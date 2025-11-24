Thứ Hai, 24/11/2025

Xuất cấp 4.000 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh miền Trung chịu thiệt hại do mưa lũ

Gia Huy

24/11/2025, 09:51

Bộ Tài chính đã quyết định xuất cấp cho tỉnh Lâm Đồng 1.000 tấn gạo, tỉnh Gia Lai bổ sung 1.000 tấn gạo, tỉnh Đắk Lắk bổ sung 2.000 tấn gạo để hỗ trợ khẩn cấp cho nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ...

Một số tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng năng nề bởi lũ lụt, gây ra khó khăn cho người dân trên địa bàn.
Một số tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng năng nề bởi lũ lụt, gây ra khó khăn cho người dân trên địa bàn.

Ngày 23/11, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 3929/QĐ-BTC về việc xuất cấp gạo dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất, cấp bách cho UBND các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng.

Theo đó, Bộ Tài chính chỉ đạo Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp (không thu tiền) trong tình huống đột xuất, cấp bách 4.000 tấn gạo dự trữ quốc gia cho các tỉnh miền Trung đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Trong đó, tỉnh Lâm Đồng 1.000 tấn, tỉnh Gia Lai bổ sung 1.000 tấn, tỉnh Đắk Lắk bổ sung 2.000 tấn để hỗ trợ khẩn cấp cho nhân dân các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ.

Cục Dự trữ Nhà nước chịu trách nhiệm chỉ đạo các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực phối hợp với UBND các tỉnh để hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia đảm bảo đúng số lượng, đối tượng, đúng mục đích.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng chịu trách nhiệm rà soát đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng được xuất cấp gạo dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất, cấp bách; chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của thông tin, số liệu và số lượng gạo đề nghị xuất cấp.

Đồng thời tiếp nhận, phân bổ, cấp phát gạo dự trữ quốc gia theo đúng quy định, đúng đối tượng, đúng mục đích; quản lý, sử dụng, bảo quản và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Từ khóa:

Bộ Tài Chính Đắk Lắk Gạp dự trữ quốc gia Gia Lai Hỗ trợ lũ lụt lâm đồng Thiên tai

