LNG quy mô lớn
Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II với tổng mức đầu tư 52.490 tỷ đồng dự kiến khởi công vào cuối năm 2025, hứa hẹn đóng góp khoảng 9 tỷ kWh điện mỗi năm, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: