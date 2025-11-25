Thủ tướng tiếp lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp quốc tế trong lĩnh vực tài chính

Chiều 25/11, trong chương trình dự Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 tại TP. Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp quốc tế trong lĩnh vực tài chính…

Cùng dự có lãnh đạo một số ngân hàng, tổ chức tài chính của Việt Nam. Đây cũng là những chủ thể tham gia hệ sinh thái trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Tại cuộc gặp, các đại biểu đã trao đổi về tiềm năng, cơ hội, chia sẻ tầm nhìn, khẳng định cam kết hợp tác, đề xuất một số chương trình, dự án cụ thể, đồng thời nêu một số kiến nghị, nhằm góp phần xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở thành một trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu trong khu vực, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững của Việt Nam.

Thời gian qua, thứ hạng của TP. Hồ Chí Minh trong Chỉ số Các trung tâm Tài chính Toàn cầu (GFCI 38) được cải thiện từ vị trí 98 lên 95, với điểm số đạt 664. Tuy nhiên, để tiếp tục nâng cao vị thế, Việt Nam cần tập trung vào bốn trụ cột chính: Chính sách, hạ tầng, nguồn nhân lực và các chương trình liên tục cải thiện thứ hạng của trung tâm tài chính quốc tế trong thời gian tới.

Thủ tướng mong các nhà đầu tư, tập đoàn, doanh nghiệp, đối tác quốc tế tiếp tục cổ vũ, hỗ trợ, đồng hành với Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn các ý kiến bày tỏ lạc quan về những thành tựu và tiềm năng phát triển của Việt Nam và TP. Hồ Chí Minh, những cam kết đầu tư với tinh thần quan tâm, trách nhiệm, đồng hành, chia sẻ những góp ý rất bổ ích.

Thủ tướng nêu rõ Việt Nam là nước đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi, nên rất cần vốn. Muốn có vốn, phải có "4 thông" gồm: Thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh, cách làm thông dụng. Đồng thời, cùng với các động lực truyền thống (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng), phải thúc đẩy các động lực phát triển mới, trong đó có kinh tế số, xanh, tuần hoàn, tri thức, phát triển hạ tầng dữ liệu, phát triển AI…

“Việt Nam rất coi trọng trí tuệ của các nhà đầu tư nhưng đồng thời, các bên liên quan cũng phải tiết kiệm thời gian, hành động nhanh hơn, quyết đoán kịp thời hơn, sớm hơn; tinh thần “đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm đã thực hiện phải có sản phẩm, hiệu quả cụ thể, cân đong đo đếm được”; Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành, đất nước phát triển, doanh nghiệp và người dân được thụ hưởng”, Thủ tướng nêu rõ.

Khẳng định trước mắt còn rất nhiều khó khăn, Thủ tướng mong các nhà đầu tư, tập đoàn, doanh nghiệp, đối tác quốc tế tiếp tục cổ vũ, hỗ trợ, đồng hành với Việt Nam, để “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”.

Đại diện các doanh nghiệp tài chính trao đổi tại buổi tiếp. Ảnh: Hoàng Hùng.

Đề cập những vấn đề kiến nghị của nhà đầu tư, Thủ tướng cho biết phía Việt Nam đều đã và đang giải quyết. Trong đó, Thủ tướng khẳng định vấn đề cung ứng điện không đáng lo ngại, năm 2023 có tình trạng thiếu hụt điện cục bộ là do vấn đề điều hành còn tổng nguồn không thiếu. Chính phủ đã có điều chỉnh trong chính sách, chỉ đạo, điều hành để bảo đảm cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế nói chung, cho các nhà đầu tư nói riêng.

Theo Thủ tướng, nhìn rộng hơn, phải bảo đảm 5 khâu trong lĩnh vực điện gồm: Nguồn điện, lưới điện, cung ứng điện, sử dụng điện và giá điện.

Tiếp thu các ý kiến và bày tỏ tin tưởng vào sự hợp tác của các doanh nghiệp, Thủ tướng mong các chủ thể liên quan bắt tay vào công việc, với tinh thần: "Cùng lắng nghe và thấu hiểu giữa doanh nghiệp với Nhà nước và người dân; cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động để hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển nhanh và bền vững; cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng, cùng phát triển; cùng chung niềm vui, hạnh phúc và sự tự hào".

“Chính phủ Việt Nam cam kết tạo thuận lợi nhất cho nhà đầu tư và luôn lắng nghe, thấu hiểu, hành động có kết quả để nhà đầu tư hoạt động hiệu quả, thành công tại Việt Nam với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, Thủ tướng nhấn mạnh.