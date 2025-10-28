Thứ Ba, 28/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Thương mại Việt Nam - Trung Quốc đang bước vào giai đoạn phát triển vượt bậc

Nguyệt Hà

28/10/2025, 07:13

Với việc Nghị định thư nâng cấp Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA 3.0) sắp được ký kết, cùng loạt sự kiện xúc tiến thương mại quy mô lớn, quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc đang bước vào giai đoạn phát triển vượt bậc. Dự báo năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước sẽ thiết lập kỷ lục mới...

Hội nghị xúc tiến thương mại, đầu tư và kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc.
Hội nghị xúc tiến thương mại, đầu tư và kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc.

Trung Quốc đã khẳng định vị thế đối tác thương mại số một của Việt Nam. Năm 2024, tổng kim ngạch song phương giữa hai nước đạt 205,2 tỷ USD - mức kỷ lục chưa từng có. Năm 2025, hứa hẹn sẽ còn bùng nổ hơn, bởi chỉ sau 9 tháng, con số này đã đạt 184 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.

QUY MÔ TẠO NÊN HIỆU ỨNG

Theo số liệu từ Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc, xuất khẩu 8 tháng năm 2025 tăng 9,2%, riêng tháng 8 tăng vọt 22% so với cùng kỳ. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy hàng Việt đang chiếm lĩnh thị trường tỷ dân với đà tăng trưởng hai con số.

Nông sản Việt Nam được cho là đang tăng trưởng tốt tại Trung Quốc. Trong đó, các mặt hàng như sầu riêng, thanh long, xoài, chanh leo không chỉ có chỗ đứng vững chắc mà còn ghi nhận tăng trưởng mạnh trong những tháng cuối năm. Bên cạnh đó, gạo, cà phê, hạt điều, thủy sản, linh kiện điện tử, dệt may, cao su và dầu thô cũng đang xuất khẩu ổn định.

Chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc máy móc, thiết bị công nghiệp, nguyên vật liệu, hàng tiêu dùng và linh kiện điện tử - những yếu tố then chốt cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong khuôn khổ Hội ch Mùa Thu lần thứ nhất - 2025, ngày 27/10, Hội nghị xúc tiến thương mại, đầu tư và kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc đã được tổ chức.

Sự kiện có sự tham dự của ông Vũ Anh Sơn, Cục trưởng Cục Xuất khẩu, Bộ Công Thương; ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương; đại diện Sở Công Thương một số tỉnh, thành phố và doanh nghiệp Việt Nam.

Hội nghị xúc tiến thương mại, đầu tư và kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc. 
Hội nghị xúc tiến thương mại, đầu tư và kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc. 

Về phía Trung Quốc có ông Lý Chấn Dân, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; ông Châu Lượng, Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư, Ủy ban Xúc tiến thương mại quốc tế của tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc; … cùng đại diện doanh nghiệp Trung Quốc.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, nhấn mạnh: "Con số kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc trong 9 tháng năm 2025 đạt 184,04 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2024 là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả hợp tác. Xúc tiến thương mại chính là cầu nối giúp doanh nghiệp hai nước biến tiềm năng thành cơ hội thực tế".

Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Xúc tiến thương mại quốc tế tỉnh Sơn Đông và nhiều cơ quan Trung Quốc, tổ chức hàng loạt chương trình hội chợ, triển lãm, hội nghị kết nối. Kết quả là doanh nghiệp Việt không chỉ mở rộng mạng lưới đối tác mà còn đa dạng hóa thị trường, giảm phụ thuộc vào các thị trường truyền thống.

Tham gia Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025, đoàn doanh nghiệp Trung Quốc với gần 100 đơn vị, 47 gian hàng chiếm phần lớn khu trưng bày quốc tế, mang đến bộ sưu tập đa dạng từ công nghiệp chế tạo, công nghệ cao, vật liệu xây dựng đến hàng tiêu dùng, nông sản, thủ công mỹ nghệ.

"Đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt trực tiếp tiếp cận nguồn cung, công nghệ, máy móc, vật tư - những yếu tố thiết yếu cho chuyển đổi sản xuất, nâng cao chất lượng và giảm chi phí. Đặc biệt, hàng loạt hội nghị giao thương được tổ chức ngay trong khuôn khổ Hội chợ, giúp doanh nghiệp kết nối đối tác, thỏa thuận hợp tác tại chỗ", ông Tài nhận định; đồng thời khẳng định Cục Xúc tiến thương mại cam kết đồng hành, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hai bên, thúc đẩy các thỏa thuận, dự án đạt hiệu quả bền vững.

Đánh giá Hội chợ Mùa Thu 2025 là "nền tảng xúc tiến thương mại thực chất" trong bối cảnh chuỗi cung ứng khu vực đang tái định hình, ông Lý Chấn Dân, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, cho rằng các sự kiện xúc tiến thương mại tầm vóc như Hội chợ Mùa Thu giúp doanh nghiệp hai bên tận dụng tối đa lợi thế địa lý gần gũi, văn hóa tương đồng và tính bổ trợ cao trong sản xuất. 

“Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 là sự kiện kinh tế - văn hóa cấp quốc gia, mở ra nền tảng tích hợp giữa thương mại, đầu tư, văn hóa - du lịch và đổi mới sáng tạo. Đây là sân chơi hợp tác đáng tin cậy cho các nhà đầu tư và đối tác thương mại trong khu vực cũng như trên thế giới”, ông Lý Chấn Dân khẳng định.

LỢI ÍCH KÉP CHO DOANH NGHIỆP VIỆT

Tham gia Hội chợ, với doanh nghiệp Việt Nam, lợi ích không chỉ nằm ở thương mại hàng hóa mà còn ở chuyển giao công nghệ, hợp tác đầu tư sản xuất, phát triển chuỗi giá trị nội địa. Các lĩnh vực như nông sản chế biến, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất xanh và chuyển đổi số đang mở ra cơ hội hợp tác rõ rệt với doanh nghiệp Trung Quốc, vốn có thế mạnh về công nghệ và quy mô.

Hơn thế, qua các hoạt động giao lưu, hội nghị kết nối và gian hàng trưng bày, doanh nghiệp Việt học hỏi mô hình xúc tiến hiện đại, cách tiếp cận thị trường, tiêu chuẩn chất lượng và xu hướng tiêu dùng quốc tế. Từ đó hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ và năng lực quản trị để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực.

"Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai Nhà nước đều coi trọng việc tận dụng hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường, gia tăng hợp tác thực chất", ông Lý Chấn Dân nhấn mạnh.

Hội chợ Mùa Thu 2025 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt: kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc và Năm giao lưu nhân văn giữa hai nước. Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa thương mại mà còn là biểu tượng cho tình hữu nghị, niềm tin và khát vọng phát triển chung.

Với ACFTA 3.0 sắp được ký kết và loạt sự kiện xúc tiến thương mại quy mô lớn, quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc đang bước vào giai đoạn phát triển vượt bậc. Quan trọng hơn, hợp tác đang chuyển từ thương mại hàng hóa đơn thuần sang hợp tác sâu rộng trong đầu tư, công nghệ, chuỗi cung ứng và phát triển bền vững.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy thách thức, việc củng cố quan hệ với Trung Quốc - thị trường lớn nhất thế giới và hàng xóm gần gũi là chiến lược sáng suốt giúp Việt Nam duy trì đà tăng trưởng, đa dạng hóa thị trường và tăng cường năng lực cạnh tranh.

Hội chợ Mùa Thu 2025 và ACFTA 3.0 chính là những bước đi cụ thể, thiết thực để hiện thực hóa tầm nhìn "Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc" mà lãnh đạo hai nước đã vạch ra.

Hội nghị xúc tiến thương mại, đầu tư và kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc là một trong nhiều sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 nhằm tạo kết nối, mở rộng cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Việt Nam - Trung Quốc đẩy nhanh tiến trình ký kết ACFTA 3.0: Tín hiệu tích cực từ cấp Bộ trưởng

18:48, 27/10/2025

Việt Nam - Trung Quốc đẩy nhanh tiến trình ký kết ACFTA 3.0: Tín hiệu tích cực từ cấp Bộ trưởng

Thúc đẩy xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam – Trung Quốc

14:00, 09/12/2024

Thúc đẩy xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam – Trung Quốc

Việt Nam - Trung Quốc tăng cường hợp tác, thúc đẩy giao thương

07:52, 03/12/2024

Việt Nam - Trung Quốc tăng cường hợp tác, thúc đẩy giao thương

Từ khóa:

thương mại Việt Trung

Đọc thêm

Cơ hội cho sản phẩm thể thao, đồ ngủ Việt Nam gia nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Cơ hội cho sản phẩm thể thao, đồ ngủ Việt Nam gia nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam, SIUF Vietnam 2025 không chỉ là một hội chợ triển lãm, mà là một "bước ngoặt vàng" đưa thương hiệu triển lãm nội y – thời trang uy tín hàng đầu châu Á đến với thị trường Việt Nam...

Việt Nam – Canada phấn đấu đạt mốc trên 10 tỷ USD thương mại song phương

Việt Nam – Canada phấn đấu đạt mốc trên 10 tỷ USD thương mại song phương

Bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47, ngày 26/10/2025, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính và Thủ tướng Canada Mark Carney đã thống nhất trong khoảng 3 năm tới, thương mại hai nước sẽ tăng gấp rưỡi, khoảng 10 tỷ USD trở lên...

Việt Nam - Trung Quốc đẩy nhanh tiến trình ký kết ACFTA 3.0: Tín hiệu tích cực từ cấp Bộ trưởng

Việt Nam - Trung Quốc đẩy nhanh tiến trình ký kết ACFTA 3.0: Tín hiệu tích cực từ cấp Bộ trưởng

Việt Nam đang hoàn tất các thủ tục trong nước để tiến tới ký Nghị định thư nâng cấp Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA 3.0) theo đúng kế hoạch...

Thế hệ trẻ logistics Việt Nam chủ động định hình tương lai ngành bằng tư duy sáng tạo

Thế hệ trẻ logistics Việt Nam chủ động định hình tương lai ngành bằng tư duy sáng tạo

Các ý tưởng tại cuộc thi Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2025 cho thấy thế hệ trẻ logistics Việt Nam đang chủ động định hình tương lai của ngành bằng tư duy sáng tạo, số hóa và bền vững. Nhiều ý tưởng đã thể hiện tiềm năng ứng dụng thực tế và có thể được doanh nghiệp ươm tạo, triển khai trong các dự án logistics tương lai...

“Vượt bão” trong cuộc đua toàn cầu, kim ngạch xuất khẩu tôm Việt Nam tăng kỷ lục

“Vượt bão” trong cuộc đua toàn cầu, kim ngạch xuất khẩu tôm Việt Nam tăng kỷ lục

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), trong 9 tháng năm 2025, xuất khẩu tôm Việt Nam đạt hơn 3,4 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là mức tăng trưởng mạnh nhất trong ba năm trở lại đây. Kết quả này không chỉ cho thấy tín hiệu phục hồi của ngành sau giai đoạn khó khăn, mà còn chứng minh khả năng thích ứng linh hoạt của doanh nghiệp Việt Nam trước biến động phức tạp của thị trường toàn cầu...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Thế giới

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

eMagazine

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Bộ Tư pháp thông tin về tiến độ thi hành án đối với ông Đinh La Thăng, Trịnh Văn Quyết

Khung pháp lý

2

Việt Nam được kỳ vọng sẽ dẫn dắt quá trình hình thành hệ sinh thái 5G - AI năng động và đổi mới

Kinh tế số

3

Đề xuất bỏ cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2

Tiêu điểm

4

VN-Index lao dốc cuối phiên, các công ty chứng khoán khuyến nghị gì?

Chứng khoán

5

Geleximco trúng đấu giá cổ phần Viettronics do SCIC sở hữu

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy