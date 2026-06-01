Lan tỏa hành động xanh, phát triển bền vững kinh tế biển
Nhĩ Anh - Chu Minh Khôi
01/06/2026, 14:54
Chuỗi hoạt động quy mô quốc gia về môi trường và biển đảo hướng tới mục tiêu đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành, doanh nghiệp và người dân trong bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, quản lý tài nguyên biển và hải đảo...
Ngày 1/6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ban Thường
trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và UBND tỉnh Nghệ An họp báo
cung cấp thông tin về Chuỗi sự kiện truyền thông hưởng ứng Ngày Môi trường thế
giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6), Tháng hành động vì môi trường và
Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026; Phát động phong trào thi đua “Toàn
dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh- sạch- đẹp”.
TĂNG TRƯỞNG XANH, GIẢM
PHÁT THẢI
Chủ trì buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Đặng Ngọc Điệp cho biết trong năm 2026, Bộ Nông nghiệp Môi trường được giao sửa
đổi, bổ sung 3 đạo luật quan trọng đó là Luật Tài nguyên, Môi trường Biển và Hải
đảo, Luật Bảo vệ môi trường và Luật Đất đai.
Thứ trưởng Điệp nhấn mạnh rằng khi được thông
qua, các luật này sẽ tháo gỡ được các điểm nghẽn, khó khăn vướng mắc, nâng cao
hiệu quả công tác quản lý, tạo dư địa phát triển mới cho các địa phương, nhằm
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
Tại buổi họp, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã thông
tin về chuỗi các sự kiện quan trọng nhân Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày
Đại dương thế giới (08/6), Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải
đảo Việt Nam năm 2026; phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ
môi trường, vì một Việt Nam xanh- sạch- đẹp”.
Năm 2026, Ngày Môi trường thế giới mang chủ đề “Toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu”; Ngày Đại dương thế giới có chủ đề “Bảo tồn biển vững mạnh cho hành tinh xanh”. Trong khi đó Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hướng tới thông điệp “Đại dương xanh, kinh tế bền vững: Bảo tồn để phát triển”.
Đặc biệt trong ngày 5/6 sẽ diễn ra “Diễn đàn Quốc gia về Môi
trường và Khí hậu - Từ chính sách đến hành động” và Hội thảo Quốc gia “Hoàn thiện
thể chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững”.
Phó Cục trưởng Cục Môi trường Nguyễn Thị Thiên Phương cho biết
chủ đề Diễn đàn "Từ chính sách đến hành động", gắn liền với thông điệp
Ngày Môi trường Thế giới "Kêu gọi toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu",
hướng tới mục tiêu tạo không gian trao đổi giữa các cơ quan quản lý nhà nước cùng
các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, nhà khoa học và cộng đồng để thảo luận chính
sách, giải pháp và hành động thực tiễn trong lĩnh vực môi trường và khí hậu.
Diễn đàn cũng tập trung phân tích hiện trạng chất lượng môi
trường, ô nhiễm môi trường không khí, đề xuất các giải pháp để giải quyết, đảm
bảo mục tiêu phát triển bền vững.
Cùng với đó chia sẻ về các quy định giảm phát thải khí nhà
kính nhằm thực hiện cam kết mục tiêu phát thải ròng bằng “0”; đề xuất định hướng
chính sách và hành động cụ thể tại địa phương, cơ sở, doanh nghiệp về bảo vệ
môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu.
Trong bối cảnh các hiện tượng thời tiết cực đoan, nước biển dâng và thiên tai tiếp tục gia tăng, việc thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, nâng cao khả năng chống chịu của hệ sinh thái và cộng đồng dân cư trở thành yêu cầu cấp thiết để Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và cam kết NetZero vào năm 2050.
Tại Diễn đàn các bộ, ngành, địa phương,
chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức xã hội cũng tham gia
góp ý đối với Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
2020.
Những ý kiến, kiến nghị sẽ giúp cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện dự thảo trước khi trình Quốc
hội xem xét. Thông qua đó, góp phần bảo đảm các quy định vừa đáp ứng yêu cầu bảo
vệ môi trường trong bối cảnh phát triển mới, vừa nâng cao tính khả thi khi triển
khai, tạo động lực cho chuyển đổi xanh, phát triển bền vững.
TẠO ĐỘNG LỰC MỚI CHO
PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN BỀN VỮNG
Bên cạnh bảo vệ môi trường, chuỗi sự kiện cũng hướng tới
thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển. Đáng chú ý, Hội thảo Quốc gia “Hoàn
thiện thể chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững”, tập trung
thảo luận những vấn đề chiến lược liên quan đến phát triển kinh tế biển trong
giai đoạn mới.
Các đại biểu sẽ cùng trao đổi về những định hướng lớn của Đảng
và Nhà nước đối với phát triển kinh tế biển nhanh và bền vững; các cơ chế,
chính sách quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên, không gian biển;
phát triển các ngành kinh tế biển mới, kinh tế biển xanh...
Đây cũng là diễn đàn để các nhà quản lý, chuyên gia, nhà
khoa học, địa phương ven biển và cộng đồng doanh nghiệp đề xuất các sáng kiến,
giải pháp nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, chính sách; tăng cường phối
hợp, hài hòa lợi ích giữa các chủ thể trong khai thác, sử dụng không gian biển,
qua đó tạo động lực mới cho phát triển kinh tế biển bền vững.
Đặc biệt, một trong những điểm nhấn quan trọng tại sự kiện
đó là việc đóng góp ý kiến vào Luật Tài nguyên, Môi trường Biển và Hải đảo
(thay thế). Thông qua đó, góp phần xây dựng hành lang pháp lý đồng bộ, hiện đại,
nâng cao hiệu quả quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; tạo
nền tảng pháp lý vững chắc cho phát triển kinh tế biển xanh, bền vững, hướng tới
mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển.
Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dư địa phát
triển kinh tế biển của Việt Nam còn rất lớn khi có tới 21 trong số 34 địa
phương có biển.
Chính vì vậy, việc sửa đổi Luật Tài nguyên, Môi trường Biển
và Hải đảo lần này không chỉ là sửa đổi một đạo luật chuyên ngành, mà còn là cơ
hội quan trọng để đổi mới tư duy quản trị biển theo hướng tổng hợp, thống nhất,
hiện đại và hiệu quả hơn.
Dự thảo Luật cần tập trung xử lý tốt một số vấn đề lớn như:
quản lý, sử dụng không gian biển; giao, cho thuê, đăng ký sử dụng khu vực biển;
sử dụng không gian biển đa mục đích; điều phối, xử lý xung đột, chồng lấn trong
sử dụng biển; kiểm soát ô nhiễm môi trường biển; bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái
biển; phát triển kinh tế biển xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp và
các ngành kinh tế biển mới;...
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng nhấn mạnh tinh thần xuyên
suốt là thể chế phải tạo thuận lợi cho phát triển nhưng không buông lỏng quản
lý; khơi thông nguồn lực nhưng bảo đảm môi trường, hệ sinh thái và lợi ích lâu
dài của quốc gia; đồng thời phân cấp, phân quyền mạnh hơn nhưng đi đôi với
trách nhiệm, kiểm tra, giám sát, kiểm soát rủi ro”.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường kỳ vọng qua chuỗi hoạt động, tạo
hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, thúc đẩy chuyển biến từ nhận thức
sang hành động, từ cam kết sang thực thi; qua đó chung tay hiện thực hóa mục
tiêu phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn, phát thải ròng bằng “0”.
Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp nhấn mạnh yêu cầu chuỗi sự kiện về
môi trường không chỉ dừng ở các hoạt động truyền thông hay hội nghị, mà phải tạo
ra hiệu quả thực chất trong quản lý, chính sách và thay đổi hành động của cộng
đồng. Các hoạt động không chỉ dừng ở tính chất phát động thường niên hay những
phong trào hình thức mà phải tạo được hiệu quả lan tỏa thực chất và đồng bộ từ
trung ương tới địa phương.
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