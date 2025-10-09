Tại buổi hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí cùng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Triều Tiên bước vào giai đoạn phát triển mới thiết thực, hiệu quả hơn, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển của mỗi nước, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới...

Sáng 9/10, tại Bình Nhưỡng, ngay sau Lễ đón trọng thể, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un tại Trụ sở Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10/10/1945-10/10/2025); nhấn mạnh chuyến thăm lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ để tăng cường hiểu biết lẫn nhau, củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước lên tầm cao mới, hướng tới hoàn thành mục tiêu phát triển xã hội chủ nghĩa của mỗi nước; đồng thời góp phần ủng hộ sự phát triển của Triều Tiên.

Bày tỏ vui mừng thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên trên cương vị mới, đúng vào dịp Triều Tiên kỷ niệm trọng thể 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên và kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Triều Tiên, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước Triều Tiên anh em trong 80 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên, đứng đầu là các đồng chí Chủ tịch Kim Nhật Thành, Tổng Bí thư Kim Jong Il và nay là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un và Đoàn cấp cao Triều Tiên tại cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư tin tưởng, với phương châm “lấy dân làm gốc”, “nhất tâm đoàn kết” và “tự lực cánh sinh”, Triều Tiên sẽ hoàn thành các nhiệm vụ và mục tiêu mà Đảng Lao động Triều Tiên đề ra, mở ra kỷ nguyên mới phục hưng quốc gia giàu mạnh toàn diện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un nhấn mạnh trong thời kỳ nhân dân Việt Nam kháng chiến chống ngoại xâm, nhân dân Triều Tiên đã coi đây là cuộc kháng chiến của chính mình và đã hỗ trợ nhân dân Việt Nam vô tư, không toan tính; đồng thời bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Triều Tiên những lúc khó khăn trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước.

Nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong suốt 80 năm qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ sớm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII xác định, tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong phát triển đất nước xã hội chủ nghĩa thời gian tới.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước việc quan hệ hai Đảng, hai nước tiếp tục được củng cố và tăng cường, nhất trí cùng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Triều Tiên bước vào giai đoạn phát triển mới thiết thực, hiệu quả hơn, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển của mỗi nước, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, hợp tác địa phương nhằm tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, củng cố tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau; duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại và hợp tác, nghiên cứu khả năng hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp; đẩy mạnh giao lưu nhân dân, thắt chặt tình cảm hữu nghị giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn cấp cao Việt Nam tại cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên phát huy hiệu quả hợp tác kênh Đảng, nghiên cứu tổ chức Hội thảo trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Đảng và phát triển đất nước; thúc đẩy hợp tác nghị viện cả song phương và đa phương; tăng cường hợp tác kinh tế cùng có lợi, phù hợp với mục tiêu phát triển của cả hai bên và các quy định của quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng Triều Tiên chia sẻ kinh nghiệm về đổi mới kinh tế, kinh tế đối ngoại; thông tin về chính sách quản lý kinh tế, xuất nhập khẩu và phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng mong muốn hai bên mở rộng các lĩnh vực hợp tác thế mạnh có nhiều tiềm năng như văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, y tế, thông tin truyền thông, xây dựng các chương trình phát thanh, truyền hình giới thiệu về văn hóa, đất nước, con người của mỗi nước.

Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un khẳng định Triều Tiên mong muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong xây dựng Đảng và phát triển đất nước, sẵn sàng thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực phù hợp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un đề nghị các cơ quan của Đảng, Bộ Ngoại giao cùng các ban, ngành, địa phương hai bên tăng cường trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các định hướng lớn về phát triển quan hệ mà hai nước đạt được trong chuyến thăm lần này, qua đó, đưa quan hệ Việt Nam-Triều Tiên bước vào giai đoạn phát triển mới, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, nhất trí tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau và cùng điều phối tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, Diễn đàn khu vực của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định ủng hộ các bên liên quan thúc đẩy đối thoại, giải quyết các khác biệt bằng các biện pháp hòa bình, cùng giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển trên bán đảo Triều Tiên.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Triều Tiên ủng hộ tích cực những nỗ lực thúc đẩy sự tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), giảm căng thẳng, xử lý ổn thỏa bất đồng, tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế.