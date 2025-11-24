Triển khai hỗ trợ nông dân Huế khôi phục sản xuất sau mưa lũ

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Hai, 24/11/2025
24/11/2025, 15:30
Sau những đợt mưa lũ gây thiệt hại nặng nề, nông dân thành phố Huế được các chuyên gia hướng dẫn trực tiếp kỹ thuật phục hồi sản xuất, từ xử lý đất đai, chăm sóc cây ăn quả đến vệ sinh chuồng trại.
Theo báo cáo của Trung tâm Khuyến nông thành phố Huế, các đợt lũ lớn vừa qua đã làm hơn 13.000 con gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi; hơn 600 ha ngô và rau màu, 255 ha cây ăn quả bị ngập úng; trên 700 ha ruộng bị sạt lở, vùi lấp; 326 tấn lúa giống bị ngập ướt; 124.000 chậu hoa, cây cảnh bị hư hỏng; hơn 277 ha rừng bị đổ ngã. Ngành nuôi trồng thủy sản cũng chịu thiệt hại lớn với hơn 57 tấn cá nuôi, 60.000 con cá giống cùng 6.000 ha ao, đầm và vùng nước ngọt bị ngập hoàn toàn.
Ngay sau mưa lũ, hệ thống khuyến nông từ Trung ương đến địa phương đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ khẩn cấp, bao gồm hướng dẫn kỹ thuật phục hồi cây trồng, vật nuôi, cung ứng vật tư và chế phẩm sinh học, tổ chức tập huấn và trực tiếp xuống hiện trường hỗ trợ nông dân cùng chính quyền địa phương khôi phục sản xuất. Đặc biệt, các biện pháp xử lý dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi được nông dân quan tâm hàng đầu.
Cùng với đó, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế tổ chức tọa đàm “Hướng dẫn khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ” nhằm hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất, ổn định đời sống sau những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra.
Ông Nguyễn Tín, tổ dân phố Sơn Công, phường Hương Trà, chia sẻ: “Gia đình tôi có 7 sào thanh trà bị ngập lũ ba lần liên tiếp. Cây trồng bị thối thân, thối rễ, các biện pháp xử lý đã áp dụng nhưng hiệu quả chưa cao. Chúng tôi mong được hướng dẫn kiến thức phù hợp và các lớp tập huấn về phun khử, sát trùng sau lũ.”
Tọa đàm cũng nêu bật nhiều vấn đề cần giải quyết trong thời gian tới như xây dựng mô hình nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, sản xuất vụ đông sau thiên tai, khôi phục đàn gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản và hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ tái thiết sản xuất. Các chuyên gia và nông dân đã chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hiệu quả trong khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao năng lực ứng phó và phục hồi bền vững cho ngành nông nghiệp.
Ông Nguyễn Văn Hưởng, Phó Trưởng phòng Khuyến nông Chăn nuôi – Thú y, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, cho biết chương trình khôi phục sản xuất tập trung vào các nội dung chính: tiêu độc, khử trùng chuồng trại, phòng chống dịch bệnh và tái đàn; khôi phục nuôi trồng thủy sản sau bão lũ; chăm sóc cây trồng, đặc biệt là cây ăn quả bị ngập. “Thiên tai thời gian qua không chỉ gây thiệt hại lớn mà còn đặt ra yêu cầu cấp bách về tăng cường năng lực chống chịu của từng hộ nông dân và toàn bộ hệ thống sản xuất,” ông Hưởng nhấn mạnh.
Cán bộ khuyến nông đã trực tiếp hướng dẫn khắc phục cây ăn quả và rau màu, bao gồm vùng chuối, thanh trà, bưởi và các cây ăn quả chủ lực khác. Các biện pháp xử lý nền đất, cắt tỉa lá, định chồi, quản lý sâu bệnh hại được thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật. Về chăn nuôi, hướng dẫn an toàn sinh học và khử trùng chuồng trại sau lũ, lựa chọn hóa chất và thời điểm thực hiện vệ sinh chuồng trại được triển khai chi tiết.
Tại phường Hương Trà, nông dân được hướng dẫn vệ sinh đồng ruộng, chăm sóc cây trồng sau ngập, xử lý nền đất, cắt tỉa lá, quản lý sâu bệnh hại trên cây chuối, bưởi, thanh trà. Tại xã Đan Điền, các hộ chăn nuôi gia cầm được hướng dẫn kỹ thuật vệ sinh, khử trùng chuồng trại, chăn nuôi an toàn sinh học. Các hướng dẫn trực tiếp giúp nông dân hiểu rõ cách thực hiện, giảm công lao động và chi phí, đồng thời nâng cao hiệu quả phục hồi sản xuất.
Nhân dịp này, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã hỗ trợ người dân thành phố Huế 3 tấn phân hữu cơ, 300 lít chế phẩm xử lý môi trường và 42 lít hóa chất sát trùng, góp phần nhanh chóng khôi phục sản xuất sau mưa lũ.
