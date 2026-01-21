Thứ Bảy, 24/01/2026

Thương mại Việt Nam - Nhật Bản lần đầu tiên vượt ngưỡng 50 tỷ USD

Vũ Khuê

21/01/2026, 21:18

Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản khi tổng kim ngạch thương mại song phương lần đầu tiên vượt ngưỡng 50 tỷ USD...

Xuất khẩu cà phê sang thị trường Nhật Bản năm 2025 tăng tới 46,57%.
Xuất khẩu cà phê sang thị trường Nhật Bản năm 2025 tăng tới 46,57%.

Kết quả này không chỉ là những con số ấn tượng mà còn khẳng định niềm tin và sự gắn kết bền chặt giữa hai quốc gia trong một nền kinh tế toàn cầu đầy biến động.

SỨC BẬT TỪ NHỮNG MẶT HÀNG CHỦ LỰC

Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản, cho biết năm 2025, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục ghi nhận những kết quả vô cùng tích cực. Lần đầu tiên trong lịch sử, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều đã vượt mốc 50 tỷ USD. Đây là một cột mốc quan trọng, minh chứng cho sự tăng trưởng mạnh mẽ và khẳng định Nhật Bản là một trong những đối tác thương mại lớn nhất, ổn định nhất của Việt Nam.

Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt hơn 51,43 tỷ USD, tăng 11,28% so với năm 2024. Trong đó, xuất khẩu từ Việt Nam sang Nhật Bản đạt 26,77 tỷ USD (tăng 8,77%). Nhập khẩu từ Nhật Bản vào Việt Nam đạt 24,68 tỷ USD (tăng 14,13%). Việt Nam duy trì xuất siêu sang Nhật Bản 2,09 tỷ USD.

Động lực thúc đẩy sự tăng trưởng này đến từ sự đồng bộ giữa các mặt hàng truyền thống và các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Đặc biệt, nhóm hàng nông lâm sản đã có một năm bứt phá ngoạn mục.

Ở chiều xuất khẩu, Việt Nam tiếp tục khẳng định thế mạnh với nhiều nhóm hàng: Hàng dệt may đạt gần 4,6 tỷ USD; giày dép các loại tăng trưởng ấn tượng 19,24%; cà phê là điểm sáng lớn nhất với mức tăng 46,57%, đạt 611 triệu USD. Bên cạnh đó, các mặt hàng như hạt điều, hạt tiêu và rau quả cũng ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số. Gỗ và sản phẩm gỗ tăng mạnh hơn 23%; điện thoại và linh kiện tăng 17,69%.

Ở chiều nhập khẩu, Việt Nam chủ yếu nhập các mặt hàng phục vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu. Đáng chú ý, hai nhóm mặt hàng là máy vi tính/linh kiện điện tử và máy móc thiết bị chiếm tỷ trọng gần 54% tổng kim ngạch nhập khẩu từ Nhật Bản.

Cơ cấu hàng hóa giữa hai nước trong năm 2025 tiếp tục thể hiện tính bổ sung lẫn nhau, phản ánh rõ nét thế mạnh riêng của mỗi nền kinh tế. Nhật Bản không chỉ là một thị trường tiêu thụ ổn định cho hàng hóa Việt Nam mà còn là nguồn cung cấp nguyên vật liệu đầu vào đáng tin cậy.

Việc duy trì thặng dư thương mại và đáp ứng được các đơn hàng lớn cho thấy năng lực sản xuất của doanh nghiệp Việt Nam đã ngày càng nâng cao, đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe nhất từ thị trường Nhật Bản.

KỲ VỌNG NHỮNG BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG NĂM 2026

Để tiếp đà tăng trưởng trong năm 2026, các cơ quan chức năng và thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã đề ra những chiến lược cụ thể. Ông Tạ Đức Minh, Tham tán Thương mại tại Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản cho biết Thương vụ sẽ chủ động phân tích biến động thị trường để kịp thời tham mưu cho Chính phủ và đưa ra cảnh báo sớm cho doanh nghiệp.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại và đa dạng hóa sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Tăng cường các hoạt động xúc tiến, mở rộng thị trường tại Nhật Bản. Đồng thời, tiếp tục triển khai mời các đoàn doanh nghiệp Nhật Bản về tham gia các hoạt động xúc tiến trong nước.

Ngoài ra, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Cung cấp thông tin thị trường, cập nhật các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định nhập. Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong việc xây dựng thương hiệu và tiếp thị sản phẩm tại Nhật Bản, bao gồm việc tìm kiếm đối tác phân phối uy tín và kết nối với các kênh bán lẻ phù hợp.

Tăng cường phát triển năng lực trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ: Tìm kiếm kêu gọi hợp tác, tài trợ cho các chương trình hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

Khuyến khích chuyển giao công nghệ và hợp tác R&D giữa doanh nghiệp hai nước, nhằm nâng cao năng lực sản xuất và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt của Nhật Bản.

Mặt khác, Thương vụ sẽ đẩy mạnh, tăng cường các hoạt động hợp tác song phương trong các lĩnh vực, duy trì đối thoại cấp cao và cơ chế hợp tác để giải quyết các vấn đề vướng mắc, định hướng hợp tác chiến lược và củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, kinh tế xanh, năng lượng sạch, logistic… phù hợp với định hướng phát triển bền vững và công nghệ cao của cả hai nước.

Từ khóa:

chiến lược xúc tiến thương mại Công nghiệp hỗ trợ hợp tác R&D kim ngạch xuất nhập khẩu 2025 nông lâm sản xuất khẩu quan hệ thương mại Việt Nam Nhật Bản thặng dư thương mại Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản xuất khẩu hàng hóa Việt Nam

Đọc thêm

Việt Nam - Đức gia hạn dự án chuyển dịch năng lượng đến hết năm 2026

Việt Nam - Đức gia hạn dự án chuyển dịch năng lượng đến hết năm 2026

Việc gia hạn dự án hợp tác năng lượng Việt Nam - Đức đến cuối năm 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chiến lược chuyển dịch năng lượng của Việt Nam, khi Bộ Công Thương quyết tâm chuyển đổi từ tư duy "quản lý" sang "kiến tạo", biến thách thức xanh hóa thành cơ hội đột phá...

Siết chặt và chuẩn hóa điều kiện sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Siết chặt và chuẩn hóa điều kiện sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Nghị định 33/2026/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tạo hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch cho hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. Qua đó, góp phần bảo đảm an toàn cho sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng, phù hợp với yêu cầu phát triển nông nghiệp bền vững trong giai đoạn mới...

Hàng giả, hàng nhái gia tăng theo “độ nóng” của thương mại điện tử

Hàng giả, hàng nhái gia tăng theo “độ nóng” của thương mại điện tử

Thương mại điện tử tăng trưởng mạnh đang thúc đẩy kinh tế số, nhưng cũng kéo theo tình trạng hàng giả, hàng nhái và vi phạm sở hữu trí tuệ ngày càng phức tạp trên không gian mạng, đặt ra thách thức lớn cho công tác quản lý và hoàn thiện hành lang pháp lý…

Siết chặt quản lý hiệu suất năng lượng theo Nghị định mới từ năm 2026

Siết chặt quản lý hiệu suất năng lượng theo Nghị định mới từ năm 2026

Nghị định số 30/2026/NĐ-CP ra đời nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời tạo động lực mạnh mẽ cho quá trình chuyển đổi xanh, hướng tới nền kinh tế bền vững…

Khơi thông “dòng chảy” khí tự nhiên cho công nghiệp

Khơi thông “dòng chảy” khí tự nhiên cho công nghiệp

Việc tối ưu hóa ứng dụng khí tự nhiên trong công nghiệp không chỉ là một yêu cầu kỹ thuật, mà còn là chiến lược trọng yếu để hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050. Tuy nhiên, để khơi thông "dòng chảy" này, ngành khí đang đứng trước đòi hỏi phải giải quyết hàng loạt bài toán về nguồn cung, hạ tầng và cơ chế chính sách...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy