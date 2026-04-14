Ngân hàng Nhà nước có thể giảm chỉ tiêu tín dụng nếu rủi ro gia tăng

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2026 được định hướng ở mức khoảng 15%. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục biến động và tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định, cơ quan điều hành có thể xem xét điều chỉnh giảm chỉ tiêu này nếu nhận thấy rủi ro nợ xấu hoặc lạm phát tăng cao….

Tại họp báo thông tin kết quả hoạt động ngành ngân hàng quý 1/2026 chiều 14/4, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cho biết, nếu những năm trước Ngân hàng Nhà nước chủ yếu điều chỉnh tăng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng so với đầu năm, thì năm nay khả năng điều chỉnh giảm cũng được đặt ra. Đây chính là điểm mới đáng chú ý trong điều hành chính sách tiền tệ.

Theo ông Quang, bối cảnh quốc tế được dự báo tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là căng thẳng địa chính trị có thể gây gián đoạn nguồn cung dầu mỏ, tác động trực tiếp đến giá năng lượng và làm gia tăng áp lực lạm phát. Trước tình hình đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường trong nước và quốc tế để có phản ứng chính sách phù hợp. Quan điểm xuyên suốt của nhà cơ quan này trong năm nay là kiên định điều hành chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng với những điều kiện phù hợp.

"Năm 2026, Ngân hàng Nhà nước dự kiến tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống ở mức khoảng 15%, đồng thời sẽ điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến thực tế nhằm bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng. Tính đến ngày 31/3/2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt trên 19,18 triệu tỷ đồng, tăng 3,18% so với cuối năm 2025". Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà.

Trước đó, trong năm 2025, tăng trưởng tín dụng đạt trên 19%, mức cao nhất trong khoảng 15 năm trở lại đây, đưa tỷ lệ tín dụng trên GDP lên khoảng 146%, thuộc nhóm cao nhất trong số các quốc gia có thu nhập trung bình thấp.

Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cho biết một mặt, quy mô tín dụng lớn tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế nhưng mặt khác, cũng đặt ra không ít thách thức đối với an toàn hệ thống ngân hàng và ổn định kinh tế vĩ mô. Trong bối cảnh rủi ro gia tăng và nguy cơ phát sinh nợ xấu, Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng cường giám sát chặt chẽ và sẵn sàng điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng theo cả hai hướng tăng hoặc giảm khi cần thiết.

Về lãi suất, ông Phạm Chí Quang cho biết ngay sau cuộc họp ngày 9/4, các ngân hàng thương mại đã đồng thuận giảm mặt bằng lãi suất và đến nay, có khoảng 26 ngân hàng thương mại đã điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết với mức điều chỉnh giảm khoảng 0,1 - 0,5 điểm phần trăm/năm, chủ yếu là các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, từ đó có cơ sở giảm lãi suất cho vay hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.