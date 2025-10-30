Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm hỏi, động viên người dân vùng lũ ở Huế

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 30/10/2025
Nguyễn Thuấn
30/10/2025, 18:14
Chiều 30/10, Đoàn công tác lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú dẫn đầu đã đến kiểm tra tình hình ngập lụt, thăm hỏi bệnh nhân, các gia đình và người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ tại thành phố Huế...
Tại phường Thanh Thủy, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chia sẻ, Huế là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thiên tai trong những ngày qua. Dù đang công tác ở nước ngoài, Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn thường xuyên theo dõi tình hình, bày tỏ sự quan tâm, lo lắng và đã gửi thư thăm hỏi, động viên, chia sẻ với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước đang nỗ lực ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư gửi đến nhân dân Huế lời thăm hỏi ân cần và chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại, mất mát; đồng thời biểu dương nỗ lực, tinh thần khẩn trương, quyết liệt, tận tụy, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống và giảm nhẹ tác hại của thiên tai. Nhiều cán bộ, chiến sĩ và người dân đã không quản hiểm nguy để sơ tán, hỗ trợ, cứu trợ lương thực, thực phẩm, thuốc men đến các khu vực ngập sâu, bị chia cắt.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị thành phố Huế tập trung cao độ khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ, ưu tiên hàng đầu cho nhiệm vụ cấp bách là cứu dân, bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân. Thành phố cần triển khai đồng bộ các biện pháp, phương tiện để tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn người còn mất tích; di dời ngay các hộ dân ở vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở; tuyệt đối không để bất kỳ người dân nào bị thiếu thốn, cô lập mà không được hỗ trợ kịp thời.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, địa phương cần đảm bảo nơi ở tạm an toàn, cung cấp nước sạch, thuốc men, đầy đủ nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân; đặc biệt quan tâm chăm sóc người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương, đúng như chỉ đạo của Tổng Bí thư. Bên cạnh đó, thành phố phải khẩn trương khôi phục bước đầu hạ tầng thiết yếu, tuyệt đối không để thiếu trường lớp và cơ sở y tế cho người dân; nhanh chóng ổn định đời sống, phục hồi sản xuất, kinh doanh.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng đề nghị địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên và thực hiện tốt chính sách đối với gia đình có người chết, mất tích; điều trị tích cực, hiệu quả cho người bị thương; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để mọi tổ chức, cá nhân chủ động ứng phó với thiên tai, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, đồng thời kiên quyết đấu tranh, phản bác các thông tin sai sự thật, đặc biệt là trên không gian mạng.
Nhân dịp này, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao tặng quà hỗ trợ của lãnh đạo Đảng và Nhà nước cho thành phố Huế, đồng thời gửi quà động viên các hộ dân phường Thanh Thủy bị ảnh hưởng trong đợt thiên tai vừa qua. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga trao hỗ trợ 5 tỷ đồng từ Ban Vận động cứu trợ Trung ương cho nhân dân và lực lượng ứng trực tại Huế.
Trực tiếp kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Quảng Trị, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu địa phương không chỉ tập trung cứu hộ, cứu nạn trước mắt mà cần có tầm nhìn lâu dài trong quy hoạch, phát triển hạ tầng và sinh kế, thích ứng an toàn với thiên tai, biến đổi khí hậu...
Mưa lũ kéo dài, nhiều khu dân cư ở Huế chìm trong biển nước, điện mất, liên lạc đứt quãng. Giữa những ngày gian khó ấy, lực lượng công an thành phố đã nghĩ ra mô hình “trạm sạc 0 đồng” – một sáng kiến nhỏ nhưng ấm áp, giúp người dân giữ liên lạc và vững lòng vượt qua mùa lũ.
UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 5744/UBND-NC về việc không thu thành phần hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu. Trong đó, có dịch vụ đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận. Trường hợp không thực hiện đúng yêu cầu sẽ bị xử lý nghiêm…
Trong bối cảnh thiên tai liên tiếp xảy ra tại miền Trung Việt Nam, sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế đã trở thành nguồn động viên lớn lao cho người dân nơi đây...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: