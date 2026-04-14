Thứ Ba, 14/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Ngân hàng Nhà nước có thể giảm chỉ tiêu tín dụng nếu rủi ro gia tăng

Phan Linh

14/04/2026, 16:05

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2026 được định hướng ở mức khoảng 15%. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục biến động và tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định, cơ quan điều hành có thể xem xét điều chỉnh giảm chỉ tiêu này nếu nhận thấy rủi ro nợ xấu hoặc lạm phát tăng cao….

Ngân hàng Nhà nước lo ngại giá dầu tăng tạo áp lực lớn lên tỷ giá, lạm phát.
Ngân hàng Nhà nước lo ngại giá dầu tăng tạo áp lực lớn lên tỷ giá, lạm phát.

Tại họp báo thông tin kết quả hoạt động ngành ngân hàng quý 1/2026 chiều 14/4, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cho biết, nếu những năm trước Ngân hàng Nhà nước chủ yếu điều chỉnh tăng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng so với đầu năm, thì năm nay khả năng điều chỉnh giảm cũng được đặt ra. Đây chính là điểm mới đáng chú ý trong điều hành chính sách tiền tệ.

Theo ông Quang, bối cảnh quốc tế được dự báo tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là căng thẳng địa chính trị có thể gây gián đoạn nguồn cung dầu mỏ, tác động trực tiếp đến giá năng lượng và làm gia tăng áp lực lạm phát. Trước tình hình đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường trong nước và quốc tế để có phản ứng chính sách phù hợp. Quan điểm xuyên suốt của nhà cơ quan này trong năm nay là kiên định điều hành chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng với những điều kiện phù hợp. 

"Năm 2026, Ngân hàng Nhà nước dự kiến tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống ở mức khoảng 15%, đồng thời sẽ điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến thực tế nhằm bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

Tính đến ngày 31/3/2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt trên 19,18 triệu tỷ đồng, tăng 3,18% so với cuối năm 2025".

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà.

Trước đó, trong năm 2025, tăng trưởng tín dụng đạt trên 19%, mức cao nhất trong khoảng 15 năm trở lại đây, đưa tỷ lệ tín dụng trên GDP lên khoảng 146%, thuộc nhóm cao nhất trong số các quốc gia có thu nhập trung bình thấp.

Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cho biết một mặt, quy mô tín dụng lớn tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế nhưng mặt khác, cũng đặt ra không ít thách thức đối với an toàn hệ thống ngân hàng và ổn định kinh tế vĩ mô. Trong bối cảnh rủi ro gia tăng và nguy cơ phát sinh nợ xấu, Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng cường giám sát chặt chẽ và sẵn sàng điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng theo cả hai hướng tăng hoặc giảm khi cần thiết.

Về lãi suất, ông Phạm Chí Quang cho biết ngay sau cuộc họp ngày 9/4, các ngân hàng thương mại đã đồng thuận giảm mặt bằng lãi suất và đến nay, có khoảng 26 ngân hàng thương mại đã điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết với mức điều chỉnh giảm khoảng 0,1 - 0,5 điểm phần trăm/năm, chủ yếu là các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, từ đó có cơ sở giảm lãi suất cho vay hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Chính sách tiền tệ 2026: Ổn định vĩ mô giữa áp lực kép của tỷ giá và lãi suất

16:38, 01/01/2026

Chính sách tiền tệ 2026: Ổn định vĩ mô giữa áp lực kép của tỷ giá và lãi suất

Các ngân hàng đồng thuận giảm lãi suất ngay sau cuộc họp với tân Thống đốc

17:37, 09/04/2026

Các ngân hàng đồng thuận giảm lãi suất ngay sau cuộc họp với tân Thống đốc

Ngân hàng kỳ vọng thanh khoản ổn định đến hết năm 2027

14:09, 09/04/2026

Ngân hàng kỳ vọng thanh khoản ổn định đến hết năm 2027

Từ khóa:

bối cảnh kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát lãi suất ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà Rủi ro nợ xấu tăng trưởng tín dụng 2026 tình hình thị trường tài chính

Đọc thêm

Mối lo lạm phát khiến lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản cao nhất 28 năm

Mối lo lạm phát khiến lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản cao nhất 28 năm

Nhật Bản là một nước có mức độ phụ thuộc lớn vào năng lượng nhập khẩu, nên giá dầu tăng cao đang đẩy cao mối lo về lạm phát ở nước này...

HDBank, VIFC và Sở Giao dịch Chứng khoán London thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, kết nối thị trường vốn quốc tế cho doanh nghiệp

HDBank, VIFC và Sở Giao dịch Chứng khoán London thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, kết nối thị trường vốn quốc tế cho doanh nghiệp

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank), phối hợp cùng Sở Giao dịch Chứng khoán London (London Stock Exchange – LSE) và Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC) đã tổ chức Diễn đàn Đầu tư cấp cao tại TP.HCM, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc kết nối thị trường vốn Việt Nam với hệ thống tài chính toàn cầu.

Một ngân hàng Thụy Sỹ dự báo giá vàng đạt 6.000 USD/oz vào cuối năm nay

Một ngân hàng Thụy Sỹ dự báo giá vàng đạt 6.000 USD/oz vào cuối năm nay

Tuy nhiên, cũng có những tổ chức dự báo đưa ra đánh giá thận trọng hơn...

Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC dần thu hẹp

Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC dần thu hẹp

Trong phiên sáng 14/4, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC phổ biến ở mức 3 triệu đồng/lượng, cho thấy mức độ rủi ro đã giảm đáng kể…

Giá vàng hồi về vùng 4.750 USD/oz, SPDR Gold Trust bán ròng mạnh

Giá vàng hồi về vùng 4.750 USD/oz, SPDR Gold Trust bán ròng mạnh

Kể từ khi chiến tranh giữa Mỹ và Iran nổ ra vào hôm 28/2 đến nay, giá vàng giao ngay đã giảm hơn 10%. Tuy nhiên, giới phân tích vẫn lạc quan về triển vọng giá vàng trong dài hạn...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những chủ nợ đang nắm giữ khối nợ công 39 nghìn tỷ USD của Mỹ

Thế giới

Những chủ nợ đang nắm giữ khối nợ công 39 nghìn tỷ USD của Mỹ

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Trụ lớn kéo mạnh điểm số, cổ phiếu tăng thận trọng

Chứng khoán

2

Bệnh tay chân miệng tăng nhanh, đã có 8 trường hợp tử vong

Dân sinh

3

Nhà ở xã hội được kỳ vọng "hạ nhiệt" thị trường trước áp lực giá nhà gia tăng

Bất động sản

4

Quỹ Phát triển AI quốc gia có quy mô dự kiến 30.000 tỷ đồng

Kinh tế số

5

Những chủ nợ đang nắm giữ khối nợ công 39 nghìn tỷ USD của Mỹ

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy