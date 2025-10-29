Doanh thu thương mại điện tử Việt Nam quý 4 có thể đạt gần 4 tỷ USD

Metric.vn dự báo trong quý 4/2025, doanh số thương mại điện tử của Việt Nam sẽ đạt khoảng 105 nghìn tỷ đồng (khoảng 3,98 tỷ USD), với sản lượng 1.069 triệu sản phẩm, tăng lần lượt 1,35% và 8,14% so với quý 3 vừa qua...

Theo dữ liệu từ nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn, doanh số của bốn sàn thương mại điện tử hàng đầu là Shopee, Lazada, Tiki, và TikTok Shop trong 9 tháng đầu năm 2025 đạt 305.9 nghìn tỷ đồng, tăng 34.35% so với cùng kỳ năm 2024.

Sản lượng sản phẩm bán ra cũng tăng 19.84%, đạt 2,912.7 triệu sản phẩm, mặc dù số lượng cửa hàng giảm nhẹ 2.4% xuống còn 566.4 nghìn shop.

Những con số cho thấy thương mại điện tử tại Việt Nam đang trải qua một giai đoạn phát triển mạnh mẽ, song thách thức cạnh tranh ngày càng lớn.

TĂNG TRƯỞNG PHỤC HỒI TRONG QUÝ 3

Riêng trong quý 3/2025, doanh đạt 103.6 nghìn tỷ đồng, tăng nhẹ 2.6% so với quý 2, cho thấy đà phục hồi tích cực sau giai đoạn chững lại đầu năm.

Nguồn: Nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn

Doanh thu các tháng 7, 8 và 9 đều tăng lần lượt 19%, 21% và 26% so với cùng kỳ 2024, phản ánh sức mua ổn định và hiệu quả từ các chương trình khuyến mãi mùa vụ.

Shopee tiếp tục dẫn đầu thị trường với 56% thị phần, dù chỉ ghi nhận mức tăng trưởng doanh số nhẹ 4% so với cùng kỳ năm 2024. Điều này cho thấy dấu hiệu chững lại trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng.

Nguồn: Nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn

Ngược lại, TikTok Shop duy trì đà tăng trưởng ấn tượng với 69% doanh số, giúp thị phần mở rộng từ 30% lên 41%, khẳng định sức hút mạnh mẽ của mô hình “mua sắm kết hợp giải trí”.

Lazada giữ thị phần ổn định ở mức 3%, dù doanh số giảm nhẹ 10%, cho thấy khả năng duy trì tệp người dùng cốt lõi. Trong khi đó, Tiki tiếp tục thu hẹp thị phần, với mức giảm doanh số đáng kể 80%, phản ánh áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường thương mại điện tử.

DOANH THU SẢN PHẨM SHOPEE MALL GIẢM GẦN 40%

Đáng chú ý, báo cáo tiết lộ dù chỉ chiếm 2.64% tổng số shop, các shop Mall lại đóng góp tới 35.7% tổng doanh số trên hai nền tảng Shopee và TikTok Shop trong quý 3/2025, cho thấy tầm ảnh hưởng vượt trội của nhóm cửa hàng chính hãng đối với hành vi mua sắm trực tuyến.

TikTok Shop ghi nhận mức tăng trưởng mạnh với 51.89% số lượng shop Mall và 114.72% doanh số, thể hiện tốc độ mở rộng nhanh và sức hút của mô hình mua sắm kết hợp nội dung giải trí. Trong khi đó, Shopee ghi nhận số lượng Shop Mall giảm 38.12%, nhưng doanh số vẫn tăng nhẹ 6.54%, phản ánh hiệu quả tối ưu hóa hoạt động của các cửa hàng chính hãng.

Nguồn: Nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn

Sự sụt giảm chủ yếu đến từ chính sách kiểm soát chất lượng khắt khe hơn và việc siết chặt tiêu chuẩn tham gia Shopee Mall, hướng tới nâng cao trải nghiệm người dùng.

Doanh số nội địa trên Shopee trong quý 3/2025 đạt 53.4 nghìn tỷ đồng, chiếm 92% tổng doanh thu, tập trung chủ yếu ở TP. Hồ Chí Minh (46%) và Hà Nội (38%).

Các tỉnh công nghiệp lân cận như Bình Dương, Long An và Hưng Yên ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội, cho thấy xu hướng mở rộng mạng lưới kho vận ra ngoài hai đầu cầu kinh tế nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và tối ưu chi phí giao hàng. Hàng nhập khẩu trên Shopee ghi nhận đà tăng trưởng mạnh về doanh số, dù sản lượng có xu hướng giảm nhẹ.

Nguồn: Nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn

Hàng nhập khẩu cũng tăng mạnh về doanh thu (+27%) dù sản lượng giảm (-10%), đạt 4,4 nghìn tỷ đồng. Điều này cho thấy giá bán bình quân cao hơn có thể do biến động tỷ giá, chi phí logistics, hoặc dịch chuyển cơ cấu sản phẩm.

Trong quý 3, ba ngành hàng làm đẹp, nhà cửa – đời sống và thời trang nữ tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về doanh số thương mại điện tử, với doanh thu lần lượt đạt 17,7 nghìn tỷ đồng, 13,8 nghìn tỷ đồng và 12,1 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, về nhóm điện tử, Apple tăng trưởng mạnh nhất (+72,2%), theo sau là Samsung, Xiaomi và Goojodoq. Các cửa hàng chính hãng như Apple Flagship Store, Viettel Store – AAR, ShopDunk và Minh Tuấn Mobile đều ghi nhận doanh số tăng cao.

Nguồn: Nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn

CÁC CHIẾN DỊCH “11.11”, “12.12” SẼ LÀ ĐỘNG LỰC CHO THỊ TRƯỜNG NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM

Metric.vn dự báo quý 4/2025, doanh số thương mại điện tử sẽ đạt khoảng 105 nghìn tỷ đồng, sản lượng 1.069 triệu sản phẩm, tăng lần lượt 1,35% và 8,14% so với quý trước.

Nguồn: Nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn

Động lực tăng trưởng đến từ các chiến dịch “11.11”, “12.12” và dịp mua sắm cuối năm, cùng xu hướng tiêu dùng mạnh ở nhóm hàng điện tử, gia dụng, thời trang.

Sự phát triển của livestream, flash sale và đầu tư mạnh vào logistics, giao hàng nhanh đang giúp củng cố niềm tin người tiêu dùng, tạo nền tảng cho một giai đoạn tăng trưởng bền vững hơn của thương mại điện tử Việt Nam.