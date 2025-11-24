Xuất cấp 4.000 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh miền Trung chịu thiệt hại do mưa lũ

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 24/11/2025
Gia Huy
24/11/2025, 09:51
Bộ Tài chính đã quyết định xuất cấp cho tỉnh Lâm Đồng 1.000 tấn gạo, tỉnh Gia Lai bổ sung 1.000 tấn gạo, tỉnh Đắk Lắk bổ sung 2.000 tấn gạo để hỗ trợ khẩn cấp cho nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ...
Ngày 23/11, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 3929/QĐ-BTC về việc xuất cấp gạo dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất, cấp bách cho UBND các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng.
Theo đó, Bộ Tài chính chỉ đạo Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp (không thu tiền) trong tình huống đột xuất, cấp bách 4.000 tấn gạo dự trữ quốc gia cho các tỉnh miền Trung đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Trong đó, tỉnh Lâm Đồng 1.000 tấn, tỉnh Gia Lai bổ sung 1.000 tấn, tỉnh Đắk Lắk bổ sung 2.000 tấn để hỗ trợ khẩn cấp cho nhân dân các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ.
Cục Dự trữ Nhà nước chịu trách nhiệm chỉ đạo các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực phối hợp với UBND các tỉnh để hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia đảm bảo đúng số lượng, đối tượng, đúng mục đích.
Ủy ban Nhân dân các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng chịu trách nhiệm rà soát đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng được xuất cấp gạo dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất, cấp bách; chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của thông tin, số liệu và số lượng gạo đề nghị xuất cấp.
Đồng thời tiếp nhận, phân bổ, cấp phát gạo dự trữ quốc gia theo đúng quy định, đúng đối tượng, đúng mục đích; quản lý, sử dụng, bảo quản và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.
10:55, 28/08/2025
Năm 2024, có 72 triệu người trong Liên minh châu Âu (EU) được xếp vào nhóm "có nguy cơ nghèo", chiếm 16,2% dân số...
Theo thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, tính đến sáng 24/11/2025, thiệt hại về kinh tế do lũ lụt tại các tỉnh Nam Trung Bộ đã lên tới 13.078 tỷ đồng, tăng gần 4.000 tỷ đồng so với báo cáo ngày 23/11. Trong khi công tác khắc phục hậu quả vẫn đang khẩn trương, khu vực này lại có nguy cơ đối mặt với cơn bão mới, dự kiến gây mưa lớn diện rộng từ ngày 28/11…
Trong đợt tuyển dụng này, Samsung Việt Nam tiếp tục chú trọng tuyển dụng các sinh viên ngành công nghệ, nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao tự động hóa và phát triển công nghệ mới của doanh nghiệp này trong tương lai...
Ban Chỉ đạo của Chính phủ đề nghị các địa phương khẩn trương chỉ đạo thực hiện, bảo đảm đến hết tháng 12/2025 giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc ở cấp xã khi thực hiện chính quyền 2 cấp…
Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế khu vực miền Trung phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm các loại lương thực, thực phẩm, nước uống được các tổ chức, cá nhân hỗ trợ đến đồng bào vùng lũ lụt. Không để các sản phẩm bị hỏng, mốc, dập vỡ, hết hạn sử dụng đến tay người dân…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thế giới
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: