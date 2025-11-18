Tiểu vùng Mê Công cam kết phát triển du lịch bền vững

Ngày 17/11/2025, tại Ninh Bình, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì tổ chức Phiên họp Nhóm công tác du lịch GMS lần thứ 56. Các đại diện quốc tế đã cùng nhau bàn về giai đoạn phát triển số mới từ năm 2026 đến 2030…

Đây là sự kiện thường niên quan trọng của Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) gồm 6 nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam.

Phiên họp thu hút sự tham dự của khoảng 70 đại biểu quốc tế từ các cơ quan du lịch quốc gia các nước GMS, Văn phòng Điều phối Du lịch Mê Công (MTCO), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), các tổ chức đối tác quốc tế như Hiệp hội Du lịch châu Á - Thái Bình Dương (PATA), Ban Thư ký ASEAN và doanh nghiệp du lịch đối tác triển vọng (Airasia Move).

Tại Phiên họp, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai cho biết phiên họp lần này diễn ra trong bối cảnh hợp tác du lịch GMS đang bước vào giai đoạn chuyển mình mới, khi du lịch quốc tế toàn tiểu vùng đã phục hồi hoàn toàn và Chiến lược Du lịch GMS 2030 vừa được thông qua. Trọng tâm hợp tác trong giai đoạn tới sẽ là xây dựng và triển khai Kế hoạch Hành động tiếp thị du lịch GMS 2026 - 2030, theo hướng thực tiễn, dựa trên dữ liệu và tăng cường phối hợp khu vực.

Hướng tới giai đoạn sau năm 2026, Phó Cục trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp giữa các quốc gia thành viên, với MTCO đóng vai trò điều phối và trung tâm chia sẻ tri thức. Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoa Mai đề nghị các nước GMS tiếp tục đóng góp tích cực cho việc xây dựng Kế hoạch Hành động, thông qua thảo luận tại Phiên họp, các cuộc tham vấn song phương và cam kết duy trì các hoạt động tiếp thị chung.

Đồng thời, bà Mai kêu gọi sự hỗ trợ của các đối tác và khu vực tư nhân trong nâng cao năng lực, chia sẻ dữ liệu và huy động nguồn lực, đặc biệt khi tiểu vùng bước vào chương trình tiếp thị bài bản đến năm 2030.

Bà Elizabeth Jung, Đại diện Ngân hàng Phát triển châu Á - ADB.

Đại diện Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), bà Elizabeth Jung, đánh giá du lịch GMS đang phục hồi tích cực với tăng trưởng mạnh của du lịch nội địa, dòng khách qua biên giới ổn định và sự quan tâm ngày càng lớn đối với các điểm đến mới nổi.

Tuy nhiên, khu vực vẫn đối mặt nhiều thách thức. Đó là tác động của biến đổi khí hậu, chênh lệch kỹ năng và tiêu chuẩn nghề du lịch, năng lực cạnh tranh còn hạn chế của doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME), cùng nhu cầu cấp thiết về quản lý và tiếp thị điểm đến dựa trên dữ liệu...

Giám đốc điều hành Văn phòng Điều phối Du lịch Mê Công (MTCO), bà Suvimol Thanasarakij, gửi lời chúc mừng Việt Nam khi có 2 ngôi làng vừa được công nhận "Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025" là Quỳnh Sơn (Lạng Sơn) và Lô Lô Chải (Tuyên Quang). "Sự ghi nhận này là minh chứng rõ ràng cho cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc bảo tồn văn hóa địa phương, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và thúc đẩy du lịch cộng đồng bền vững,” bà Suvimol Thanasarakij nói.

Đồng thời, các quốc gia GMS đều đã đạt được những tiến bộ quan trọng trong việc phát triển du lịch làng nghề và du lịch cộng đồng bền vững. Trên khắp Campuchia, Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam, nhiều cộng đồng nông thôn đang đầu tư vào di sản địa phương, bảo tồn thiên nhiên và cải thiện sinh kế thông qua du lịch.

Bà Suvimol Thanasarakij, Giám đốc điều hành Văn phòng Điều phối Du lịch Mê Công (MTCO).

Theo bà bà Suvimol Thanasarakij, đây là thành công đáng ghi nhận của Tiểu vùng, trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, ô nhiễm, sự thay đổi của thị trường và khoảng cách năng lực... Đại diện MTCO khẳng định, khi các quốc gia phối hợp sẽ mang lại lợi ích chung, thúc đẩy du lịch Tiểu vùng sông Mekong mở rộng phát triển năng động, bền vững.

Tại Phiên họp, các đại biểu dự họp đã trao đổi tích cực về tình hình du lịch năm 2025 và dự báo xu hướng năm 2026; chia sẻ báo cáo quốc gia về phục hồi du lịch, thị trường khách và các chính sách hỗ trợ ngành. Đặc biệt, cuộc họp dành phần lớn thời gian để thảo luận về tiến độ xây dựng Kế hoạch Hành động Marketing Du lịch GMS 2026 - 2030, văn bản quan trọng nhằm hiện thực hóa Chiến lược Du lịch GMS 2030 và định hướng hợp tác marketing đa quốc gia của tiểu vùng.

Theo đó, Kế hoạch tập trung vào bốn nhóm hành động chính: (1) Phát triển và quảng bá các tuyến du lịch liên quốc gia; (2) Thúc đẩy du lịch bền vững và trải nghiệm có trách nhiệm; (3) Tăng cường chia sẻ dữ liệu, thống kê và thông tin thị trường; (4) Nâng cao vai trò của Diễn đàn Du lịch Mê Công (MTF) như nền tảng hợp tác công - tư.

Có mặt tại phiên họp, đại diện 6 nước cũng chia sẻ nhiều dữ liệu số quan trọng, có thể mang đến đóng góp quan trọng cho kho dữ liệu chung. Trong các phiên họp sau đó, dự kiến sẽ có nhiều giải pháp tiếp tục được đưa ra thảo luận như:

Phương án hỗ trợ hợp tác du lịch GMS thông qua các cuộc họp cấp cao; Kế hoạch hành động marketing GMS; Nội dung truyền thông và quảng bá số; Siêu ứng dụng (app) trên điện thoại thông minh về du lịch GMS; Chương trình nâng cao năng lực, hợp tác với Agoda; Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác; Các cơ chế vận động chính sách...

Toàn cảnh Phiên họp.

Một điểm nhấn quan trọng khác là sự cam kết tăng cường vai trò của khu vực tư nhân trong quá trình xây dựng và thực thi các sáng kiến marketing chung, đặc biệt trong lĩnh vực truyền thông số, phát triển sản phẩm mới và xúc tiến du lịch xuyên biên giới. Những kết quả này không chỉ góp phần nâng cao tính kết nối của tiểu vùng, mà còn khẳng định vai trò tích cực của Việt Nam trong điều phối và thúc đẩy hợp tác du lịch GMS.

Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoa Mai nhấn mạnh phiên họp GMS TWG-56 do Việt Nam đăng cai lần này là bước chuẩn bị quan trọng để xây dựng một kế hoạch marketing mới, toàn diện và phù hợp với xu thế phục hồi mạnh mẽ của khu vực. Việt Nam kỳ vọng những kết quả đạt được sẽ góp phần tăng cường quảng bá chung, thu hút khách quốc tế, mở rộng liên kết vùng và hướng tới phát triển du lịch bền vững, bao trùm.