Tự lực, tự cường và đẩy mạnh hợp tác để đưa TP. Hồ Chí Minh thành “siêu đô thị quốc tế”

Thủ tướng Phạm Minh Chính kỳ vọng TP. Hồ Chí Minh sẽ phát huy tính sáng tạo, tự lực và tự cường, tăng cường hợp tác; khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế của Việt Nam và hướng tới siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số…

Chiều 25/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì chương trình đối thoại “CEO 500 – Tea Connect” với chủ đề “TP. Hồ Chí Minh: Hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số” – chương trình đặc biệt trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 tại TP. Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời chào, chúc mừng tốt đẹp của Tổng Bí thư Tô Lâm và của cá nhân tới các đại biểu; đồng thời bày tỏ chia sẻ tới các địa phương, người dân bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi thiên tai, mưa lũ lịch sử; trân trọng cảm ơn Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đã đồng hành, hỗ trợ tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại TP. Hồ Chí Minh theo đề nghị của Thủ tướng.

BA ĐỘT PHÁ CHIẾN LƯỢC, SÁU CHÍNH SÁCH TRỌNG TÂM

Nhận định chung về bối cảnh quốc tế hiện nay, Thủ tướng cho rằng tăng trưởng thế giới chậm lại, nợ công tăng lên, thương mại toàn cầu giảm dẫn tới lưu thông hàng hóa sụt giảm, chuỗi cung ứng đứt gãy, ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh và việc làm, sinh kế, thu nhập của người dân. Cùng với đó là xung đột, căng thẳng ở nhiều nơi, ảnh hưởng đến sự phát triển chung.

Về các yếu tố nền tảng và quan điểm phát triển của Việt Nam, Thủ tướng cho biết Việt Nam nhất quán tập trung xây dựng 3 yếu tố nền tảng: Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh hội nhập quốc tế; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Việt Nam nhất quán quan điểm: Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trật tự an toàn xã hội - an ninh - an toàn - an dân; lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực quan trọng nhất của sự phát triển, con người là nhân tố quyết định; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại chương trình đối thoại - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Đồng thời, Việt Nam tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược (thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh) và 6 chính sách trọng tâm.

Thứ nhất, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự cường gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Thứ hai, thực hiện nhất quán chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; là bạn tốt, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm; tham gia chủ động, có trách nhiệm vào giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế; vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển; đề cao chủ nghĩa đa phương, kêu gọi sự chung tay, đoàn kết, hợp tác của các nước trước các vấn đề toàn dân, toàn diện, toàn cầu.

Thứ ba, bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; thực hiện chính sách quốc phòng"4 không": Không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Thứ tư, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội - “văn hóa soi đường cho quốc dân đi - văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất”, văn hóa có tính khoa học, dân tộc, đại chúng.

Thứ năm, chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, bảo đảm tiếp cận bình đẳng về y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao…, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thứ sáu, tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

ĐƯA TP. HỒ CHÍ MINH THÀNH SIÊU ĐÔ THỊ QUỐC TẾ

Trong bối cảnh hiện nay, Thủ tướng cho biết mục tiêu ưu tiên là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng. Trong nỗ lực này của Việt Nam, có đóng góp của bạn bè, đối tác quốc tế, trong đó có các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng trân trọng sự hợp tác, giúp đỡ, đồng hành và đóng góp quý báu của các doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhấn mạnh tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, "đoàn kết để có sức mạnh, hợp tác để có lợi ích, đối thoại để củng cố, tăng cường niềm tin".

Về TP. Hồ Chí Minh, để thực hiện 5 trụ cột phát triển của TP. Hồ Chí Minh như Bí thư Thành ủy Thành phố Trần Lưu Quang đã trình bày, Thủ tướng nêu rõ 5 nội dung quan trọng cần sự hỗ trợ, hợp tác của bạn bè, đối tác quốc tế, gồm: Huy động nguồn vốn (trong đó có việc thành lập trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh trong năm nay); phát triển hạ tầng số; xây dựng thể chế thông thoáng, cạnh tranh; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; quản trị thông minh.

Để làm được điều này, Việt Nam và TP. Hồ Chí Minh xác định tinh thần tự lực, tự cường, “đi lên từ bàn tay, khối óc, mảnh đất, khung trời, cửa biển của mình”, lấy nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, nhưng không thể thiếu sự hỗ trợ, hợp tác của bạn bè, đối tác quốc tế và lịch sử Việt Nam cũng đã cho thấy điều này.

Nhận định TP. Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn nhất, đầu tàu kinh tế Việt Nam, có truyền thống năng động, sáng tạo; Thủ tướng mong muốn và tin tưởng Thành phố sẽ sáng tạo hơn nữa, tự lực tự cường hơn nữa và rút được kinh nghiệm từ những bài học cả thành công và không thành công để tiếp tục là trung tâm kinh tế lớn nhất, đầu tàu kinh tế của Việt Nam và trở thành một siêu đô thị quốc tế như định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm, cạnh tranh với các thành phố lớn trong khu vực, trên thế giới.

Thủ tướng mong rằng các đối tác, doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam, cùng TP. Hồ Chí Minh với phương châm “Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành”, đặt lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, cùng phát triển bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.

“Thành công của các bạn là thành công của Việt Nam, các bạn không thành công là chúng tôi không thành công”, Thủ tướng phát biểu.