Thứ Năm, 21/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Tiền gửi sụt giảm tại 12 ngân hàng trong quý 1

Hoàng Lan

21/05/2026, 19:22

Theo thống kê của VnEconomy, đến cuối quý 1/2026, tổng tiền gửi khách hàng tại 27 ngân hàng niêm yết đạt khoảng 12,88 triệu tỷ đồng, tăng 32,9 nghìn tỷ đồng so với cuối năm 2025, tương ứng mức tăng khiêm tốn 0,26%. Đáng chú ý, có tới 12/27 (44,4%) ngân hàng ghi nhận sụt giảm tiền gửi, phản ánh bức tranh huy động vốn phân hóa rõ nét ngay từ đầu năm…

Nhiều ngân hàng "hụt hơi" trong cuộc đua huy động vốn.
Nhiều ngân hàng "hụt hơi" trong cuộc đua huy động vốn.

Xét về quy mô, 5 ngân hàng dẫn đầu gồm BIDV, VietinBank, Vietcombank, MBBank và VPBank đang nắm giữ khoảng 56,1% tổng tiền gửi của 27 ngân hàng niêm yết, tương đương hơn 7,23 triệu tỷ đồng. Trong đó, BIDV tiếp tục đứng đầu với khoảng 2,14 triệu tỷ đồng tiền gửi khách hàng, chiếm khoảng 16,6% tổng quy mô huy động của nhóm khảo sát. Theo sau là VietinBank với khoảng 1,82 triệu tỷ đồng (14,2%) và Vietcombank với khoảng 1,68 triệu tỷ đồng (13,1%). MBBank đứng thứ tư với khoảng 906 nghìn tỷ đồng, tương ứng khoảng 7% thị phần, trong khi VPBank xếp thứ năm với khoảng 683 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 5,3%.

Riêng 3 ngân hàng thương mại nhà nước gồm BIDV, VietinBank và Vietcombank đang nắm gần 44% tổng tiền gửi khách hàng của 27 ngân hàng niêm yết, cho thấy mức độ tập trung nguồn vốn vẫn ở mức cao tại nhóm ngân hàng đầu ngành.

Thị phần tiền gửi của các ngân hàng niêm yết quý 1/2026 (Nguồn: báo cáo tài chính ngân hàng, VnEconomy tính toán).
Thị phần tiền gửi của các ngân hàng niêm yết quý 1/2026 (Nguồn: báo cáo tài chính ngân hàng, VnEconomy tính toán).

Nếu mở rộng phạm vi, 10 ngân hàng có quy mô tiền gửi lớn nhất hiện chiếm gần 80% tổng huy động của toàn bộ nhóm khảo sát. Điều này đồng nghĩa 17 ngân hàng còn lại chỉ chia sẻ hơn 20% thị phần, phản ánh sự chênh lệch đáng kể về năng lực huy động vốn trong hệ thống.

Dù tổng tiền gửi toàn hệ thống vẫn tăng nhẹ, diễn biến bên trong cho thấy sự phân hóa khá mạnh khi có tới 12/27 ngân hàng ghi nhận sụt giảm huy động trong quý 1/2026, trong đó xuất hiện nhiều ngân hàng quy mô lớn.

Tiền gửi khách hàng tại các ngân hàng niêm yết (Nguồn: báo cáo tài chính ngân hàng, VnEconomy tính toán).
Tiền gửi khách hàng tại các ngân hàng niêm yết (Nguồn: báo cáo tài chính ngân hàng, VnEconomy tính toán).

BIDV là ngân hàng giảm mạnh nhất về giá trị tuyệt đối khi tiền gửi khách hàng giảm hơn 82 nghìn tỷ đồng, tương ứng mức giảm 3,69%, dù vẫn giữ vị trí số một về quy mô huy động. Techcombank giảm hơn 19,1 nghìn tỷ đồng (-3,09%), Sacombank giảm khoảng 17,6 nghìn tỷ đồng (-2,84%), ACB giảm hơn 16 nghìn tỷ đồng (-2,75%), trong khi MBBank giảm khoảng 15,4 nghìn tỷ đồng (-1,68%). TPBank giảm hơn 12 nghìn tỷ đồng (-4,3%), thuộc nhóm giảm mạnh nhất xét theo tỷ lệ.

Ở nhóm ngân hàng quy mô vừa và nhỏ, xu hướng suy giảm cũng xuất hiện tại SeABank (-5,9 nghìn tỷ đồng; -3,09%), VietBank (-4,9 nghìn tỷ đồng; -4,86% – mức giảm mạnh nhất về tỷ lệ), MSB (-2,8 nghìn tỷ đồng; -1,41%), PGBank (-1,4 nghìn tỷ đồng; -2,94%), Saigonbank (-978 tỷ đồng; -3,71%) và Nam A Bank (-945 tỷ đồng; -0,53%).

Ở chiều ngược lại, 15 ngân hàng còn lại ghi nhận tăng trưởng huy động trong quý I/2026, nổi bật là HDBank với mức tăng khoảng 60,8 nghìn tỷ đồng (+10,85%) và VPBank tăng 54,7 nghìn tỷ đồng (+8,71%). Theo sau là VietinBank (+30,4 nghìn tỷ đồng), SHB (+28 nghìn tỷ đồng) và VIB (+21,8 nghìn tỷ đồng). Một số ngân hàng quy mô vừa như ABBank (+9,94%), NCB (+5,9%), OCB (+5,77%) và BVBank (+3,67%) cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng huy động tương đối tích cực.

Diễn biến phân hóa tiền gửi trong quý 1/2026 phần nào đồng pha với biến động mặt bằng lãi suất huy động giữa các nhóm ngân hàng. Trong giai đoạn từ quý 4/2025 đến hết quý 1/2026, nhóm ngân hàng quy mô vừa và nhỏ nhìn chung duy trì lãi suất huy động vượt trội so với nhóm ngân hàng lớn nhằm gia tăng sức cạnh tranh trong thu hút vốn đầu vào, đặc biệt ở các kỳ hạn trung và dài như 6 tháng và 12 tháng.

Không chỉ tăng trưởng huy động chậm lại, cơ cấu nguồn vốn của các ngân hàng cũng ghi nhận diễn biến kém thuận lợi khi tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) bình quân giảm từ 15,18% xuống còn 13,77% trong quý 1/2026. Việc tỷ trọng nguồn vốn chi phí thấp suy giảm có thể làm gia tăng chi phí vốn (cost of funds), qua đó tạo áp lực lên biên lãi ròng (NIM) trong bối cảnh cạnh tranh huy động vẫn ở mức cao.

Đáng chú ý, áp lực huy động vốn ngày càng rõ nét khi tăng trưởng tín dụng tiếp tục vượt xa tốc độ tăng tiền gửi. Trong quý 1/2026, tổng tiền gửi khách hàng tại 27 ngân hàng niêm yết chỉ tăng khoảng 0,26%, trong khi dư nợ cho vay khách hàng tăng khoảng 3,47%, tương ứng tăng thêm gần 497 nghìn tỷ đồng (từ khoảng 14,33 triệu tỷ đồng lên 14,83 triệu tỷ đồng). Diễn biến này phần nào cho thấy áp lực lên bài toán cân đối nguồn vốn và thanh khoản tại nhiều ngân hàng đang gia tăng.

Tuy vậy, áp lực thanh khoản có thể được giảm bớt phần nào sau động thái điều chỉnh chính sách từ Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, Thông tư số 08/2026/TT-NHNN, có hiệu lực từ ngày 15/5/2026, cho phép các ngân hàng được tính lại 20% tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước vào công thức xác định tổng tiền gửi khi tính tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR). Động thái này được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa thanh khoản cho hệ thống, trong bối cảnh đến đầu tháng 5/2026, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đã đạt khoảng 4,3%, trong khi huy động vốn mới tăng khoảng 1,94%.

Ngân hàng Nhà nước có thể giảm chỉ tiêu tín dụng nếu rủi ro gia tăng

16:05, 14/04/2026

Ngân hàng Nhà nước có thể giảm chỉ tiêu tín dụng nếu rủi ro gia tăng

Cảnh báo về rủi ro lệch pha kỳ hạn tiền gửi và tiền vay

15:43, 24/03/2026

Cảnh báo về rủi ro lệch pha kỳ hạn tiền gửi và tiền vay

Lo lắng rủi ro từ chênh lệch dư nợ tín dụng với tiền gửi

15:35, 03/12/2025

Lo lắng rủi ro từ chênh lệch dư nợ tín dụng với tiền gửi

Từ khóa:

áp lực thanh khoản báo cáo tài chính ngân hàng huy động vốn ngân hàng lãi suất huy động ngân hàng nhà nước tăng trưởng tín dụng thị phần ngân hàng tiền gửi ngân hàng 2026 tình hình tài chính ngân hàng

Đọc thêm

“Tiết kiệm Vikki - Trúng ngựa vàng ký”: Hàng trăm chỉ vàng đã tìm thấy chủ nhân

“Tiết kiệm Vikki - Trúng ngựa vàng ký”: Hàng trăm chỉ vàng đã tìm thấy chủ nhân

“Tiết kiệm Vikki – Trúng ngựa vàng ký” của Vikki Digital Bank đang trở thành một trong những chương trình tiết kiệm dự thưởng sôi động nhất năm nay khi liên tục trao hàng trăm phần quà vàng cho khách hàng trên toàn quốc.

Cả EU và Liên hiệp quốc đều bi quan về tăng trưởng và lạm phát

Cả EU và Liên hiệp quốc đều bi quan về tăng trưởng và lạm phát

Ủy ban châu Âu (EC) và Liên hiệp quốc vừa có động thái hạ dự báo tăng trưởng và nâng dự báo lạm phát cho năm 2026 do những tác động từ cuộc chiến tranh đang diễn ra ở Vùng Vịnh...

Ngân hàng đẩy giá mua USD, mạnh tay hút ngoại tệ

Ngân hàng đẩy giá mua USD, mạnh tay hút ngoại tệ

Nhiều ngân hàng thương mại cổ phần đang tăng mạnh giá mua USD lên vùng 26.200 – 26.245 VND/USD, cao hơn nhóm Big 4 từ 84 – 114 đồng. Chênh lệch mua – bán vì thế thu hẹp còn 146 – 176 đồng/USD, phản ánh cuộc cạnh tranh hút nguồn ngoại tệ trên thị trường đang ngày càng nóng lên.

NCB công bố danh sách nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu riêng lẻ, tăng vốn điều lệ lên 29.280 tỷ đồng

NCB công bố danh sách nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu riêng lẻ, tăng vốn điều lệ lên 29.280 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua Danh sách dự kiến các nhà đầu tư chuyên nghiệp tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ thêm 10.000 tỷ đồng.

Agribank dành 4,5 tỷ đồng tặng khách hàng gửi tiền online

Agribank dành 4,5 tỷ đồng tặng khách hàng gửi tiền online

Chỉ cần chiếc điện thoại trên tay hay máy tính cài đặt ứng dụng Agribank Plus, khách hàng có thể gửi tiền trực tuyến mọi lúc, mọi nơi và có cơ hội nhận nhiều giải thưởng giá trị từ chương trình tiền gửi dự thưởng “Gửi tiền thông minh - Rinh ngay quà đỉnh” của Agribank.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

eMagazine

Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

eMagazine

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

eMagazine

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khối ngoại bất ngờ bán ròng 1.700 tỷ đồng

Chứng khoán

2

Tập đoàn Đất Xanh có tên mới BLUEMARQ GROUP, giữ nguyên tên mã DXG

Doanh nghiệp niêm yết

3

Khởi tố Chủ tịch TV2 Nguyễn Chơn Hùng cùng Kế toán trưởng

Doanh nghiệp niêm yết

4

“Tiết kiệm Vikki - Trúng ngựa vàng ký”: Hàng trăm chỉ vàng đã tìm thấy chủ nhân

Tài chính

5

Tiền gửi sụt giảm tại 12 ngân hàng trong quý I

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy