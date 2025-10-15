Triển lãm quốc tế lần thứ 23 về máy móc công nghiệp ngành dệt may Việt Nam (VTG 2025) do Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương chủ trì với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển xanh ngành dệt may”, vừa khai mạc vào sáng 15/10/2025 tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Sài Gòn (SECC).

Chuỗi sự kiện triển lãm và hội thảo chuyên đề do Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) chủ trì, phối hợp với Vinexad và Yorkers Trade & Marketing Service tổ chức, quy tụ hơn 400 doanh nghiệp với 750 gian hàng đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia, là sự kiện thương mại thường niên có quy mô lớn tại Việt Nam.

Chuỗi sự kiện diễn ra đồng thời cùng VTG 2025 gồm Triển lãm quốc tế phụ liệu dệt may Việt Nam 2025 (VITATEX), Triển lãm quốc tế công nghiệp hóa chất và nhuộm Việt Nam 2025 (DYECHEM), Triển lãm quốc tế máy móc và vật liệu da giày Việt Nam 2025 (VFM), quy mô hơn 750 gian hàng đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Ấn Độ, Đài Loan, Hàn Quốc, Hồng Kông, Malaysia, Pakistan, Singapore, Trung Quốc và Việt Nam.

Ngành dệt may vẫn là một trong những ngành có động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Vì vậy, sản phẩm trưng bày nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa các loại vải của thị trường gồm các loại máy móc tự động hoá, số hoá, và những công nghệ máy móc tiên tiến nhất trong ngành dệt may, hướng tới các công nghệ số hóa nhà máy, thúc đẩy ngành dệt may Việt Nam chuyển đổi số.

Với chủ đề "Thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển xanh ngành dệt may Việt Nam", triển lãm VTG-2025 đã khai mạc vào sáng 15/10/2025 tại TP.Hồ Chí Minh

Số liệu thống kê của Hiệp hội Dệt-May Việt Nam (VITAS) cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu dệt may đã đạt 30,7 tỷ USD. Nếu duy trì mức 4 tỷ USD/tháng trong những tháng cuối năm, toàn ngành có thể cán đích kim ngạch 48 tỷ USD. Trong khi đó, theo Chủ tịch Hội Dệt may - Thêu đan TP.Hồ Chí Minh Phạm Xuân Hồng, kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2025 ước đạt khoảng 34,75 tỷ USD, tăng 7,7% so cùng kỳ năm ngoái, phản ánh rõ sự phục hồi của ngành sau giai đoạn khó khăn. Tuy vậy, áp lực về chi phí nguyên liệu vẫn rất lớn khi giá nhập khẩu nguyên phụ liệu trong 9 tháng qua lên tới khoảng 16 tỷ USD, riêng mặt hàng vải chiếm tới 11 tỷ USD.

Trong bối cảnh đó, chuỗi sự kiện tại VTG 2025 sẽ tạo cơ hội cho doanh nghiệp trong nước và quốc tế giao thương, tiếp cận công nghệ, thiết bị hiện đại, nguyên phụ liệu tiên tiến, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng cường năng lực cạnh tranh và xây dựng thương hiệu sản phẩm “Made in Vietnam” trên thị trường toàn cầu.

Ngoài ngành dệt may, Việt Nam còn được xếp hạng là nước xuất khẩu da giày lớn thứ hai thế giới. Một báo cáo gần đây của Hiệp hội Da giày và Túi xách Việt Nam (LEFASO) cũng cho biết, kim ngạch xuất khẩu giày dép và da thuộc của Việt Nam đạt 27,04 tỷ USD vào năm 2024, tăng 11,45% so với cùng kỳ năm 2023. LEFASO đưa ra dự kiến ​​tăng trưởng xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng 10% vào năm 2025, khẳng định vị thế vững chắc của Việt Nam trong chuỗi cung ứng giày dép toàn cầu.

Với chủ đề chuyển đổi số và phát triển xanh, một chuỗi hội thảo khoa học và chuyên đề cũng diễn ra cùng triển lãm tập trung vào tính tuần hoàn, chức năng và tính bền vững với sự góp mặt của các chuyên gia hàng đầu, những nhà sản xuất tiên phong trong ngành cũng như các nhà nghiên cứu học thuật. Các phiên thảo luận giúp doanh nghiệp khám phá các giải pháp đổi mới như xây dựng chuỗi cung ứng dệt may xanh, sản xuất đế giày từ vật liệu tái chế và các phương pháp sản xuất ít carbon.

Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản và Hàn Quốc hiện là những thị trường xuất khẩu trọng điểm của Việt Nam, cho thấy Việt Nam là thị trường đang có nhu cầu thiết yếu về tính bền vững, tái chế và chuỗi cung ứng. Việt Nam, quốc gia vẫn còn phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu thô và hệ thống chất thải phân mảnh, sự chuyển đổi trọng yếu này vừa là thách thức vừa là cơ hội.