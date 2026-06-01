Hội thảo đầu tư bất động sản Đồng Nai thu hút hàng trăm nhà đầu tư Hà Nội
Tuấn Sơn
01/06/2026, 14:57
Việc thành phố Đồng Nai chính thức trở thành thành phố trực thuộc trung ương mở ra giai đoạn phát triển mới cho khu vực phía Đông TP.HCM, đưa địa phương từ tỉnh công nghiệp vệ tinh trở thành cực tăng trưởng đô thị - logistics - hàng không của vùng TP.HCM mở rộng.
Đây là nhận định được ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam batdongsan.com.vn, chia sẻ tại hội thảo “Hấp lực đầu tư từ thành phố thứ 7 trực thuộc Trung ương - Thành phố Đồng Nai” diễn ra sáng ngày 30/5 tại Hà Nội, thu hút hơn 300 nhà đầu tư tham dự.
VÌ SAO THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI ĐANG TRỞ THÀNH TÂM ĐIỂM TĂNG TRƯỞNG MỚI?
Theo ông Tuấn, bối cảnh kinh tế vĩ mô hiện nay đang tạo nền tảng thuận lợi cho một chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường bất động sản. Trong quý 1/2026, GDP Việt Nam tăng 7,83%, mức tăng cao nhất trong 11 năm.
Vị chuyên gia nhấn mạnh vai trò của đầu tư công trong việc tạo lập các cực tăng trưởng mới. Năm 2026, tổng vốn đầu tư công dự kiến đạt hơn 1.013 nghìn tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý, khoảng 70% vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026-2030 được phân bổ cho khu vực Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, tạo dư địa lớn cho phát triển hạ tầng và đô thị. Đây cũng là nền tảng để hàng loạt công trình chiến lược triển khai hoàn thiện như sân bay quốc tế Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3, Vành đai 4 TP.HCM và tuyến metro kết nối Thủ Thiêm - Long Thành.
Dẫn câu chuyện phát triển của Đà Nẵng sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương năm 1997, ông Tuấn cho rằng, những đô thị bứt phá mạnh trong quá khứ đều có điểm chung là hạ tầng đi trước, từ đó thu hút dòng vốn đầu tư, dân cư và các hoạt động kinh tế. Tại Đà Nẵng, các trục phát triển ven sông Hàn, ven biển, sân bay quốc tế cùng hệ thống giao thông kết nối đã góp phần mở rộng không gian đô thị, thúc đẩy kinh tế, du lịch và thị trường bất động sản trong suốt gần ba thập kỷ qua.
“Lịch sử phát triển của các đô thị lớn cho thấy hạ tầng luôn là yếu tố đi trước, tạo tiền đề cho tăng trưởng kinh tế, thu hút dân cư và hình thành các cực phát triển mới”, ông Tuấn nhận định.
Đồng Nai nằm giữ vị trí trung tâm của mạng lưới kết nối phía Nam, liên thông trực tiếp với TP.HCM, sân bay quốc tế Long Thành, hệ thống cảng biển nước sâu và các tuyến giao thông liên vùng trọng điểm.
Khi các động lực hạ tầng, công nghiệp, logistics và hàng không cùng hội tụ, khu vực ven sông Đồng Nai nổi lên như một trục phát triển đáng chú ý, nơi các khu đô thị quy hoạch bài bản góp phần đáp ứng nhu cầu an cư và định hình diện mạo mới cho khu vực ven sông Đồng Nai.
XU HƯỚNG ĐẦU TƯ “NAM TIẾN”, CHỌN CÁC ĐÔ THỊ TÍCH HỢP VEN SÔNG ĐỒNG NAI
Cũng tại hội thảo, ông Phạm Văn Hưng - Giám đốc tiếp thị và kinh doanh vùng phía Đông, Nam Long Land - cho biết quá trình nâng cấp vị thế hành chính cùng làn sóng đầu tư hạ tầng đang mở ra cơ hội phát triển cho các khu đô thị tích hợp quy mô lớn tại phía Đông TP.HCM.
Izumi City được quy hoạch trên diện tích 170 ha bên sông Đồng Nai, định hướng trở thành khu đô thị tích hợp với hệ sinh thái tiện ích, giáo dục, thương mại và không gian xanh đồng bộ. Đây không chỉ là lợi thế về quy mô, mà còn là nền tảng để dự án phát triển theo mô hình đô thị hiện đại, nơi các nhu cầu sống, học tập, làm việc, vui chơi và mua sắm được tổ chức trong cùng một không gian.
Từ Izumi City, cư dân chỉ mất khoảng 10 phút để tiếp cận Trung tâm Hành chính mới Đồng Nai, 15 phút đến sân bay quốc tế Long Thành hay trung tâm Thủ Thiêm và khoảng 45 phút đến Vũng Tàu. Bên cạnh đó, hệ thống tiện ích ngoại khu là giáo dục, y tế, thương mại và giải trí như Uppingham School, Shing Mark Hospital, AEON Mall Biên Hòa hay Amazing Bay đều nằm trong bán kính từ 5-15 phút di chuyển.
Những lợi thế về vị trí và khả năng kết nối của Izumi City cũng chính là yếu tố thu hút nhiều nhà đầu tư miền Bắc đến sự kiện. Anh Tâm (Bắc Ninh) cho biết dù mới tiếp cận Izumi City, anh đánh giá cao vị trí của dự án trong bối cảnh hàng loạt công trình hạ tầng kết nối khu vực phía Đông TP.HCM và sân bay Long Thành đang được đẩy mạnh triển khai.
Theo anh, hạ tầng luôn là yếu tố quan trọng khi đánh giá tiềm năng của bất động sản. Chính vì vậy, những khu vực hưởng lợi từ các trục giao thông lớn thường có sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư trong dài hạn. "Izumi City là dự án có tiềm năng tốt. Tôi muốn tìm hiểu thêm về các dòng sản phẩm và mặt bằng giá của dự án để cân nhắc cơ hội đầu tư trong thời gian tới", anh chia sẻ.
Trong bối cảnh thành phố Đồng Nai đang chuyển mình từ trung tâm công nghiệp vệ tinh sang cực tăng trưởng đô thị - logistics - hàng không của vùng Đông Nam Bộ, những khu đô thị quy hoạch bài bản như Izumi City sẽ góp phần định hình diện mạo cho thành phố mới, mở ra lựa chọn an cư mới cho tầng lớp cư dân chất lượng cao đang tìm kiếm môi trường sống cân bằng, tiện nghi và kết nối tại phía Đông TP.HCM.
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