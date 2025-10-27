Việt Nam - Trung Quốc đẩy nhanh tiến trình ký kết ACFTA 3.0: Tín hiệu tích cực từ cấp Bộ trưởng

Việt Nam đang hoàn tất các thủ tục trong nước để tiến tới ký Nghị định thư nâng cấp Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA 3.0) theo đúng kế hoạch...

Đây là cam kết quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ kinh tế song phương đã được nâng lên tầm cao chiến lược với việc xây dựng "Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc".

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Pham Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 27/10/2025, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào.

Tại cuộc gặp, hai Bộ trưởng nhất trí rằng trong bối cảnh kinh tế khu vực và toàn cầu chứng kiến nhiều diễn biến phức tạp, hai bên cần tăng cường, thúc đẩy hợp tác để tạo ra những giá trị thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Việc nâng cấp ACFTA lên phiên bản 3.0 không chỉ mở rộng phạm vi ưu đãi thuế quan, mà còn tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi hơn cho thương mại dịch vụ, đầu tư và hợp tác trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, chuyển đổi xanh.

Những năm qua, Trung Quốc đã khẳng định vị thế đối tác thương mại quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Năm 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 205,2 tỷ USD, thiết lập kỷ lục mới về thương mại song phương. Con số này không chỉ phản ánh quy mô giao thương khổng lồ mà còn thể hiện tính bổ trợ cao trong cơ cấu hàng hóa giữa hai nền kinh tế.

Số liệu từ Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc cho thấy đà tăng trưởng vẫn được duy trì mạnh mẽ trong năm 2025. Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc 8 tháng đạt mức tăng 9,2%, cao hơn 2,1 điểm phần trăm so với 7 tháng. Đáng chú ý, riêng tháng 8, kim ngạch xuất khẩu tăng hai con số với khoảng 22% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy sức bật mạnh mẽ của hàng hóa Việt Nam tại thị trường tỷ dân.

Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc nhiều mặt hàng chủ lực như nông sản (gạo, cà phê, hạt điều, trái cây), thủy sản, linh kiện điện tử, dệt may, cao su và dầu thô. Đặc biệt, nông sản Việt Nam đang tận dụng tối đa lợi thế địa lý gần gũi và nhu cầu tiêu dùng khổng lồ của thị trường Trung Quốc. Các sản phẩm như sầu riêng, thanh long, xoài, chanh leo không chỉ có chỗ đứng vững chắc mà còn ghi nhận tăng trưởng mạnh trong những tháng cuối năm 2025.

Ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc các mặt hàng máy móc, thiết bị công nghiệp, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, hàng tiêu dùng và linh kiện điện tử. Sự đa dạng trong cơ cấu hàng hóa không chỉ giúp tận dụng lợi thế so sánh của từng bên mà còn tạo nền tảng cho chuỗi cung ứng khu vực ngày càng liên kết chặt chẽ hơn.