Luật dầu khí (sửa đổi): Đề xuất quy định nhằm giảm phát thải khí nhà kính

Đỗ Mến

20/05/2026, 23:00

Dự án luật quy định chương riêng về việc giảm phát thải khí nhà kính, thu giữ và lưu trữ carbon dioxide trong hoạt động dầu khí. Chính sách luật nhằm hướng tới mục tiêu giảm ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, tăng hiệu quả sử dụng năng lượng...

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: CTV.

Ngày 20/5, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh chủ trì Hội đồng thẩm định dự án Luật Dầu khí (sửa đổi).

Theo dự thảo tờ trình, Luật Dầu khí (sửa đổi) thay thế Luật Dầu khí năm 2022, gồm 5 chính sách lớn. Trong đó, chính sách 5 quy định khung cho việc giảm phát thải khí nhà kính, thu giữ và lưu trữ carbon trong hoạt động dầu khí.

Cụ thể, dự án luật dành chương riêng với 4 điều quy định khung về hoạt động CCS trong hoạt động dầu khí.

Theo đó, CCS (Carbon Capture and Storage) là "thu giữ, xử lý, vận chuyển, bơm ép và lưu trữ carbon dioxide (CO2) trong các thành tạo địa chất nhằm giảm phát thải khí nhà kính".

Còn Công trình CCS là "hệ thống công trình, hệ thống thu gom, thiết bị phục vụ bơm ép, lưu trư và giám sát CO2 trong thành tạo địa chất".

Theo điều 52, Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài đầu tư, nghiên cứu và triển khai hoạt động CCS trong hoạt động dầu khí tại Việt Nam nhằm giảm phát thải carbon tại các khu vực tiềm năng, các vùng nước sâu, xa bờ.

Theo dự thảo tờ trình, chính sách 5 hướng tới mục tiêu giảm ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, tăng hiệu quả sử dụng năng lượng; góp phần hiện thực hóa cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 (phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050), nâng cao vị thế của Việt Nam trên thế giới.

Trình tự triển khai dự án CCS thông qua các bước: đánh giá địa chất về khả năng lưu trữ CO2; lập kế hoạch đại cương phát triển CCS; lập kế hoạch phát triển CCS; xây dựng cơ sở hạ tầng, lắp đặt công trình phục vụ CCS; vận hành và giám sát công trình CCS; đóng công trình CCS và bàn giao.

Việc xây dựng và vận hành công trình CCS phải sử dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại, tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, áp dụng các tiêu chuẩn phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, thông lệ công nghiệp dầu khí và CCS quốc tế.

Khi kết thúc hoạt động CCS, nhà thầu phải triển khai các hoạt động hủy giếng và thu dọn công trình CCS. Sau khi thu dọn công trình CCS, nhà thầu có trách nhiệm giám sát, quan trắc, bảo đảm an toàn cơ sở lưu trữ CO2 và khắc phục sự cố rò rỉ hoặc ô nhiễm môi trường (nếu có) trong thời hạn quy định…

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu tại cuộc họp thẩm định. Ảnh: CTV.

Góp ý tại Hội đồng thẩm định, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng hoạt động CCS cần được kiểm soát chặt chẽ nhằm ngăn ngừa rò rỉ ngược lại môi trường, kiểm soát nồng độ các chất trước khi nhận chìm, cần cơ chế giám sát dài hạn sau khi nhận chìm...

Do đó, cơ quan này đề nghị Bộ Công thương nghiên cứu, bổ sung quy định làm rõ hoạt động lưu trữ CO2 trong môi trường biển phải tuân thủ các quy định của pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, bao gồm quy định về giao khu vực biển và cấp phép nhận chìm ở biển (nếu có).

Bên cạnh đó, bổ sung quy định về cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước về dầu khí và cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo trong việc thẩm định, phê duyệt và giám sát thực hiện các dự án CCS…

Phát biểu kết luận phiên họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh khẳng định việc sửa đổi Luật Dầu khí là cần thiết nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, Thứ trưởng đánh giá hồ sơ dự án luật phù hợp với chủ trương của Đảng.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo thống kê rõ số lượng thủ tục hành chính đã cắt giảm; tiếp tục phối hợp với Bộ Nội vụ trong việc phân cấp, phân quyền, bảo đảm phân cấp tối đa.

Cùng với đó, bổ sung thêm những khái niệm cần thiết; lược bỏ phạm vi điều chỉnh, chỉ quy định về các loại hợp đồng dầu khí, nội dung chính của hợp đồng dầu khí…

