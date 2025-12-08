Hà Nội, TP.HCM sẽ được tăng thêm không quá 10 phó giám đốc sở

Ngoài tổng số lượng phó giám đốc theo bình quân chung, TP.Hà Nội, TP.HCM được tăng thêm không quá 10 phó giám đốc sở, theo đề xuất của Bộ Nội vụ...

Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2025/NĐ-CP Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

QUY ĐỊNH VỀ SỐ LƯỢNG PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ, PHÓ PHÒNG

So với quy định hiện hành, dự thảo Nghị định đã sửa đổi, bổ sung số lượng phó giám đốc sở, phó trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở, phó chánh văn phòng sở, phó chi cục trưởng thuộc sở, phó trưởng phòng thuộc chi cục thuộc sở và cấp phó của người đứng phòng thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

Về số lượng phó giám đốc sở được bố trí bình quân 3 người/sở. Trường hợp sở được thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập khi thực hiện hợp nhất 2 tỉnh, thành phố, thì số lượng phó giám đốc sở được tăng thêm tối đa không vượt quá 1 người/sở.

Trường hợp sở được thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập khi thực hiện hợp nhất 3 tỉnh, thành phố, thì được tăng thêm tối đa 2 phó giám đốc/sở.

Trường hợp sở đã thực hiện hợp nhất, sáp nhất và tiếp tục thực hiện hợp nhất, sáp nhập khi hợp nhất 2 tỉnh, thành phố, thì số lượng phó giám đốc sở được tăng thêm tối đa không vượt quá 2 người/sở; hợp nhất 3 tỉnh, thành phố thì số lượng phó giám đốc sở được tăng thêm tối đa không vượt quá 3 người/sở.

Trường hợp các sở đặc thù không cùng ngành, lĩnh vực khi thực hiện hợp nhất tỉnh, thành phố thì giữ nguyên số lượng phó giám đốc sở.

Với TP.Hà Nội, TP.HCM, ngoài tổng số lượng phó giám đốc theo bình quân chung, thì được tăng thêm không quá 10 phó giám đốc.

Về số lượng phó trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở, theo dự thảo Nghị định, phòng thuộc sở có dưới 10 biên chế công chức được bố trí 1 phó trưởng phòng; từ 10 đến 14 biên chế công chức được bố trí không quá 2 phó trưởng phòng; từ 15 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 3 phó trưởng phòng.

Trường hợp phòng được thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập khi thực hiện hợp nhất 2 tỉnh, thành phố, thì số lượng phó trưởng phòng được tăng thêm tối đa không vượt quá 1 người/phòng; được thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập khi thực hiện hợp nhất 3 tỉnh, thành phố thì tăng thêm tối đa không vượt quá 2 người/phòng.

Chi cục thuộc sở có từ 1 đến 3 phòng và tương đương được bố trí 1 phó chi cục trưởng; không có phòng hoặc có từ 4 phòng và tương đương trở lên được bố trí không quá 2 phó chi cục trưởng.

Trường hợp chi cục được thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập khi thực hiện hợp nhất 2 tỉnh, thành phố, thì số lượng phó chi cục trưởng được tăng thêm tối đa không vượt quá 1 người/chi cục.

Chi cục được thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập khi thực hiện hợp nhất 3 tỉnh, thành phố, thì số lượng phó chi cục trưởng được tăng thêm tối đa không vượt quá 2 người/chi cục.

Căn cứ vào tiêu chí, nguyên tắc xác định số lượng cấp phó quy định tại Nghị định này, giám đốc sở xác định tổng số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, và quyết định số lượng cấp phó cụ thể của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị theo thẩm quyền.

TĂNG SỐ LƯỢNG PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

Về vị trí và chức năng của phòng thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, dự thảo Nghị định bổ sung phòng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao và đồng bộ, thống nhất với Nghị quyết số 190/NQ-CP.

Số lượng phó trưởng phòng được tính trên nguyên tắc bình quân 2 cấp phó/phòng. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể số lượng phó trưởng phòng cấp xã trong toàn tỉnh, thành phố, bảo đảm phù hợp với quy mô diện tích, dân số, phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị, GRDP, thu ngân sách nhà nước, số lượng tổ chức đảng, đảng viên, đoàn viên, hội viên… đối với từng xã, phường, đặc khu.

Về khung số lượng các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, Bộ Nội vụ cho biết hiện nay, theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 150/2025/NĐ-CP, thì khung số lượng các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, gồm có: 3 phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, có nhiều đề xuất, kiến nghị cần tăng thêm số lượng phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã. Việc này để kịp thời giải quyết các thủ tục và phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân.

Do vậy, trên cơ sở tổng hợp tiêu chí phân loại đơn vị hành chính, dự thảo Nghị định quy định việc thành lập thêm phòng chuyên môn phải đáp ứng các tiêu chí theo phân loại đơn vị hành chính.

Cụ thể: Ở phường; ở xã loại 1 có trên 35.000 dân và ở đặc khu có trên 35.000 dân. Theo đó, các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế để xác định số phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, bảo đảm không vượt quá trung bình 4,5 phòng và tương đương tại 1 đơn vị hành chính cấp xã.