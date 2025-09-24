Thứ Tư, 24/09/2025

Trang chủ Thị trường

Cá tra Việt Nam lần đầu góp mặt trong thực đơn của chuỗi sushi nổi tiếng Nhật Bản

Song Hà

24/09/2025, 19:02

Đây được xem là bước tiến quan trọng trong hành trình khẳng định vị thế của thủy sản Việt Nam tại thị trường khó tính hàng đầu thế giới...

Cá tra Việt chủ yếu được xuất khẩu sang Nhật dưới dạng phi lê.
Cá tra Việt chủ yếu được xuất khẩu sang Nhật dưới dạng phi lê.

Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản, cá tra Việt Nam vừa chính thức được đưa vào thực đơn của chuỗi nhà hàng Kura Sushi – một trong những thương hiệu sushi nổi tiếng và phổ biến nhất tại Nhật Bản. 

Kura Sushi là hệ thống nhà hàng sushi băng chuyền có mặt tại Nhật Bản, Đài Loan và Hoa Kỳ, với hơn 550 cơ sở.

Đây được xem là bước tiến quan trọng trong hành trình khẳng định vị thế của thủy sản Việt Nam tại thị trường khó tính hàng đầu thế giới.

Theo thông tin từ trang Buzz Plus Nhật Bản, sản phẩm sushi cá tra đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của thực khách nhờ phần thịt trắng mịn, hương vị nhẹ nhàng và khả năng kết hợp hài hòa cùng wasabi và nước tương.

Nhiều thực khách Nhật Bản nhận xét cá tra mang lại trải nghiệm mới mẻ, khác biệt so với các loại cá truyền thống thường thấy trong sushi.

Ông Tạ Đức Minh, Tham tán thương mại Việt Nam tại Nhật Bản nhận định việc cá tra Việt Nam xuất hiện trong thực đơn của Kura Sushi mang nhiều ý nghĩa.

Thứ nhất, khẳng định chất lượng cá tra của Việt Nam đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe về an toàn thực phẩm, quy trình nuôi trồng và chế biến mà thị trường Nhật Bản đặt ra. Việc xuất hiện trong món ăn đòi hỏi tiêu chuẩn cao như sushi là bước chuyển mình lớn, không chỉ về chất lượng mà còn về chiến lược nâng giá trị sản phẩm.

Đồng thời, điều này giúp nâng cao giá trị xuất khẩu cá tra. Đây là minh chứng cho tiềm năng mở rộng thị trường của cá tra, vốn lâu nay chủ yếu tiêu thụ tại châu Âu và Mỹ.

Thứ hai, góp phần quảng bá ẩm thực Việt Nam. Thông qua cách kết hợp với sushi – biểu tượng ẩm thực Nhật, cá tra Việt Nam đang dần được biết đến như một sản phẩm có thể tham gia vào những thực đơn quốc tế hiện đại.

Theo các chuyên gia, để tận dụng cơ hội này, ngành thủy sản Việt Nam cần tiếp tục chú trọng nâng cao chuỗi cung ứng sạch, minh bạch nguồn gốc, cũng như đầu tư mạnh mẽ vào xây dựng thương hiệu “cá tra Việt Nam” trên thị trường toàn cầu.

Sự kiện cá tra Việt Nam được phục vụ tại chuỗi Kura Sushi không chỉ là niềm tự hào của ngành thủy sản, mà còn mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước và ẩm thực Việt Nam đến đông đảo thực khách quốc tế.

Số liệu mới nhất của Hải quan Việt Nam, cho thấy kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam tháng 8/2025 vẫn tiếp tục tăng trưởng, với 200 triệu USD, tăng 5% so với tháng 8/2024.

Tính chung 8 tháng năm 2025, xuất khẩu cá tra sang các thị trường đạt hơn 1,4 tỷ USD, tăng trưởng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu cá tra sang khối các quốc gia được trợ lực bởi Hiệp định CPTPP đạt 242 triệu USD, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2024. Nhật Bản, Canada và Mexico là những thị trường quan trọng trong khối, với nhu cầu đa dạng từ phi lê đông lạnh đến sản phẩm chế biến. 

