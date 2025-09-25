Tình hình đăng ký doanh nghiệp 8 tháng: Cải thiện cả chất và lượng

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025
Thứ Năm, 25/09/2025
Ngân Hà
25/09/2025, 17:06
Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong 8 tháng đầu năm 2025 đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam...
Theo số liệu từ Cục Thống kê, cả nước đã có 209.242 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 128.182, tăng 15,7%. Điều này không chỉ phản ánh sự gia tăng về số lượng mà còn cho thấy quy mô và tiềm lực tài chính của các doanh nghiệp mới cũng đang được cải thiện, với vốn đăng ký bình quân đạt 15,9 tỷ đồng, tăng 71,2% so với năm trước.
Sự trở lại của 81.060 doanh nghiệp sau thời gian tạm dừng hoạt động, tăng 41,44% so với cùng kỳ, là một chỉ dấu quan trọng cho thấy niềm tin kinh doanh đang được củng cố. Tuy nhiên, quá trình thanh lọc thị trường cũng diễn ra mạnh mẽ khi có khoảng 160.900 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 19%. Điều này phản ánh quy luật cạnh tranh khốc liệt của nền kinh tế, nơi những doanh nghiệp yếu kém sẽ bị đào thải để nhường chỗ cho những nhân tố mới, năng động hơn.
Nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định và tăng trưởng mạnh mẽ cũng là động lực cho sự khởi sắc của khu vực doanh nghiệp. Sản xuất công nghiệp ước tính tăng 8,5%, trong khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 598 tỷ USD, tăng 16,3%. Đặc biệt, xuất khẩu đạt gần 306 tỷ USD, giúp Việt Nam duy trì xuất siêu 13,99 tỷ USD. Lạm phát được kiểm soát tốt với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân chỉ tăng 3,25%, tạo môi trường kinh doanh ổn định cho doanh nghiệp.
Tuy nhiên, doanh nghiệp Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm áp lực cạnh tranh gia tăng và khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn. Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã có nhiều nỗ lực để hỗ trợ doanh nghiệp, nhưng vẫn cần cải cách thể chế và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đặc biệt, yêu cầu về chuyển đổi xanh và chuyển đổi số đang đặt ra thách thức lớn cho các doanh nghiệp, đòi hỏi sự hỗ trợ từ các chính sách dài hạn để giúp họ thích ứng và phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng...
Dự thảo Luật Đầu tư Kinh doanh thể hiện khát vọng cải cách thể chế mạnh mẽ, nhưng để thực sự trở thành một đạo luật nền tảng hiệu quả, cần phải giải quyết triệt để những vướng mắc còn tồn tại, đảm bảo tính đồng bộ với các luật chuyên ngành, và tạo ra một môi trường đầu tư thực sự minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo cao cho cộng đồng doanh nghiệp...
Hơn 94% doanh nghiệp Việt Nam đã nhận thức về ESG (môi trường, xã hội, quản trị), nhưng mức độ sẵn sàng áp dụng vào hoạt động vẫn còn thấp...
Bản đồ thương mại toàn cầu đang đảo chiều với tốc độ chưa từng có, với biến số từ chính sách thuế của Mỹ đến rào cản xanh ở châu Âu. Luật chơi mới buộc doanh nghiệp Việt Nam phải chuyển từ “chạy số lượng” sang “chuẩn hóa – minh bạch – xanh hóa” để tồn tại trong “cuộc đua” này...
Dù ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của hoạt động thương mại điện tử trong nước và tiềm năng xuất khẩu xuyên biên giới trực tiếp đến người tiêu dùng, song đại diện các doanh nghiệp cho rằng để khai thác tối đa tiềm năng của kênh bán hàng này, cần có sự nỗ lực toàn diện của cả Nhà nước và doanh nghiệp trong xây dựng thương hiệu, cải tiến tư duy và phát triển hạ tầng...
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: