Tiêu chí tuyển chọn Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng

Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 997/QĐ-BNV về
việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 231/2025/NĐ-CP quy định
về tuyển chọn, sử dụng Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng về khoa học,
công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Theo đó, có 3 thủ tục hành chính được quy định
tại Nghị định số 231, gồm:
Thủ tục tuyển chọn Tổng công trình sư Hệ thống do Ban Chỉ đạo Trung ương về
phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức thực
hiện; thủ tục tuyển chọn
Tổng công trình sư Dự án do Cơ quan chủ trì thực hiện dự án tổ chức thực hiện;
thủ tục tuyển chọn Kiến trúc sư trưởng cấp bộ, cấp tỉnh, Dự án do Cơ quan cấp bộ,
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ban quản lý dự án tổ chức thực hiện.
TỔNG CÔNG TRÌNH SƯ HỆ THỐNG CẦN ÍT NHẤT 10 NĂM KINH NGHIỆM
Yêu cầu, điều kiện để thực hiện
thủ tục hành chính đối với các
vị trí cần đáp ứng đồng thời 2 tiêu chí. Tiêu chí
chung là họ cần có trình
độ chuyên ngành đào tạo phù hợp với nhiệm vụ ứng tuyển. Ưu tiên người có bằng cấp,
chứng chỉ về quản lý chương trình công nghệ lõi, công nghệ tiên tiến, người đã được tặng giải thưởng quốc gia và quốc
tế về lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…
Tổng công trình sư Hệ thống cần có ít nhất 10 năm kinh
nghiệm làm việc liên tục trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo
và chuyển đổi số tính đến thời điểm tuyển chọn.
Đồng thời, có khả năng thiết kế, tổ chức
và điều phối tổng thể chương trình, dự án với quy mô lớn, nhiều hợp phần, đa
ngành, đa cấp, có tính đổi mới sáng tạo và rủi ro cao; có năng lực liên kết,
xây dựng mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế.
Đã chủ trì tối thiểu 2 đề án, chương trình khoa học,
công nghệ quy mô liên ngành, thuộc lĩnh vực hệ thống chiến lược có chỉ số ảnh
hưởng cao hoặc tối thiểu 2 sản phẩm, nhiệm vụ khoa học, công nghệ liên ngành,
thuộc lĩnh vực hệ thống chiến lược đã được ứng dụng, chuyển giao, thương mại
hóa hoặc triển khai áp dụng thành công trong thực tế.
Đã trực tiếp quản lý hoặc điều phối
đề án, chương trình, dự án có quy mô lớn, liên ngành, lĩnh vực về khoa học,
công nghệ, thông tin, tài chính, pháp lý, nhân lực hoặc liên vùng; các chương
trình, dự án trong lĩnh vực hạ tầng, công nghệ lõi, chuyển đổi số cấp quốc gia,
đã được ứng dụng thành công trong thực tế; đã tham gia xây dựng hoặc triển khai
chiến lược chuyển đổi số, chiến lược công nghệ, bản đồ công nghệ quốc gia hoặc
ngành.
TỔNG CÔNG TRÌNH SƯ DỰ ÁN CHỦ TRÌ TỐI THIỂU MỘT
ĐỀ ÁN
Đối với Tổng công trình sư Dự án, cần có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm
việc liên tục trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi
số.
Có khả năng thiết kế, tổ chức và
điều phối tổng thể chương trình, dự án với quy mô lớn, nhiều hợp phần, đa
ngành, đa cấp, có tính đổi mới sáng tạo và rủi ro cao; có năng lực liên kết,
xây dựng mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế.
Đã chủ trì tối thiểu 1 đề án, chương trình khoa học,
công nghệ quy mô liên ngành, thuộc lĩnh vực hệ thống chiến lược có chỉ số ảnh
hưởng cao hoặc tối thiểu 1 sản phẩm, nhiệm vụ khoa học, công nghệ liên ngành,
thuộc lĩnh vực hệ thống chiến lược đã được ứng dụng, chuyển giao, thương mại
hóa hoặc triển khai áp dụng thành công trong thực tế.
Cùng với đó, đã trực tiếp quản lý đề án,
chương trình, dự án có quy mô lớn, liên ngành, lĩnh vực về khoa học, công nghệ,
thông tin, tài chính, pháp lý, nhân lực hoặc liên vùng; các chương trình, dự án
trong lĩnh vực hạ tầng, công nghệ lõi, chuyển đổi số cấp quốc gia, đã được ứng
dụng thành công trong thực tế.
Với Kiến trúc sư trưởng cấp bộ, cấp tỉnh, cần có ít nhất 7 năm kinh
nghiệm. Chủ trì hoặc
tham gia chính thực hiện thành công tối thiểu 1 chương trình, nhiệm vụ khoa học,
công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số có phạm vi tác động trong ngành,
lĩnh vực; từng tham gia xây dựng hoặc tư vấn chính sách về khoa học, công nghệ,
đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
Có năng lực xây dựng, điều phối lộ
trình công nghệ, kiến trúc tổng thể chương trình, dự án và tổ chức thực hiện
nhiệm vụ có tính đổi mới sáng tạo và rủi ro cao; có tư duy chiến lược, tư duy hệ
thống và khả năng dẫn dắt tầm nhìn công nghệ hoặc đổi mới sáng tạo ở quy mô
ngành, lĩnh vực. Có khả
năng làm việc, nghiên cứu, hợp tác quốc tế với tổ chức nước ngoài trong các
lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Riêng kiến trúc sư trưởng dự án, cần có ít nhất 5 năm kinh nghiệm
làm việc liên tục trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển
đổi số...
Ba thủ tục hành chính được thực hiện
thông qua việc công bố công khai thông tin, tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế đề cử, ứng
cử, và các hoạt động tổ chức hội đồng tư vấn (nếu có). Việc liên hệ với ứng
viên có thể thông qua thư mời. Kết thúc thủ tục hành chính là việc ký kết hợp đồng
lao động.