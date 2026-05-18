Ngành thời trang tìm công thức "giữ chân" khách hàng
Minh Nguyệt
18/05/2026, 12:57
Trong bối cảnh kinh tế bất ổn toàn cầu, ngày càng nhiều thương hiệu thời trang không chỉ bán sản phẩm mới mà còn kiếm tiền và giữ chân khách hàng bằng cách kéo dài tuổi thọ của món đồ đã bán ra…
Trong nhiều năm, ngành thời trang vận hành theo công thức
quen thuộc: bán càng nhiều hàng mới càng tốt. Nay công thức ấy đang thay đổi
khi áp lực môi trường, chi phí nguyên liệu tăng cao và tâm lý tiêu dùng thận trọng
hơn buộc các hãng phải tìm cách giữ khách lâu hơn thay vì chỉ liên tục đẩy
khách mua thêm.
Một món đồ được mang đi sửa chữa, nâng cấp, đồng nghĩa với việc khách hàng
quay trở lại cửa hàng, tiếp tục tương tác với thương hiệu và được nhắc nhớ rằng
sản phẩm họ đang sở hữu vẫn còn giá trị. Đó là cơ hội để thương hiệu củng cố niềm
tin chất lượng, tăng lòng trung thành và thậm chí mở ra khả năng bán thêm dịch
vụ hoặc sản phẩm mới.
Với phân khúc xa xỉ, chiến lược này càng rõ nét. Những
thương hiệu như Hermès hay Louis Vuitton từ lâu đã duy trì các xưởng phục hồi
chuyên biệt cho đồ da thủ công, với thời gian sửa chữa có thể kéo dài nhiều
tháng.
Một chiếc túi được gửi về Paris để thay quai, làm mới lớp da hay chỉnh lại
đường chỉ không đơn thuần là một dịch vụ kỹ thuật, mà là lời khẳng định rằng
món đồ ấy đủ giá trị để được chăm sóc như một tài sản. Khi khách hàng tin chiếc
túi có thể đồng hành hàng chục năm, mức giá hàng nghìn USD trở nên dễ chấp nhận
hơn rất nhiều.
Ở nhóm phổ thông, chiến lược này được triển khai theo cách
linh hoạt hơn. Levi’s cung cấp dịch vụ sửa và tùy chỉnh quần jean với mức phí
chỉ vài USD. Uniqlo mở Re.Uniqlo Studio để khách có thể vá lỗi nhỏ, thay nút hoặc
chỉnh sửa cơ bản ngay tại cửa hàng. Burberry thì đi xa hơn với chương trình
nâng cấp khăn quàng cũ thành sản phẩm mới.
Theo Channel News Asia, sau nhiều năm chạy theo thời trang
nhanh, không ít khách hàng bắt đầu đặt câu hỏi liệu món đồ mình mua có thực sự
đáng tiền và dùng được bao lâu. Dịch vụ sửa chữa giúp các thương hiệu đưa ra một
câu trả lời thuyết phục: món đồ ấy không kết thúc giá trị sau khi thanh toán.
Theo Quỹ Ellen MacArthur, kéo dài vòng đời quần áo thông qua
sửa chữa, tái sử dụng và tái chế là một trong những hướng đi quan trọng để giảm
áp lực lên tài nguyên và cắt giảm rác thải thời trang. Nhưng với các hãng, lợi
ích không dừng ở thông điệp bền vững. Nó còn là một cách đánh bóng hình ảnh
trách nhiệm xã hội trong khi vẫn củng cố mối quan hệ tiêu dùng lâu dài.
Thậm chí, trước áp lực ngày càng lớn về môi trường, nhiều
nhà thiết kế và thương hiệu đã chuyển hướng sang việc tái sử dụng vật liệu cũ,
biến những món đồ tưởng chừng bị bỏ đi thành các thiết kế mới mang giá trị thẩm
mỹ và sáng tạo cao.
Một trong những hướng đi phổ biến là tận dụng vải tồn kho,
chất liệu thừa từ các bộ sưu tập cũ hoặc quần áo đã qua sử dụng để tạo nên sản
phẩm mới. Những chất liệu này được cắt may, nhuộm hoặc kết hợp lại theo cách
sáng tạo để hình thành các thiết kế hoàn toàn khác biệt. Nhờ vậy, mỗi món đồ
tái chế thường mang tính độc bản, khó có thể sản xuất hàng loạt như thời trang
thông thường.
Không chỉ các thương hiệu mới, nhiều nhà mốt lớn cũng bắt đầu
đưa yếu tố tái chế vào bộ sưu tập của mình. Các sàn diễn thời trang quốc tế gần
đây thường xuyên xuất hiện những thiết kế được làm từ vải tái chế, denim cũ, hoặc
quần áo vintage. Điều này cho thấy thời trang bền vững không còn là một khái niệm
mang tính thử nghiệm mà đã trở thành một phần của dòng chảy chính trong ngành
thời trang toàn cầu.
Xu hướng này cũng gắn liền với sự thay đổi trong hành vi của
người tiêu dùng, đặc biệt là ở thế hệ trẻ. Ngày càng nhiều khách hàng quan tâm đến
nguồn gốc sản phẩm, quy trình sản xuất và tác động môi trường. Vì vậy, họ sẵn
sàng lựa chọn những món đồ được sản xuất bền vững, thậm chí chấp nhận mức giá
cao hơn nếu sản phẩm có câu chuyện và giá trị lâu dài.
Theo nhiều báo cáo của ngành này, thị trường thời trang tái
chế được dự đoán có thể đạt hơn 12 tỷ USD vào năm 2030. Sự tăng trưởng này phản
ánh nỗ lực của các thương hiệu trong việc giảm lượng rác thải dệt may - vấn đề
đang gây lo ngại lớn đối với môi trường. Mỗi năm, ngành thời trang thải ra hàng
triệu tấn quần áo và vải vóc, khiến các nhà mốt buộc phải tìm kiếm những mô
hình sản xuất bền vững hơn.
Tại Việt Nam, NTK Nguyễn Hoàng Tú mới đây cũng vừa đánh dấu
sự trở lại với bộ sưu tập Thu - Đông 2026 mang tên Đinh trình diễn tại
TP.HCM tối 8/5. Theo đó,
các thiết kế sử dụng khoảng 50% vật liệu đến từ vải tồn của nhà máy, 20% vật liệu
secondhand và 30% được nhập khẩu chính ngạch.
Đặc biệt, việc sử dụng 50% vải tồn dư được nhuộm thủ công từ
ba miền đất nước không chỉ tạo nên dải màu sắc tự nhiên, phong phú mà còn khẳng
định dấu ấn của kỹ nghệ Việt trong dòng chảy thời trang đương đại. NTK
Nguyễn Hoàng Tú cho biết, thay vì chạy theo vòng xoáy xu hướng ngắn hạn của
ngành công nghiệp may mặc, anh dành thời gian tìm hiểu vật liệu từ những đặc
tính nguyên bản nhất, đặc biệt là các loại vải dư, cũ, sờn, rách.
Theo Nguyễn Hoàng Tú, khái niệm “thời trang muôn kiếp” được
hiểu là chất liệu không bị giới hạn bởi vòng đời sử dụng. Những món đồ cũ, sau
khi được xử lý và tái cấu trúc, có thể tiếp tục tồn tại trong một hình hài mới
và mang theo câu chuyện riêng của chúng. Song song với phần trình diễn thời
trang, triển lãm Chạm tái hiện quy trình xử lý vật liệu tại xưởng của
Nguyễn Hoàng Tú.
Khách mời tại triển lãm được tận mắt thấy những chiếc quần
jeans cũ kỹ được tách lớp, cắt ghép và sắp đặt lại trong một trật tự mới. Đây
là giai đoạn quan trọng nhất để phá bỏ định kiến về đồ cũ, khẳng định rằng khi
cấu trúc thay đổi, giá trị của vật liệu sẽ được nhìn nhận theo một cách hoàn
toàn khác biệt.
Bên cạnh đó, kỹ thuật nhuộm sắt (Iron-dye) cũng được giới
thiệu tại triển lãm. Thay vì sử dụng hóa chất công nghiệp độc hại cho cả người
dùng và môi trường, các sản phẩm tận dụng phản ứng tự nhiên của vật liệu để tạo
nên các gam màu trầm mặc, mang tính thủ công cao. Theo nhà thiết kế, quá trình
xử lý thủ công không chỉ tạo dấu ấn riêng cho từng sản phẩm mà còn góp phần kéo
dài vòng đời của chất liệu cũ.
