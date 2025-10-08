Thứ Tư, 08/10/2025

Trang chủ Thế giới

Thuế quan khiến thâm hụt thương mại của Canada tăng mạnh

Bình Minh

08/10/2025, 18:25

Dòng chảy thương mại của Canada tiếp tục đối mặt với những khó khăn liên quan đến thuế quan...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Thâm hụt thương mại hàng hóa của Canada tăng mạnh trong tháng 8/2025, lên mức cao thứ hai trong lịch sử, do xuất khẩu hàng hóa sụt giảm.

Theo số liệu được Cơ quan Thống kê Canada công bố ngày 7/10, thâm hụt thương mại hàng hóa của nước này tăng lên mức 6,32 tỷ đôla Canada (CAD), tương đương khoảng 4,53 tỷ USD, từ mức 3,82 tỷ CAD của tháng 7.

Con số thâm hụt này cao hơn dự báo thâm hụt 5,6 tỷ CAD mà giới phân tích đưa ra trước đó. Đây là tháng thứ 7 liên tiếp Canada đối mặt với tình trạng thâm hụt thương mại, trong bối cảnh biến động thương mại gia tăng sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donand Trump áp hàng loạt thuế quan mới.

Xuất khẩu của Canada trong tháng 8 giảm lần đầu tiên sau 4 tháng tăng trưởng, do sự phục hồi xuất khẩu sang thị trường Mỹ ghi nhận trong những tháng trước đó bắt đầu suy yếu. Xuất khẩu sang Mỹ gặp khó khăn nhiều hơn do các thuế quan mới áp lên một số ngành hàng cụ thể như gỗ xẻ, đồng và nhôm. Ngoài ra, xuất khẩu sang các quốc gia khác ngoài Mỹ cũng suy giảm tháng thứ ba liên tiếp dù Ottawa đã nỗ lực giảm phụ thuộc vào thị trường Mỹ.

Bà Shelly Kaushik, nhà kinh tế cấp cao tại Bank of Montreal Capital Markets, nhận định dòng chảy thương mại của Canada tiếp tục đối mặt với những khó khăn liên quan đến thuế quan. Nền kinh tế Canada đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự thay đổi đột ngột trong chính sách thương mại của chính quyền ông Trump và việc áp dụng thuế quan, đặc biệt là thuế quan đối với các ngành sản xuất và bán buôn phụ thuộc vào thương mại xuyên biên giới với Mỹ - thị trường lớn nhất của Canada.

Sự sụt giảm thương mại cùng với tình trạng giảm sút đầu tư kinh doanh đã dẫn đến kinh tế Canada giảm mạnh hơn dự báo trong quý 2/2025, dù gần đây đã có một số dấu hiệu phục hồi khiêm tốn.

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Canada giảm 3% trong tháng 8 so với tháng 7, xuống còn 60,58 tỷ CAD. Tính theo khối lượng, xuất khẩu hàng hóa của nước này giảm 2,8% trong tháng 8 so với tháng 7.

Sau khi giảm trong tháng 7, nhập khẩu tháng 8 đã tăng 0,9% so với tháng trước, đạt 66,91 tỷ CAD, nhưng chủ yếu do nhập khẩu vàng tăng.

Xuất khẩu của Canada sang Mỹ đã giảm 3,4% trong tháng 8, trong khi nhập khẩu từ Mỹ giảm 1,4%. Xuất khẩu của Canada sang Mỹ trong 8 tháng đầu năm đã giảm 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nhập khẩu từ Mỹ giảm 0,5%.

Sự thay đổi này đã khiến thặng dư thương mại hàng hóa của Canada với Mỹ giảm xuống còn 6,43 tỷ CAD trong tháng 8 từ 7,42 tỷ CAD của tháng 7.

Với xuất khẩu sang các quốc gia khác ngoài Mỹ giảm 2% và nhập khẩu tăng 4,2% lên mức cao kỷ lục, thâm hụt của Canada với các quốc gia không thuộc Mỹ tăng lên mức cao nhất mọi thời đại khoảng 12,8 tỷ CAD trong tháng 8 từ mức 11,2 tỷ CAD của tháng 7.

Theo giới phân tích, thương mại của Canada sẽ phải đối mặt với những thách thức mới trong những tháng tới do thuế quan theo ngành mới được Mỹ áp dụng đối với các mặt hàng bao gồm dược phẩm và xe tải.

Thủ tướng Canada nêu ý tưởng "đầu tư 1 nghìn tỷ USD vào Mỹ"

12:46, 08/10/2025

Thủ tướng Canada nêu ý tưởng

Đang căng thẳng với Mỹ, Canada và Mexico xích lại gần nhau

09:03, 22/09/2025

Đang căng thẳng với Mỹ, Canada và Mexico xích lại gần nhau

Mỹ bắt đầu rà soát lại thỏa thuận thương mại với Canada và Mexico

09:43, 17/09/2025

Mỹ bắt đầu rà soát lại thỏa thuận thương mại với Canada và Mexico

Ngành thép Anh có thể khủng hoảng chưa từng thấy vì thuế quan mới của EU

Ngành thép Anh có thể khủng hoảng chưa từng thấy vì thuế quan mới của EU

Anh cho biết có thể cân nhắc đáp trả nếu EU triển khai chính sách thuế quan mới với thép nhập khẩu...

Các công ty năng lượng rót 50 tỷ USD xây đường ống dẫn khí đốt ở Mỹ

Các công ty năng lượng rót 50 tỷ USD xây đường ống dẫn khí đốt ở Mỹ

Các công ty năng lượng đang đầu tư mạnh mẽ vào việc xây dựng và mở rộng hệ thống đường ống dẫn khí đốt tại Mỹ, với tổng số vốn lên tới gần 50 tỷ USD trong vòng 5 năm tới...

Chính phủ Mỹ mua cổ phần công ty khai khoáng Canada

Chính phủ Mỹ mua cổ phần công ty khai khoáng Canada

Khoản đầu tư vào Trilogy Metals tiếp nối một loạt thương vụ tương tự của Nhà Trắng với các công ty khoáng sản trong thời gian gần đây...

Thủ tướng Canada nêu ý tưởng

Thủ tướng Canada nêu ý tưởng "đầu tư 1 nghìn tỷ USD vào Mỹ"

Đây là tuyên bố của Thủ tướng Canada Mark Carney trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày thứ Ba (7/10/2025)...

Chuỗi cung ứng toàn cầu trước bước ngoặt mới: Từ phân mảnh đến thích ứng linh hoạt

Chuỗi cung ứng toàn cầu trước bước ngoặt mới: Từ phân mảnh đến thích ứng linh hoạt

Toàn cầu hóa không biến mất, mà đang đổi dạng - và chuỗi cung ứng chính là nơi phản chiếu rõ nhất sự chuyển mình đó.

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

1

Hà Tĩnh: 9 tháng thu hút đầu tư đạt hơn 107.000 tỷ đồng

Đầu tư

2

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Tôn vinh những "người hùng" thầm lặng của đất nước

Thị trường

3

Vietcombank và Petrovietnam ký kết hợp đồng tín dụng hơn 1 tỷ USD cho Chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn

Tài chính

4

Chủ động nắm bắt tỷ giá, giải pháp tài chính thông minh từ Sacombank

Tài chính

5

Các công ty năng lượng rót 50 tỷ USD xây đường ống dẫn khí đốt ở Mỹ

Thế giới

