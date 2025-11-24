Thứ Hai, 24/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Nông sản

Triển khai hỗ trợ nông dân Huế khôi phục sản xuất sau mưa lũ

Nguyễn Thuấn

24/11/2025, 15:30

Sau những đợt mưa lũ gây thiệt hại nặng nề, nông dân thành phố Huế được các chuyên gia hướng dẫn trực tiếp kỹ thuật phục hồi sản xuất, từ xử lý đất đai, chăm sóc cây ăn quả đến vệ sinh chuồng trại.

Chuyên gia các hộ chăn nuôi gia cầm xã Đan Điền học cách vệ sinh và khử trùng đúng quy trình. Ảnh: Văn Dinh
Chuyên gia các hộ chăn nuôi gia cầm xã Đan Điền học cách vệ sinh và khử trùng đúng quy trình. Ảnh: Văn Dinh

Theo báo cáo của Trung tâm Khuyến nông thành phố Huế, các đợt lũ lớn vừa qua đã làm hơn 13.000 con gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi; hơn 600 ha ngô và rau màu, 255 ha cây ăn quả bị ngập úng; trên 700 ha ruộng bị sạt lở, vùi lấp; 326 tấn lúa giống bị ngập ướt; 124.000 chậu hoa, cây cảnh bị hư hỏng; hơn 277 ha rừng bị đổ ngã. Ngành nuôi trồng thủy sản cũng chịu thiệt hại lớn với hơn 57 tấn cá nuôi, 60.000 con cá giống cùng 6.000 ha ao, đầm và vùng nước ngọt bị ngập hoàn toàn.

Ngay sau mưa lũ, hệ thống khuyến nông từ Trung ương đến địa phương đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ khẩn cấp, bao gồm hướng dẫn kỹ thuật phục hồi cây trồng, vật nuôi, cung ứng vật tư và chế phẩm sinh học, tổ chức tập huấn và trực tiếp xuống hiện trường hỗ trợ nông dân cùng chính quyền địa phương khôi phục sản xuất. Đặc biệt, các biện pháp xử lý dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi được nông dân quan tâm hàng đầu.

Cùng với đó, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế tổ chức tọa đàm “Hướng dẫn khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ” nhằm hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất, ổn định đời sống sau những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra.

Ông Nguyễn Tín, tổ dân phố Sơn Công, phường Hương Trà, chia sẻ: “Gia đình tôi có 7 sào thanh trà bị ngập lũ ba lần liên tiếp. Cây trồng bị thối thân, thối rễ, các biện pháp xử lý đã áp dụng nhưng hiệu quả chưa cao. Chúng tôi mong được hướng dẫn kiến thức phù hợp và các lớp tập huấn về phun khử, sát trùng sau lũ.”

Tọa đàm cũng nêu bật nhiều vấn đề cần giải quyết trong thời gian tới như xây dựng mô hình nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, sản xuất vụ đông sau thiên tai, khôi phục đàn gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản và hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ tái thiết sản xuất. Các chuyên gia và nông dân đã chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hiệu quả trong khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao năng lực ứng phó và phục hồi bền vững cho ngành nông nghiệp.

Toàn cảnh toạ đàm
Toàn cảnh toạ đàm

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Phó Trưởng phòng Khuyến nông Chăn nuôi – Thú y, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, cho biết chương trình khôi phục sản xuất tập trung vào các nội dung chính: tiêu độc, khử trùng chuồng trại, phòng chống dịch bệnh và tái đàn; khôi phục nuôi trồng thủy sản sau bão lũ; chăm sóc cây trồng, đặc biệt là cây ăn quả bị ngập. “Thiên tai thời gian qua không chỉ gây thiệt hại lớn mà còn đặt ra yêu cầu cấp bách về tăng cường năng lực chống chịu của từng hộ nông dân và toàn bộ hệ thống sản xuất,” ông Hưởng nhấn mạnh.

Cán bộ khuyến nông đã trực tiếp hướng dẫn khắc phục cây ăn quả và rau màu, bao gồm vùng chuối, thanh trà, bưởi và các cây ăn quả chủ lực khác. Các biện pháp xử lý nền đất, cắt tỉa lá, định chồi, quản lý sâu bệnh hại được thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật. Về chăn nuôi, hướng dẫn an toàn sinh học và khử trùng chuồng trại sau lũ, lựa chọn hóa chất và thời điểm thực hiện vệ sinh chuồng trại được triển khai chi tiết.

Chuyên gia trực tiếp quan sát và tư vấn cách chăm sóc cây ăn quả bị ngập úng cho người dân phường Hương Trà (thành phố Huế). Ảnh: Văn Dinh
Chuyên gia trực tiếp quan sát và tư vấn cách chăm sóc cây ăn quả bị ngập úng cho người dân phường Hương Trà (thành phố Huế). Ảnh: Văn Dinh

Tại phường Hương Trà, nông dân được hướng dẫn vệ sinh đồng ruộng, chăm sóc cây trồng sau ngập, xử lý nền đất, cắt tỉa lá, quản lý sâu bệnh hại trên cây chuối, bưởi, thanh trà. Tại xã Đan Điền, các hộ chăn nuôi gia cầm được hướng dẫn kỹ thuật vệ sinh, khử trùng chuồng trại, chăn nuôi an toàn sinh học. Các hướng dẫn trực tiếp giúp nông dân hiểu rõ cách thực hiện, giảm công lao động và chi phí, đồng thời nâng cao hiệu quả phục hồi sản xuất.

Nhân dịp này, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã hỗ trợ người dân thành phố Huế 3 tấn phân hữu cơ, 300 lít chế phẩm xử lý môi trường và 42 lít hóa chất sát trùng, góp phần nhanh chóng khôi phục sản xuất sau mưa lũ.

Trồng nho công nghệ cao: Mở hướng làm giàu từ nông nghiệp hiện đại

13:38, 22/11/2025

Trồng nho công nghệ cao: Mở hướng làm giàu từ nông nghiệp hiện đại

Chiềng An khẳng định vị thế trên bản đồ cà phê Arabica Tây Bắc

06:06, 15/11/2025

Chiềng An khẳng định vị thế trên bản đồ cà phê Arabica Tây Bắc

Từ khóa:

biến đổi khí hậu chăm sóc cây trồng hỗ trợ nông dân hướng dẫn kỹ thuật nông nghiệp khôi phục sản xuất nông nghiệp mưa lũ tháng 10 phòng chống dịch bệnh thiên tai tại Huế thiệt hại do lũ Trung tâm Khuyến nông quốc gia

Đọc thêm

Xuất khẩu cao su suy giảm, dự báo tiếp tục gặp khó khăn

Xuất khẩu cao su suy giảm, dự báo tiếp tục gặp khó khăn

Trái với diễn biến khởi sắc của thị trường quốc tế, xuất khẩu cao su Việt Nam tháng 10/2025 sụt giảm hơn 20% về lượng và gần 30% về trị giá. Dự báo, xuất khẩu cao su của Việt Nam trong thời gian tới có thể đối mặt với nhiều thách thức khi nhu cầu từ Trung Quốc có dấu hiệu chững lại...

Nghệ An mở rộng sản xuất lúa giảm phát thải, hướng tới nền nông nghiệp xanh

Nghệ An mở rộng sản xuất lúa giảm phát thải, hướng tới nền nông nghiệp xanh

Trong bối cảnh nông nghiệp xanh ngày càng trở thành yêu cầu tất yếu, Nghệ An đang nổi lên như một trong những địa phương tiên phong thí điểm sản xuất lúa giảm phát thải, tạo tín chỉ cacbon. Các mô hình sản xuất an toàn, ứng dụng khoa học kỹ thuật được mở rộng, tạo nền tảng quan trọng cho kế hoạch tăng trưởng của ngành trong năm 2026...

Hành trình đổi đời của người Chứt ở Rào Tre

Hành trình đổi đời của người Chứt ở Rào Tre

Đã hơn ba thập kỷ kể từ ngày những người Chứt rời hang đá giữa đại ngàn để hòa nhập cộng đồng và gây dựng bản Rào Tre (nay thuộc xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh). Từ đó đến nay, cán bộ, chiến sĩ biên phòng luôn đồng hành, hướng dẫn bà con học chữ, biết sản xuất, chăm lo đời sống và xây dựng bản làng ngày càng no ấm.

Trồng nho công nghệ cao: Mở hướng làm giàu từ nông nghiệp hiện đại

Trồng nho công nghệ cao: Mở hướng làm giàu từ nông nghiệp hiện đại

Mô hình trồng nho công nghệ cao của gia đình chị Nguyễn Thị Hồng tại Đông Lộc (Nghệ An) đang trở thành điểm sáng trong nông nghiệp hiện đại. Với hệ thống giàn leo, nhà màng và tưới nhỏ giọt tự động, vườn nho không chỉ cho năng suất cao, mà còn thu hút du khách đến trải nghiệm và thưởng thức trái ngọt trực tiếp tại vườn...

Chuyển đổi số ngành thủy lợi: Lời giải cho bài toán an toàn đập, hồ chứa

Chuyển đổi số ngành thủy lợi: Lời giải cho bài toán an toàn đập, hồ chứa

Trong bối cảnh mưa lũ những năm gần đây diễn biến trái quy luật, việc phối hợp vận hành liên hồ vẫn là “điểm mù” lớn: hồ thủy điện và thủy lợi chia sẻ dữ liệu hạn chế, chưa có cơ chế điều phối thống nhất theo lưu vực. Quy trình vận hành nhiều hồ đã lạc hậu nhưng chưa được cập nhật vì thiếu công cụ, thiếu dữ liệu thời gian thực…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

eMagazine

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Thế giới

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

The Moment of Legacy - Khoảng khắc tôn vinh chuẩn sống Marriott tại Grand Marina, Saigon

Bất động sản

2

Vì sao bitcoin bị bán tháo?

Thế giới

3

Hoa Kỳ giảm thuế chống bán phá giá đối với mật ong Việt Nam

Thị trường

4

Thị trường bất động sản 2026: Hà Nội ổn định, TP.HCM tăng tốc

Bất động sản

5

Một vấn đề kinh tế Mỹ khiến Fed lo ngại

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy