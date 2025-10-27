Việt Nam - Trung Quốc đẩy nhanh tiến trình ký kết ACFTA 3.0: Tín hiệu tích cực từ cấp Bộ trưởng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đang hoàn tất các thủ tục trong nước để tiến tới ký Nghị định thư nâng cấp Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA 3.0) theo đúng kế hoạch...
Đây là cam kết quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ kinh tế song phương đã được nâng lên tầm cao chiến lược với việc xây dựng "Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc".
Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Pham Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 27/10/2025, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào.
Tại cuộc gặp, hai Bộ trưởng nhất trí rằng trong bối cảnh kinh tế khu vực và toàn cầu chứng kiến nhiều diễn biến phức tạp, hai bên cần tăng cường, thúc đẩy hợp tác để tạo ra những giá trị thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Việc nâng cấp ACFTA lên phiên bản 3.0 không chỉ mở rộng phạm vi ưu đãi thuế quan, mà còn tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi hơn cho thương mại dịch vụ, đầu tư và hợp tác trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, chuyển đổi xanh.
Những năm qua, Trung Quốc đã khẳng định vị thế đối tác thương mại quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Năm 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 205,2 tỷ USD, thiết lập kỷ lục mới về thương mại song phương. Con số này không chỉ phản ánh quy mô giao thương khổng lồ mà còn thể hiện tính bổ trợ cao trong cơ cấu hàng hóa giữa hai nền kinh tế.
Số liệu từ Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc cho thấy đà tăng trưởng vẫn được duy trì mạnh mẽ trong năm 2025. Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc 8 tháng đạt mức tăng 9,2%, cao hơn 2,1 điểm phần trăm so với 7 tháng. Đáng chú ý, riêng tháng 8, kim ngạch xuất khẩu tăng hai con số với khoảng 22% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy sức bật mạnh mẽ của hàng hóa Việt Nam tại thị trường tỷ dân.
Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc nhiều mặt hàng chủ lực như nông sản (gạo, cà phê, hạt điều, trái cây), thủy sản, linh kiện điện tử, dệt may, cao su và dầu thô. Đặc biệt, nông sản Việt Nam đang tận dụng tối đa lợi thế địa lý gần gũi và nhu cầu tiêu dùng khổng lồ của thị trường Trung Quốc. Các sản phẩm như sầu riêng, thanh long, xoài, chanh leo không chỉ có chỗ đứng vững chắc mà còn ghi nhận tăng trưởng mạnh trong những tháng cuối năm 2025.
Ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc các mặt hàng máy móc, thiết bị công nghiệp, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, hàng tiêu dùng và linh kiện điện tử. Sự đa dạng trong cơ cấu hàng hóa không chỉ giúp tận dụng lợi thế so sánh của từng bên mà còn tạo nền tảng cho chuỗi cung ứng khu vực ngày càng liên kết chặt chẽ hơn.
Các ý tưởng tại cuộc thi Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2025 cho thấy thế hệ trẻ logistics Việt Nam đang chủ động định hình tương lai của ngành bằng tư duy sáng tạo, số hóa và bền vững. Nhiều ý tưởng đã thể hiện tiềm năng ứng dụng thực tế và có thể được doanh nghiệp ươm tạo, triển khai trong các dự án logistics tương lai...
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), trong 9 tháng năm 2025, xuất khẩu tôm Việt Nam đạt hơn 3,4 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là mức tăng trưởng mạnh nhất trong ba năm trở lại đây. Kết quả này không chỉ cho thấy tín hiệu phục hồi của ngành sau giai đoạn khó khăn, mà còn chứng minh khả năng thích ứng linh hoạt của doanh nghiệp Việt Nam trước biến động phức tạp của thị trường toàn cầu...
Tập đoàn TH đã thực hiện tái chế hơn 28.000 tấn chất thải mỗi năm từ trang trại bò sữa thành phân bón hữu cơ. Cùng với việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tại các trang trại bò sữa, gia tăng nguồn năng lượng điện sạch, việc thay thế lò hơi đốt nhiên liệu hóa thạch bằng nguyên liệu sinh khối giúp giảm phát thải hơn 7.000 tấn CO2 mỗi năm.
Theo nội dung Tuyên bố chung về khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, Việt Nam sẽ dành quyền tiếp cận thị trường ưu đãi cho gần như toàn bộ hàng xuất khẩu nông nghiệp và công nghiệp của Hoa Kỳ. Về phía Hoa Kỳ sẽ duy trì mức thuế đối ứng 20% như được quy định tại Sắc lệnh Hành pháp số 14257 ngày 2/4/2025 đã được sửa đổi, đối với hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam...
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: