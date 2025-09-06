Tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ và du lịch tháng 8 tăng cao

Các sự kiện và hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức long trọng với quy mô lớn đã góp phần thúc đẩy tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ và du lịch tăng cao...

Báo cáo thống kê của Cục thống kê, Bộ Tài chính cho biết tháng 8/2025, các sự kiện và hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức long trọng với quy mô lớn đã góp phần thúc đẩy tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ và du lịch tăng cao.

Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 ước tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 8 tháng năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 14,7% và doanh thu du lịch lữ hành tăng 20,3%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tháng 8 ước đạt 588,2 nghìn tỷ đồng, tăng 2,6% so với tháng trước và tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu nhóm hàng may mặc tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước; lương thực, thực phẩm tăng 12,3%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 10,4%; dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 13,2% và du lịch lữ hành tăng 15,2%.

Tính chung 8 tháng năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 4.579,0 nghìn tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2024 tăng 8,9%), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 7,2% (cùng kỳ năm 2024 tăng 8,0%).

Doanh thu bán lẻ hàng hóa 8 tháng năm 2025 ước đạt 3.495,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 76,3% tổng mức và tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm hàng lương thực, thực phẩm tăng 10,1%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 7,4%; may mặc tăng 7,3%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 6,7%.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa 8 tháng năm 2025 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương cũng tăng mạnh, như: Đà Nẵng tăng 9,4%; Cần Thơ tăng 8,6%; Hà Nội tăng 8,2%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 8,1%; Hải Phòng tăng 8,0%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 8 tháng năm 2025 ước đạt 552,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,1% tổng mức và tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 8 tháng năm 2025 so với cùng kỳ năm trước của Thành phố Hồ Chí Minh tăng 18,6%; Đà Nẵng tăng 18,2%; Cần Thơ tăng 14,2%; Hải Phòng tăng 12,7%; Hà Nội tăng 11,4%.

Doanh thu du lịch lữ hành 8 tháng năm 2025 ước đạt 61,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,3% tổng mức và tăng 20,3% so với cùng kỳ năm trước. 8 tháng năm 2025 doanh thu so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh tăng 24,0%; Hà Nội tăng 20,9%; Vĩnh Long tăng 19,8%; Quảng Trị tăng 18,0%; Quảng Ninh tăng 17,2%.

Đáng lưu ý, trong tháng 8, khách quốc tế đến nước ta đạt 1,68 triệu lượt người, tăng 7,8% so với tháng trước và tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng năm 2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 13,9 triệu lượt người, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu dịch vụ khác 8 tháng năm 2025 ước đạt 469,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,3% tổng mức và tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó một số địa phương như Huế tăng 17,2%; Bắc Ninh tăng 20,3%; Thanh Hóa tăng 15,3%; Hải Phòng tăng 12,3%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 12,6%; An Giang tăng 10,8%; Hà Nội tăng 8,0%.