Tiền của các "tay to" trong nước tiếp tục gom ròng 1.400 tỷ

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 10/11/2025
Thu Minh
07/11/2025, 20:51
Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 1232.7 tỷ đồng trong phiên VN-Index phá vỡ mốc 1600 điểm, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 1363.0 tỷ đồng.
Sự buông tay ở cổ phiếu họ Vingroup đã khiến thị trường đổ gục trong phiên giao dịch cuối tuần. VN-Index "lịm" dần về cuối phiên và đóng cửa bay 43,54 điểm chính thức mất mốc 1.600.
Độ rộng xấu với 270 mã giảm điểm chỉ còn lại không đáng kể 59 mã tăng. Ba nhóm ngành vốn hóa lớn nhất thị trường chìm trong biển lửa, ngoại trừ NAB không còn một cổ phiếu ngân hàng nào duy trì được sắc xanh. CTG mất tới 4,11% , VPB 3,51%; STB bị cắt 6,84%, BID -2,6% hầu hết các mã còn lại cũng điều chỉnh khá sâu như VCB, MBB, VIB, LPB.
Tương tự ở cổ phiếu ngành chứng khoán. Hai nhóm ngành này ngày càng có sự liên quan mật thiết với nhau hơn khi nhiều ngân hàng sở hữu một công ty chứng khoán bằng cách mua lại, thâu tóm hoặc IPO lên sàn.
Các cổ phiếu chiết khấu khá sâu như SSI, VND, VIX, VCI. Bất động sản có VHM lau sàn, VIC giảm 3,9% còn VRE giảm 2,03%. Chỉ riêng 3 mã này đã thổi bay điểm của VN-Index. Ngoài ra còn có CTG, VCB, VPB, BID, STB, LPB.
Nhóm địa ốc còn lại cũng không khá hơn như KDH, KBC, NVL, PDR... Đối với nhóm ngành như năng lượng, nguyên vật liệu, tiêu dùng, hàng không cũng chỉ còn lại hiếm hoi cổ phiếu tăng trưởng như MCH, VGI, GAS, FPT. Còn lại tất cả nhuốm màu đỏ của thị trường.
Điểm lưu ý thanh khoản vẫn không lên cao cho thấy ngay cả khi hàng đỏ la liệt nhưng không có nhiều lệnh được khớp chủ yếu cầu bắt đáy đòi hỏi mức chiết khấu tốt hơn như giá phải sàn. Ba sàn hôm nay khớp lệnh 27.000 tỷ đồng trong đó nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1367.9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1347.7 tỷ đồng.
Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Tài nguyên Cơ bản, Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, FPT, PVD, VNM, MWG, TCX, MSN, TCB, GAS, MSB.
Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: STB, HDB, SSI, MBB, VCB, VIC, GEX, DXG, CTG.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 67.8 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 46.4 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 6/18 ngành, chủ yếu là ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: GEX, SHB, VIX, CTD, SSI, DXG, VHM, VPB, VCB, PDR.
Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 12/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Tài nguyên Cơ bản, Công nghệ Thông tin. Top bán ròng có: HPG, VIC, FPT, TCB, PVD, MBB, MSN, DPR, DGC.
Tự doanh mua ròng 10.9 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 31.1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 8/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Bán lẻ, Công nghệ Thông tin.
Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm MWG, FPT, MBB, HPG, TCB, VPB, VCB, VIC, LPB, ACB. Top bán ròng là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top cổ phiếu được bán ròng gồm HDB, MSN, VHM, FUEVFVND, CTD, E1VFVN30, VRE, STB, CMG, PLX.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 1232.7 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 1363.0 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 6/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp Top bán ròng có SHB, GEX, VIX, MWG, FPT, VRE, TCX, CTD, GAS, VNM. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có STB, VIC, HDB, HPG, MBB, VHM, VCG, SSI, VCB, VSC.
Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 1.723,3 tỷ đồng, tăng +19,4% so với phiên liền trước và đóng góp 6,2% tổng giá trị giao dịch.
Hôm nay có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý giữa các nhà đầu tư cá nhân ở cổ phiếu: SSB, VPI, VIX, GEE và HPG.
Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Thép, Nuôi trồng nông & Hải sản, Thiết bị và dịch vụ dầu khí trong khi giảm ở Bất động sản, Chứng khoán, Xây dựng, Hóa chất, Thiết bị điện, Phần mềm, Kho bãi, Vật liệu xây dựng & nội thất, Dệt may. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.
Triển vọng 6–9 tháng tới, VnDirect duy trì quan điểm tích cực về thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong kịch bản cơ sở, kỳ vọng VN-Index sẽ hướng tới vùng 1850–1900 điểm.
VN-Index đã có tuần giảm thứ 4 liên tiếp và chớm thủng mốc 1600 điểm trong phiên cuối tuần qua. Vùng trên 1600 điểm đã kéo dài suốt từ đầu tháng 9 và nhiều lần thị trường phản ứng phục hồi tại đây khi có dòng tiền bắt đáy tích cực. Tuy nhiên điều này cũng làm nổi bật lo ngại về trạng thái sử dụng đòn bẩy lớn khi ngưỡng hỗ trợ quan trọng bị phá vỡ.
Với định hướng chiến lược rõ ràng từ Chính phủ, thị trường vốn, đặc biệt là thị trường chứng khoán, được kỳ vọng sẽ trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ đạo, đóng vai trò trụ cột song hành cùng hệ thống ngân hàng.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 10-14/11/2025.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).