Trang chủ Doanh nghiệp

Thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số tại Vietstock 2025

Hoài Niệm

08/10/2025, 19:30

Nông nghiệp chiếm vị thế quan trọng, là trụ cột cho nền kinh tế Việt Nam, giữ vai trò duy trì an ninh lương thực - thực phẩm, từng bước khẳng định vị thế quan trọng trong sự phát triển kinh tế đất nước, bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cùng BTC cắt băng khai mạc Vietstock 2025, sáng 08/10/2025
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cùng BTC cắt băng khai mạc Vietstock 2025, sáng 08/10/2025

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến đã khẳng định như vậy, tại lễ khai mạc Triển lãm quốc tế chuyên ngành chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi và chế biến thịt tại Việt Nam (Vietstock 2025), sáng 08/10/2025, tại Trung tâm Hội chợ - Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.Hồ Chí Minh.

Sự kiện chuyên ngành chăn nuôi lớn nhất trong năm, thuộc chuỗi triển lãm chăn nuôi và thủy sản tại khu vực Châu Á do Informa Markets tổ chức dưới sự chủ trì của Cục Chăn nuôi và Thú y Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) với chủ đề “Thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vì sự phát triển bền vững ngành chăn nuôi”, quy tụ trên 300 gian hàng đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng 7 hiệp hội chăn nuôi và thú y đến từ Campuchia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan, và Việt Nam.

Báo cáo của ngành nông nghiệp Việt Nam cho biết, năm 2024, tăng trưởng bình quân của toàn ngành nông nghiệp đạt 3,3%; tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt mức kỷ lục khoảng 62,5 tỷ USD (tăng 18,7% so với năm 2023), xuất siêu tiếp tục đạt mức kỷ lục mới 17,9 tỷ USD (tăng 46,8%).

Trong đó, lãnh vực chăn nuôi thường xuyên đóng góp 25 - 27% GDP toàn ngành. Vai trò của chăn nuôi không chỉ chủ động nguồn cung sản phẩm chăn nuôi cơ bản cho hơn 100 triệu dân, khoảng 15 triệu khách du lịch quốc tế, bảo đảm sinh kế cho nông dân và an sinh xã hội, mà còn tham gia vào chuỗi cung ứng sản phẩm toàn cầu.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến, ngành chăn nuôi Việt Nam mặc dù hạn chế về diện tích đất đai, nhưng đã từng bước khẳng định vai trò trên bản đồ chăn nuôi thế giới. Cụ thể: chăn nuôi heo thịt đứng thứ 5 về đầu con và đứng thứ 6 về sản lượng; tiêu thụ thịt heo của người Việt Nam đứng thứ 4 thế giới; đàn thủy cầm đứng thứ 2 thế giới, sản lượng sữa tươi nguyên liệu đứng thứ 4 trong khu vực ASEAN.

Ngoài ra, ngày càng có nhiều sản phẩm chăn nuôi có lợi thế cạnh tranh được xuất khẩu như mật ong, lợn sữa, tổ yến, trứng vịt muối, sản phẩm halal và thịt gà chế biến… “Trước đây, khi nhắc đến xuất khẩu, nhiều người còn hoài nghi - soi kính hiển vi cũng chưa thấy đâu. Nhưng chỉ riêng việc bảo đảm nguồn thịt, trứng, sữa cho hơn 100 triệu dân đã là thách thức không nhỏ. Nay, chúng ta đã có bước tiến rõ rệt”, ông Tiến ví von.

Ưsng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số được xem là chìa khóa thúc đẩy phát triển bền vững, giúp ngành chăn nuôi Việt Nam nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh
Ưsng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số được xem là chìa khóa thúc đẩy phát triển bền vững, giúp ngành chăn nuôi Việt Nam nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh

Kết thúc năm 2024, giá trị sản xuất của ngành chăn nuôi ước đạt 33 tỷ USD, đóng góp gần 5% GDP quốc gia. Sản lượng thịt hơi các loại đạt gần 8,3 triệu tấn (tăng 3,5% so với năm 2023); sản lượng sữa tươi 1,2 triệu tấn (tăng 2,1%); trứng 20,2 tỷ quả (tăng 2,8%)…

Bên cạnh những thuận lợi và thành quả đã đạt được, ngành chăn nuôi vẫn còn đang đối mặt với những thách thức, khó khăn như giá thành sản xuất cao; phụ thuộc vào nguyên liệu thức ăn nhập khẩu và con giống; tác động tiêu cực từ dịch bệnh, thiên tai ngày càng phức tạp. Hệ thống sản xuất chăn nuôi còn thiếu đồng bộ, chưa có liên kết bền vững, quy mô sản xuất còn ở mức vừa và nhỏ nên khó áp dụng công nghệ hiện đại; năng suất thấp, giá thành cao; số lượng cơ sở và quy mô giết mổ tập trung, chế biến còn thấp dẫn đến sức cạnh tranh về chất lượng, giá thành so với thị trường thế giới chưa cao... Điều đó đã tác động ngành chăn nuôi còn nhiểu điểm thiếu bền vững.

Trong bối cảnh đó, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số được xem là chìa khóa thúc đẩy phát triển bền vững, giúp ngành chăn nuôi Việt Nam nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh. Vietstock 2025 trở thành diễn đàn quy mô lớn nhất trong năm để các doanh nghiệp, chuyên gia và nhà quản lý trao đổi, chia sẻ, thảo luận những xu hướng mới và giải pháp công nghệ tiên tiến trong ngành.

Diễn ra đồng thời cùng triển lãm trong ba ngày (từ ngày 08 - 10/10/2025) là chuỗi hơn 80 phiên hội thảo chuyên môn với nhiều chủ đề thiết thực như kháng thuốc kháng sinh, chăn nuôi heo, gia cầm, bò sữa, quản lý chất thải, dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi, sức khỏe động vật, phúc lợi động vật, chuỗi giá trị trứng, kiểm soát khí thải chăn nuôi… Trong đó có hội nghị bàn tròn Hiệp hội Chăn nuôi và thú y Đông Nam Á nhằm thảo luận về những xu hướng, cơ hội và thách thức chung của ngành.

Chăn nuôi giảm phát thải khí nhà kính

Công nghệ giúp giảm giá thành, mở đường cho ngành chăn nuôi bứt phá

Sử dụng kháng sinh có kiểm soát: Hướng đi bền vững cho ngành chăn nuôi

Chiều 8/10 tại Hà Nội, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam họp báo công bố Báo cáo tổng hợp Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF 2025) và giới thiệu Kế hoạch Chương trình đào tạo 10.000 Giám đốc điều hành giai đoạn 2025 - 2030…

Ngày 6/10, Công ty TNHH Bosch Global Software Technologies Việt Nam (BGSW Việt Nam) chính thức kỷ niệm 15 năm thành lập, đánh dấu chặng đường phát triển bền vững và khẳng định vị thế là trung tâm nghiên cứu và phát triển phần mềm chiến lược của Tập đoàn Bosch.

Thị trường carbon có thể sẽ mở rộng hơn trong tương lai do yêu cầu về tín chỉ nhiều hơn. Sân chơi phát triển các dự án tạo tín chỉ carbon không chỉ dành cho doanh nghiệp lớn có tiềm lực mà còn mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp tư nhân, thậm chí hộ gia đình cùng tham gia và hưởng lợi...

Công ty Cổ phần trung tâm thương mại LOTTE Việt Nam (LOTTE MART) được vinh danh là một trong những doanh nghiệp Tăng trưởng Xanh tại chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025.

Xu hướng người tiêu dùng ưu tiên hàng nội, hàng xanh - sạch không chỉ là tín hiệu tích cực cho doanh nghiệp và thị trường, mà còn đặt ra bài toán về đổi mới, thích ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh…

