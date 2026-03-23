Tích hợp chuyển đổi số - chuyển đổi xanh vì sự phát triển bền vững

Trong bối cảnh toàn cầu đang hướng tới phát triển bền vững, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng với chiến lược "chuyển đổi kép" - kết hợp chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Các doanh nghiệp châu Âu đang đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình này, tạo ra những cơ hội mới cho tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường. Bài viết này sẽ phân tích sâu hơn về những nỗ lực và thành tựu của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam trong việc thực hiện chiến lược này.

Siemens, tập đoàn công nghệ hàng đầu của Đức, đã có mặt tại Việt Nam từ năm 1993 và không ngừng đầu tư vào công nghệ, con người và quan hệ đối tác. Với các giải pháp số hóa và tự động hóa tiên tiến, Siemens đang hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa hệ thống điện, tích hợp năng lượng tái tạo và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên. Những nỗ lực này không chỉ giúp giảm phát thải mà còn tăng cường khả năng cạnh tranh dài hạn cho Việt Nam. Đặc biệt, việc hợp tác với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) để triển khai công nghệ lưới thông minh đã giúp tăng cường độ ổn định và tích hợp năng lượng tái tạo vào lưới điện quốc gia.

Trong lĩnh vực logistics, tập đoàn Maersk của Đan Mạch đã xây dựng một hệ sinh thái logistics xanh tại Việt Nam. Với ba trụ cột kinh doanh chính là vận tải biển, logistics và dịch vụ, và cảng biển, Maersk đang triển khai các công nghệ tiên tiến như phân tích dự đoán và tự động hóa để cải thiện hiệu suất và giảm phát thải. Đặc biệt, việc triển khai đội xe tải điện tại Việt Nam vào cuối năm 2025 là một bước tiến quan trọng trong việc khử carbon trong hoạt động logistics nội địa. Những nỗ lực này không chỉ giúp Maersk duy trì vị thế là đối tác dài hạn đáng tin cậy mà còn đóng góp vào mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2040.

Ngành dệt may cũng không nằm ngoài xu hướng này. Công ty TNHH Dệt và Nhuộm Hưng Yên, thành viên của Tập đoàn Carvico S.P.A (Ý), đã đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ tái chế và sử dụng năng lượng tái tạo. Khoảng 80% vải sản xuất tại cơ sở Hưng Yên được làm từ sợi tái chế, giúp giảm đáng kể tác động tới môi trường. Đồng thời, công ty cũng đang lắp đặt hệ thống xử lý và tái chế nước thải mới, cho phép tái sử dụng tới 60% lượng nước dùng trong quá trình nhuộm. Những sáng kiến này không chỉ giúp giảm sự phụ thuộc vào tài nguyên gốc hóa thạch mà còn thúc đẩy mô hình sản xuất tuần hoàn trong ngành dệt may.

Việc Việt Nam và Liên minh châu Âu nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 1/2026, cùng với sáng kiến Cửa ngõ toàn cầu của EU, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp châu Âu đầu tư mạnh mẽ hơn vào Việt Nam. Những nỗ lực này không chỉ khẳng định Việt Nam như một hình mẫu trong khu vực về tăng trưởng bền vững mà còn mở ra những cơ hội mới cho hợp tác kinh tế và phát triển bền vững.

Tóm lại, sự kết hợp giữa chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang tạo ra những động lực mạnh mẽ cho sự phát triển bền vững của Việt Nam. Các doanh nghiệp châu Âu như Siemens, Maersk và Carvico không chỉ đầu tư mà còn cùng kiến tạo một nền kinh tế cạnh tranh hơn, tiết kiệm tài nguyên và phát thải thấp carbon. Với nền tảng vững chắc và sự hỗ trợ từ các đối tác quốc tế, Việt Nam đang ở vị thế thuận lợi để tiếp tục thu hút đầu tư chất lượng cao và củng cố vị thế trong khu vực...

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 12-2026 phát hành ngày 23/03/2026.

