Hà Nội, TP.HCM sẽ được tăng thêm không quá 10 phó giám đốc sở

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 08/12/2025
Phúc Minh
08/12/2025, 12:13
Ngoài tổng số lượng phó giám đốc theo bình quân chung, TP.Hà Nội, TP.HCM được tăng thêm không quá 10 phó giám đốc sở, theo đề xuất của Bộ Nội vụ...
Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2025/NĐ-CP Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
So với quy định hiện hành, dự thảo Nghị định đã sửa đổi, bổ sung số lượng phó giám đốc sở, phó trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở, phó chánh văn phòng sở, phó chi cục trưởng thuộc sở, phó trưởng phòng thuộc chi cục thuộc sở và cấp phó của người đứng phòng thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.
Về số lượng phó giám đốc sở được bố trí bình quân 3 người/sở. Trường hợp sở được thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập khi thực hiện hợp nhất 2 tỉnh, thành phố, thì số lượng phó giám đốc sở được tăng thêm tối đa không vượt quá 1 người/sở.
Trường hợp sở được thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập khi thực hiện hợp nhất 3 tỉnh, thành phố, thì được tăng thêm tối đa 2 phó giám đốc/sở.
Trường hợp sở đã thực hiện hợp nhất, sáp nhất và tiếp tục thực hiện hợp nhất, sáp nhập khi hợp nhất 2 tỉnh, thành phố, thì số lượng phó giám đốc sở được tăng thêm tối đa không vượt quá 2 người/sở; hợp nhất 3 tỉnh, thành phố thì số lượng phó giám đốc sở được tăng thêm tối đa không vượt quá 3 người/sở.
Trường hợp các sở đặc thù không cùng ngành, lĩnh vực khi thực hiện hợp nhất tỉnh, thành phố thì giữ nguyên số lượng phó giám đốc sở.
Với TP.Hà Nội, TP.HCM, ngoài tổng số lượng phó giám đốc theo bình quân chung, thì được tăng thêm không quá 10 phó giám đốc.
Về số lượng phó trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở, theo dự thảo Nghị định, phòng thuộc sở có dưới 10 biên chế công chức được bố trí 1 phó trưởng phòng; từ 10 đến 14 biên chế công chức được bố trí không quá 2 phó trưởng phòng; từ 15 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 3 phó trưởng phòng.
Trường hợp phòng được thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập khi thực hiện hợp nhất 2 tỉnh, thành phố, thì số lượng phó trưởng phòng được tăng thêm tối đa không vượt quá 1 người/phòng; được thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập khi thực hiện hợp nhất 3 tỉnh, thành phố thì tăng thêm tối đa không vượt quá 2 người/phòng.
Chi cục thuộc sở có từ 1 đến 3 phòng và tương đương được bố trí 1 phó chi cục trưởng; không có phòng hoặc có từ 4 phòng và tương đương trở lên được bố trí không quá 2 phó chi cục trưởng.
Trường hợp chi cục được thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập khi thực hiện hợp nhất 2 tỉnh, thành phố, thì số lượng phó chi cục trưởng được tăng thêm tối đa không vượt quá 1 người/chi cục.
Chi cục được thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập khi thực hiện hợp nhất 3 tỉnh, thành phố, thì số lượng phó chi cục trưởng được tăng thêm tối đa không vượt quá 2 người/chi cục.
Căn cứ vào tiêu chí, nguyên tắc xác định số lượng cấp phó quy định tại Nghị định này, giám đốc sở xác định tổng số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, và quyết định số lượng cấp phó cụ thể của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị theo thẩm quyền.
Về vị trí và chức năng của phòng thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, dự thảo Nghị định bổ sung phòng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao và đồng bộ, thống nhất với Nghị quyết số 190/NQ-CP.
Số lượng phó trưởng phòng được tính trên nguyên tắc bình quân 2 cấp phó/phòng. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể số lượng phó trưởng phòng cấp xã trong toàn tỉnh, thành phố, bảo đảm phù hợp với quy mô diện tích, dân số, phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị, GRDP, thu ngân sách nhà nước, số lượng tổ chức đảng, đảng viên, đoàn viên, hội viên… đối với từng xã, phường, đặc khu.
Về khung số lượng các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, Bộ Nội vụ cho biết hiện nay, theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 150/2025/NĐ-CP, thì khung số lượng các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, gồm có: 3 phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công.
Tuy nhiên, trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, có nhiều đề xuất, kiến nghị cần tăng thêm số lượng phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã. Việc này để kịp thời giải quyết các thủ tục và phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân.
Do vậy, trên cơ sở tổng hợp tiêu chí phân loại đơn vị hành chính, dự thảo Nghị định quy định việc thành lập thêm phòng chuyên môn phải đáp ứng các tiêu chí theo phân loại đơn vị hành chính.
Cụ thể: Ở phường; ở xã loại 1 có trên 35.000 dân và ở đặc khu có trên 35.000 dân. Theo đó, các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế để xác định số phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, bảo đảm không vượt quá trung bình 4,5 phòng và tương đương tại 1 đơn vị hành chính cấp xã.
11:55, 24/11/2025
Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng vừa đã tổ chức khai mạc Ngày hội Tư vấn việc làm lần thứ I năm 2025. Tham gia sự kiện có 118 đơn vị với gần 150 gian hàng cùng nhu cầu tuyển dụng 16.000 vị trí việc làm. Trong đó có 88 đơn vị tư vấn tuyển dụng; 3 đơn vị ngân hàng; 7 đơn vị tư vấn vay vốn...
TP. Hà Nội sẽ thực hiện tinh giản biên chế mỗi năm 3 đợt đối với cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, đợt 1 thực hiện đối với trường hợp nghỉ tinh giản biên chế từ ngày 1/1 đến 1/4; đợt 2 với người nghỉ từ ngày 1/5 đến 1/8; và đợt 3 với người nghỉ từ ngày 1/9 đến 1/12...
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam), với sự đồng hành của Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, tiếp tục lan tỏa yêu thương của chương trình “Chubb Life – Vì Tương Lai Em” bằng chuỗi hoạt động hỗ trợ cộng đồng với tổng ngân sách hơn 1 tỷ đồng. Hoạt động nhằm vừa kịp thời hỗ trợ các tỉnh thành chịu ảnh hưởng của bão Kalmaegi, vừa tiếp tục hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.
Để chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết bất thường, Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch khắc phục tình trạng úng ngập trên địa bàn trong đó trọng tâm có giải pháp đầu tư 7 dự án cấp bách khắc phục nhanh nhất tình trạng úng ngập khi mưa lớn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai bất thường…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: