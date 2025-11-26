Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội đàm với Chủ tịch Khu tự trị Quảng Tây của Trung Quốc

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị, Việt Nam và Khu tự trị Quảng Tây tiếp tục triển khai tốt các cơ chế giao lưu, hợp tác; tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là đẩy nhanh kết nối cơ sở hạ tầng, mở rộng nhập khẩu hàng hóa...

Ngày 25/11, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã hội đàm với ông Vi Thao, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Bí thư Khu ủy, Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao việc ông Vi Thao và nhiều lãnh đạo Quảng Tây đã chọn thăm Việt Nam đầu tiên ngay sau khi đảm nhiệm cương vị mới, thể hiện nhất quán sự coi trọng của Quảng Tây trong quan hệ với Việt Nam.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định trong tổng thể quan hệ hai Đảng, hai nước, Việt Nam luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các bộ, ngành, địa phương tăng cường hơn nữa quan hệ giao lưu hợp tác với các địa phương Trung Quốc, nhất là các địa phương có quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó chặt chẽ với Việt Nam như Quảng Tây.

Chủ tịch Quảng Tây Vi Thao trân trọng cảm ơn sự đón tiếp của Bộ trưởng Lê Hoài Trung và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương Việt Nam; gửi lời thăm hỏi đến nhân dân Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi bão lụt.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung trân trọng cảm ơn sự chia sẻ của ông Vi Thao, đồng thời cảm ơn Chính phủ Trung Quốc vừa qua đã tuyên bố ủng hộ Việt Nam 500.000 USD để khắc phục hậu quả bão lũ.

Hai bên nhất trí cho rằng, cùng với sự phát triển mạnh mẽ, tích cực của quan hệ hai Đảng, hai nước, giao lưu, hợp tác Việt Nam và Quảng Tây thời gian qua đạt được rất nhiều kết quả tốt đẹp; trong đó, nổi bật là trao đổi đoàn các cấp được duy trì thường xuyên, hợp tác kinh tế - thương mại là điểm sáng nổi bật với kim ngạch thương mại năm 2024 đạt khoảng 42 tỷ USD, tăng 16,4%.

Việt Nam liên tục 26 năm là đối tác thương mại lớn nhất của Quảng Tây. Hai bên duy trì phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý biên giới trên đất liền; giao lưu nhân dân và hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch đạt nhiều kết quả thiết thực...

Để tăng cường hơn nữa quan hệ giao lưu hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị, hai bên tiếp tục triển khai tốt các cơ chế giao lưu, hợp tác; tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là đẩy nhanh kết nối cơ sở hạ tầng, mở rộng nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt là nông sản của Việt Nam; phối hợp chặt chẽ xây dựng thí điểm mô hình cửa khẩu thông minh.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung mong muốn hai bên tạo tiến triển đột phá về hợp tác khoa học công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo; mở rộng học bổng và tạo điều kiện cho cho sinh viên Việt Nam sang học tập, nghiên cứu tại Quảng Tây; tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam sinh sống tại Quảng Tây; khuyến khích các doanh nghiệp có thực lực của Quảng Tây đầu tư vào Việt Nam những công trình lớn, mang tính biểu tượng, nhất là về nông nghiệp xanh, năng lượng sạch, phát triển bền vững...

Toàn cảnh cuộc hội đàm giữa ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao và ông Vi Thao, Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: TTXVN.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng đề nghị hai bên tiếp tục duy trì phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý biên giới trên đất liền, thực hiện hiệu quả 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền và các thỏa thuận liên quan; tích cực trao đổi, xử lý ổn thỏa các vụ việc phát sinh trên tuyến biên giới; phối hợp vận hành an toàn, hiệu quả Khu cảnh quan thác Bản Giốc - Đức Thiên, thu hút ngày càng nhiều khách du lịch đến thắng cảnh tươi đẹp này.

Tán thành với các đề xuất hợp tác của Bộ trưởng Lê Hoài Trung, Chủ tịch Quảng Tây Vi Thao khẳng định Quảng Tây đặc biệt coi trọng quan hệ giao lưu hợp tác với các bộ, ngành và địa phương của Việt Nam, sẵn sàng triển khai thực hiện tốt nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, góp phần thiết thực vào việc tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Chủ tịch Vi Thao cũng nhấn mạnh một số đề xuất cụ thể để tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực giữa các bộ, cơ quan và địa phương của Việt Nam và Quảng Tây như mong muốn trong năm 2026, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam sẽ thăm Quảng Tây trong khuôn khổ các chuyến thăm Trung Quốc; tổ chức tốt Gặp gỡ đầu xuân năm 2026 giữa Bí thư Quảng Tây và Bí thư các tỉnh/thành Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hải Phòng tại Quảng Tây; thúc đẩy hợp tác về trí tuệ nhân tạo, xây dựng cửa khẩu thông minh, kết nối hạ tầng; tăng cường hợp tác cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp ở khu vực biên giới hai nước, tiếp tục thúc đẩy hợp tác văn hóa du lịch và giao lưu nhân văn.