Thủ tướng yêu cầu tạo thuận lợi nhất để các dự án nhà ở xã hội hoàn thành trong 2-3 năm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, vừa chủ trì Hội nghị với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp về các giải pháp phát triển đột phá nhà ở xã hội…

Theo các báo cáo và ý kiến tại cuộc làm việc, phát triển nhà ở xã hội được Đảng, Nhà nước xác định là quyết tâm chính trị và nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ.

Thời gian qua, Chính phủ và Thủ tướng đã quyết liệt chỉ đạo, triển khai nhiều nhiệm vụ phát triển nhà ở xã hội; ban hành 22 Nghị quyết, 12 Chỉ thị, Quyết định, Công điện và tổ chức nhiều hội nghị toàn quốc nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội.

Chính phủ cũng ban hành Nghị quyết về Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân, người lao động trong giai đoạn 2021–2030; phấn đấu năm 2025 hoàn thành trên 100.000 căn.

Tính đến nay, 696 dự án nhà ở xã hội trên cả nước đã và đang triển khai, với quy mô hơn 637.000 căn; riêng 9 tháng đầu năm 2025 đã hoàn thành hơn 50.000 căn, đạt 50,5% kế hoạch, dự kiến cả năm đạt 89.000 căn, tương đương 89% kế hoạch năm.

Để tăng tốc, thúc đẩy việc phát triển nhà ở xã hội, tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận, góp ý dự thảo Nghị quyết mới của Chính phủ về các giải pháp đột phá trong phát triển nhà ở xã hội, trong đó, có đề xuất giao một số doanh nghiệp làm chủ đầu tư dự án.

Đồng thời, các ý kiến cũng tập trung bàn về vai trò quản lý nhà nước, trách nhiệm của địa phương trong bố trí quỹ đất, nguồn lực và tín dụng ưu đãi, cùng chính sách giá bán, cho thuê nhà ở xã hội.

Đặc biệt, nhiều giải pháp được đề xuất nhằm xác định rõ tiêu chuẩn, tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp và đối tượng thụ hưởng, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, tránh tình trạng tiêu cực, trục lợi chính sách.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng hoan nghênh, đánh giá cao ý kiến của các đại biểu và yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp thu đầy đủ để khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trình Chính phủ xem xét ban hành trong 5 ngày tới.

Thủ tướng nêu rõ: Nghị quyết nhằm tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giải quyết được các vướng mắc pháp lý trước đây chưa giải quyết được, từ đó, tạo đột phá trong phát triển nhà ở xã hội.

Nghị quyết có thời hạn áp dụng lâu dài, phạm vi áp dụng với tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước; khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn, tiêu chí về tài chính, kinh nghiệm, tiềm lực, thời gian, giá cả; tạo thuận lợi nhất, thông thoáng nhất để thời gian thực hiện các dự án từ 2-3 năm.

"Muốn vậy, phải xây dựng các điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình, thủ tục để giao cho các doanh nghiệp làm chủ đầu tư các dự án bảo đảm công khai, minh bạch, trên cơ sở này phân cấp cho các địa phương thực hiện. Cần cắt giảm ít nhất 50% thủ tục hành chính, đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm “luồng xanh”, “luồng ưu tiên” để làm thủ tục nhanh chóng, kịp thời; tạo quỹ đất sạch cho phát triển nhà ở xã hội bằng cách thức linh hoạt; đa dạng hoá nguồn vốn cho phát triển nhà ở xã hội, gồm vốn tín dụng, vốn Nhà nước qua Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ phát triển nhà ở, phát hành trái phiếu…", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương phải có quy định và có trách nhiệm trong giải quyết nhanh, gọn, chính xác thủ tục hành chính cho phát triển nhà ở xã hội, theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm nhưng vô tư, trong sáng, cái gì tốt cho dân cho nước thì cứ thế mà làm; hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm kỷ cương pháp luật.

Chỉ rõ Nghị quyết phải có các nội dung liên quan sàn giao dịch, quỹ nhà ở quốc gia, dữ liệu về nhà ở…, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện góp ý những vấn đề liên quan nhà ở xã hội gửi Bộ Xây dựng chủ trì hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.