Lan tỏa hành động xanh, phát triển bền vững kinh tế biển

Chuỗi hoạt động quy mô quốc gia về môi trường và biển đảo hướng tới mục tiêu đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành, doanh nghiệp và người dân trong bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, quản lý tài nguyên biển và hải đảo...

Ngày 1/6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và UBND tỉnh Nghệ An họp báo cung cấp thông tin về Chuỗi sự kiện truyền thông hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6), Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026; Phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh- sạch- đẹp”.

TĂNG TRƯỞNG XANH, GIẢM PHÁT THẢI

Chủ trì buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp cho biết trong năm 2026, Bộ Nông nghiệp Môi trường được giao sửa đổi, bổ sung 3 đạo luật quan trọng đó là Luật Tài nguyên, Môi trường Biển và Hải đảo, Luật Bảo vệ môi trường và Luật Đất đai.

Thứ trưởng Điệp nhấn mạnh rằng khi được thông qua, các luật này sẽ tháo gỡ được các điểm nghẽn, khó khăn vướng mắc, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tạo dư địa phát triển mới cho các địa phương, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp phát biểu tại họp báo công bố chuỗi sự kiện

Tại buổi họp, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã thông tin về chuỗi các sự kiện quan trọng nhân Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6), Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026; phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh- sạch- đẹp”.

Năm 2026, Ngày Môi trường thế giới mang chủ đề “Toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu”; Ngày Đại dương thế giới có chủ đề “Bảo tồn biển vững mạnh cho hành tinh xanh”. Trong khi đó Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hướng tới thông điệp “Đại dương xanh, kinh tế bền vững: Bảo tồn để phát triển”.

Đặc biệt trong ngày 5/6 sẽ diễn ra “Diễn đàn Quốc gia về Môi trường và Khí hậu - Từ chính sách đến hành động” và Hội thảo Quốc gia “Hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững”.

Phó Cục trưởng Cục Môi trường Nguyễn Thị Thiên Phương cho biết chủ đề Diễn đàn "Từ chính sách đến hành động", gắn liền với thông điệp Ngày Môi trường Thế giới "Kêu gọi toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu", hướng tới mục tiêu tạo không gian trao đổi giữa các cơ quan quản lý nhà nước cùng các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, nhà khoa học và cộng đồng để thảo luận chính sách, giải pháp và hành động thực tiễn trong lĩnh vực môi trường và khí hậu.

Diễn đàn cũng tập trung phân tích hiện trạng chất lượng môi trường, ô nhiễm môi trường không khí, đề xuất các giải pháp để giải quyết, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

Phó Cục trưởng Cục Môi trường Nguyễn Thị Thiên Phương trao đổi tại buổi họp báo

Cùng với đó chia sẻ về các quy định giảm phát thải khí nhà kính nhằm thực hiện cam kết mục tiêu phát thải ròng bằng “0”; đề xuất định hướng chính sách và hành động cụ thể tại địa phương, cơ sở, doanh nghiệp về bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu.

Trong bối cảnh các hiện tượng thời tiết cực đoan, nước biển dâng và thiên tai tiếp tục gia tăng, việc thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, nâng cao khả năng chống chịu của hệ sinh thái và cộng đồng dân cư trở thành yêu cầu cấp thiết để Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và cam kết NetZero vào năm 2050.

Tại Diễn đàn các bộ, ngành, địa phương, chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức xã hội cũng tham gia góp ý đối với Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020.

Những ý kiến, kiến nghị sẽ giúp cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện dự thảo trước khi trình Quốc hội xem xét. Thông qua đó, góp phần bảo đảm các quy định vừa đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường trong bối cảnh phát triển mới, vừa nâng cao tính khả thi khi triển khai, tạo động lực cho chuyển đổi xanh, phát triển bền vững.

TẠO ĐỘNG LỰC MỚI CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN BỀN VỮNG

Bên cạnh bảo vệ môi trường, chuỗi sự kiện cũng hướng tới thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển. Đáng chú ý, Hội thảo Quốc gia “Hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững”, tập trung thảo luận những vấn đề chiến lược liên quan đến phát triển kinh tế biển trong giai đoạn mới.

Các đại biểu sẽ cùng trao đổi về những định hướng lớn của Đảng và Nhà nước đối với phát triển kinh tế biển nhanh và bền vững; các cơ chế, chính sách quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên, không gian biển; phát triển các ngành kinh tế biển mới, kinh tế biển xanh...

Đây cũng là diễn đàn để các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, địa phương ven biển và cộng đồng doanh nghiệp đề xuất các sáng kiến, giải pháp nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, chính sách; tăng cường phối hợp, hài hòa lợi ích giữa các chủ thể trong khai thác, sử dụng không gian biển, qua đó tạo động lực mới cho phát triển kinh tế biển bền vững.

Đặc biệt, một trong những điểm nhấn quan trọng tại sự kiện đó là việc đóng góp ý kiến vào Luật Tài nguyên, Môi trường Biển và Hải đảo (thay thế). Thông qua đó, góp phần xây dựng hành lang pháp lý đồng bộ, hiện đại, nâng cao hiệu quả quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho phát triển kinh tế biển xanh, bền vững, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển.

Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dư địa phát triển kinh tế biển của Việt Nam còn rất lớn khi có tới 21 trong số 34 địa phương có biển.

Chính vì vậy, việc sửa đổi Luật Tài nguyên, Môi trường Biển và Hải đảo lần này không chỉ là sửa đổi một đạo luật chuyên ngành, mà còn là cơ hội quan trọng để đổi mới tư duy quản trị biển theo hướng tổng hợp, thống nhất, hiện đại và hiệu quả hơn.

Dự thảo Luật cần tập trung xử lý tốt một số vấn đề lớn như: quản lý, sử dụng không gian biển; giao, cho thuê, đăng ký sử dụng khu vực biển; sử dụng không gian biển đa mục đích; điều phối, xử lý xung đột, chồng lấn trong sử dụng biển; kiểm soát ô nhiễm môi trường biển; bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái biển; phát triển kinh tế biển xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp và các ngành kinh tế biển mới;...

Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp nhấn mạnh yêu cầu chuỗi sự kiện về môi trường không chỉ dừng ở các hoạt động truyền thông hay hội nghị, mà phải tạo ra hiệu quả thực chất trong quản lý, chính sách và thay đổi hành động của cộng đồng

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt là thể chế phải tạo thuận lợi cho phát triển nhưng không buông lỏng quản lý; khơi thông nguồn lực nhưng bảo đảm môi trường, hệ sinh thái và lợi ích lâu dài của quốc gia; đồng thời phân cấp, phân quyền mạnh hơn nhưng đi đôi với trách nhiệm, kiểm tra, giám sát, kiểm soát rủi ro”.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường kỳ vọng qua chuỗi hoạt động, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, thúc đẩy chuyển biến từ nhận thức sang hành động, từ cam kết sang thực thi; qua đó chung tay hiện thực hóa mục tiêu phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn, phát thải ròng bằng “0”.

Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp nhấn mạnh yêu cầu chuỗi sự kiện về môi trường không chỉ dừng ở các hoạt động truyền thông hay hội nghị, mà phải tạo ra hiệu quả thực chất trong quản lý, chính sách và thay đổi hành động của cộng đồng. Các hoạt động không chỉ dừng ở tính chất phát động thường niên hay những phong trào hình thức mà phải tạo được hiệu quả lan tỏa thực chất và đồng bộ từ trung ương tới địa phương.