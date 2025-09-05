TP.HCM tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Thụy Điển

Sau sáp nhập, TP.HCM càng được củng cố mạnh mẽ với diện tích rộng hơn, các nguồn lực dồi dào hơn, tiềm năng đầu tư lớn hơn. Vì vậy, Thành phố còn dư địa rất lớn cho các tập đoàn như H&M mở rộng đầu tư...

Đó là nhận định của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM Nguyễn Văn Dũng tại buổi tiếp ông Saed El-Achkar, Chủ tịch Vùng Đông Á, Tập đoàn H&M (Thụy Điển), chiều ngày 4/9/2025.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đánh giá cao H&M là Tập đoàn thời trang lớn trên thế giới, có nguồn cung lớn, góp phần phát triển tích cực cho ngành dệt may Việt Nam.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại buổi làm việc chiều ngày 4/9 - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP.HCM. “Thành phố vừa thực hiện tinh gọn bộ máy và sáp nhập địa giới hành chính với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương. Sau sáp nhập, vai trò đầu tàu kinh tế của TP.HCM càng được củng cổ mạnh mẽ với diện tích rộng hơn, các nguồn lực dồi dào hơn, tiềm năng đầu tư lớn hơn. Vì vậy, TP.HCM còn dư địa rất lớn để mở rộng đầu tư”.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM cảm ơn các doanh nghiệp Thụy Điển nói chung và Tập đoàn H&M nói riêng đã đồng hành trong quá trình phát triển kinh tế của TP.HCM, góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác sâu rộng và bền vững giữa Việt Nam và Thụy Điển.

Đồng thời, ông Dũng khẳng định chính quyền TP.HCM luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đến Thành phố, trong đó có Tập đoàn H&M.

Thông tin tại buổi làm việc, ông Saed El-Achkar, Chủ tịch Vùng Đông Á, Tập đoàn H&M cho biết H&M là một trong những tập đoàn bán lẻ thời trang hàng đầu thế giới, có trụ sở chính tại Stockholm, Thụy Điển. H&M được thành lập từ năm 1947, hiện đang hoạt động tại hơn 75 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 4000 cửa hàng.

H&M hiện đã có mặt tại Việt Nam từ năm 2017 với 14 cửa hàng trên toàn quốc, năm 2023 H&M thành lập chuỗi bán hàng online. Ngoài hoạt động bán lẻ, Tập đoàn này cũng đã hợp tác sản xuất với các nhà máy đối tác tại Việt Nam, tạo việc làm cho hàng chục ngàn lao động Việt Nam.

Chủ tịch Vùng Đông Á, Tập đoàn H&M mong muốn được tìm hiểu về khả năng mở rộng chuỗi bán lẻ của H&M tại TP.HCM, đồng thời tìm hiểu các thủ tục liên quan đến việc thuê địa điểm và mở cửa hàng mới ở trung tâm Thành phố.

Bên cạnh đó, tập đoàn sẽ giới thiệu về các ứng dụng chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, công nghệ trong sản xuất và thương mại nhăm góp phần phát triển hệ thống bán lẻ hiện đại, bền vững, thân thiện với môi trường.