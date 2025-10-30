Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm hỏi, động viên người dân vùng lũ ở Huế

Chiều 30/10, Đoàn công tác lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú dẫn đầu đã đến kiểm tra tình hình ngập lụt, thăm hỏi bệnh nhân, các gia đình và người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ tại thành phố Huế...

Tại phường Thanh Thủy, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chia sẻ, Huế là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thiên tai trong những ngày qua. Dù đang công tác ở nước ngoài, Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn thường xuyên theo dõi tình hình, bày tỏ sự quan tâm, lo lắng và đã gửi thư thăm hỏi, động viên, chia sẻ với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước đang nỗ lực ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư gửi đến nhân dân Huế lời thăm hỏi ân cần và chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại, mất mát; đồng thời biểu dương nỗ lực, tinh thần khẩn trương, quyết liệt, tận tụy, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống và giảm nhẹ tác hại của thiên tai. Nhiều cán bộ, chiến sĩ và người dân đã không quản hiểm nguy để sơ tán, hỗ trợ, cứu trợ lương thực, thực phẩm, thuốc men đến các khu vực ngập sâu, bị chia cắt.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quà cho gia đình chính sách bà Vũ Thị Hồng Quế

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị thành phố Huế tập trung cao độ khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ, ưu tiên hàng đầu cho nhiệm vụ cấp bách là cứu dân, bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân. Thành phố cần triển khai đồng bộ các biện pháp, phương tiện để tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn người còn mất tích; di dời ngay các hộ dân ở vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở; tuyệt đối không để bất kỳ người dân nào bị thiếu thốn, cô lập mà không được hỗ trợ kịp thời.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao tặng quà hỗ trợ của lãnh đạo Đảng và Nhà nước cho thành phố Huế

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, địa phương cần đảm bảo nơi ở tạm an toàn, cung cấp nước sạch, thuốc men, đầy đủ nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân; đặc biệt quan tâm chăm sóc người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương, đúng như chỉ đạo của Tổng Bí thư. Bên cạnh đó, thành phố phải khẩn trương khôi phục bước đầu hạ tầng thiết yếu, tuyệt đối không để thiếu trường lớp và cơ sở y tế cho người dân; nhanh chóng ổn định đời sống, phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng đề nghị địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên và thực hiện tốt chính sách đối với gia đình có người chết, mất tích; điều trị tích cực, hiệu quả cho người bị thương; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để mọi tổ chức, cá nhân chủ động ứng phó với thiên tai, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, đồng thời kiên quyết đấu tranh, phản bác các thông tin sai sự thật, đặc biệt là trên không gian mạng.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hỗ trợ 5 tỷ đồng cho Huế khắc phục mưa lũ

Nhân dịp này, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao tặng quà hỗ trợ của lãnh đạo Đảng và Nhà nước cho thành phố Huế, đồng thời gửi quà động viên các hộ dân phường Thanh Thủy bị ảnh hưởng trong đợt thiên tai vừa qua. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga trao hỗ trợ 5 tỷ đồng từ Ban Vận động cứu trợ Trung ương cho nhân dân và lực lượng ứng trực tại Huế.