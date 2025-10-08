Thuế quan khiến thâm hụt thương mại của Canada tăng mạnh

Thâm hụt thương mại hàng hóa của Canada tăng mạnh trong tháng 8/2025, lên mức cao thứ hai trong lịch sử, do xuất khẩu hàng hóa sụt giảm.

Theo số liệu được Cơ quan Thống kê Canada công bố ngày 7/10, thâm hụt thương mại hàng hóa của nước này tăng lên mức 6,32 tỷ đôla Canada (CAD), tương đương khoảng 4,53 tỷ USD, từ mức 3,82 tỷ CAD của tháng 7.

Con số thâm hụt này cao hơn dự báo thâm hụt 5,6 tỷ CAD mà giới phân tích đưa ra trước đó. Đây là tháng thứ 7 liên tiếp Canada đối mặt với tình trạng thâm hụt thương mại, trong bối cảnh biến động thương mại gia tăng sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donand Trump áp hàng loạt thuế quan mới.

Xuất khẩu của Canada trong tháng 8 giảm lần đầu tiên sau 4 tháng tăng trưởng, do sự phục hồi xuất khẩu sang thị trường Mỹ ghi nhận trong những tháng trước đó bắt đầu suy yếu. Xuất khẩu sang Mỹ gặp khó khăn nhiều hơn do các thuế quan mới áp lên một số ngành hàng cụ thể như gỗ xẻ, đồng và nhôm. Ngoài ra, xuất khẩu sang các quốc gia khác ngoài Mỹ cũng suy giảm tháng thứ ba liên tiếp dù Ottawa đã nỗ lực giảm phụ thuộc vào thị trường Mỹ.

Bà Shelly Kaushik, nhà kinh tế cấp cao tại Bank of Montreal Capital Markets, nhận định dòng chảy thương mại của Canada tiếp tục đối mặt với những khó khăn liên quan đến thuế quan. Nền kinh tế Canada đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự thay đổi đột ngột trong chính sách thương mại của chính quyền ông Trump và việc áp dụng thuế quan, đặc biệt là thuế quan đối với các ngành sản xuất và bán buôn phụ thuộc vào thương mại xuyên biên giới với Mỹ - thị trường lớn nhất của Canada.

Sự sụt giảm thương mại cùng với tình trạng giảm sút đầu tư kinh doanh đã dẫn đến kinh tế Canada giảm mạnh hơn dự báo trong quý 2/2025, dù gần đây đã có một số dấu hiệu phục hồi khiêm tốn.

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Canada giảm 3% trong tháng 8 so với tháng 7, xuống còn 60,58 tỷ CAD. Tính theo khối lượng, xuất khẩu hàng hóa của nước này giảm 2,8% trong tháng 8 so với tháng 7.

Sau khi giảm trong tháng 7, nhập khẩu tháng 8 đã tăng 0,9% so với tháng trước, đạt 66,91 tỷ CAD, nhưng chủ yếu do nhập khẩu vàng tăng.

Xuất khẩu của Canada sang Mỹ đã giảm 3,4% trong tháng 8, trong khi nhập khẩu từ Mỹ giảm 1,4%. Xuất khẩu của Canada sang Mỹ trong 8 tháng đầu năm đã giảm 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nhập khẩu từ Mỹ giảm 0,5%.

Sự thay đổi này đã khiến thặng dư thương mại hàng hóa của Canada với Mỹ giảm xuống còn 6,43 tỷ CAD trong tháng 8 từ 7,42 tỷ CAD của tháng 7.

Với xuất khẩu sang các quốc gia khác ngoài Mỹ giảm 2% và nhập khẩu tăng 4,2% lên mức cao kỷ lục, thâm hụt của Canada với các quốc gia không thuộc Mỹ tăng lên mức cao nhất mọi thời đại khoảng 12,8 tỷ CAD trong tháng 8 từ mức 11,2 tỷ CAD của tháng 7.

Theo giới phân tích, thương mại của Canada sẽ phải đối mặt với những thách thức mới trong những tháng tới do thuế quan theo ngành mới được Mỹ áp dụng đối với các mặt hàng bao gồm dược phẩm và xe tải.