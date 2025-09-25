Thứ Năm, 25/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp

Tình hình đăng ký doanh nghiệp 8 tháng: Cải thiện cả chất và lượng

Ngân Hà

25/09/2025, 17:06

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong 8 tháng đầu năm 2025 đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam...

VnEconomy

Theo số liệu từ Cục Thống kê, cả nước đã có 209.242 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 128.182, tăng 15,7%. Điều này không chỉ phản ánh sự gia tăng về số lượng mà còn cho thấy quy mô và tiềm lực tài chính của các doanh nghiệp mới cũng đang được cải thiện, với vốn đăng ký bình quân đạt 15,9 tỷ đồng, tăng 71,2% so với năm trước.

Sự trở lại của 81.060 doanh nghiệp sau thời gian tạm dừng hoạt động, tăng 41,44% so với cùng kỳ, là một chỉ dấu quan trọng cho thấy niềm tin kinh doanh đang được củng cố. Tuy nhiên, quá trình thanh lọc thị trường cũng diễn ra mạnh mẽ khi có khoảng 160.900 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 19%. Điều này phản ánh quy luật cạnh tranh khốc liệt của nền kinh tế, nơi những doanh nghiệp yếu kém sẽ bị đào thải để nhường chỗ cho những nhân tố mới, năng động hơn.

Nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định và tăng trưởng mạnh mẽ cũng là động lực cho sự khởi sắc của khu vực doanh nghiệp. Sản xuất công nghiệp ước tính tăng 8,5%, trong khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 598 tỷ USD, tăng 16,3%. Đặc biệt, xuất khẩu đạt gần 306 tỷ USD, giúp Việt Nam duy trì xuất siêu 13,99 tỷ USD. Lạm phát được kiểm soát tốt với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân chỉ tăng 3,25%, tạo môi trường kinh doanh ổn định cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, doanh nghiệp Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm áp lực cạnh tranh gia tăng và khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn. Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã có nhiều nỗ lực để hỗ trợ doanh nghiệp, nhưng vẫn cần cải cách thể chế và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đặc biệt, yêu cầu về chuyển đổi xanh và chuyển đổi số đang đặt ra thách thức lớn cho các doanh nghiệp, đòi hỏi sự hỗ trợ từ các chính sách dài hạn để giúp họ thích ứng và phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng...

Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025 phát hành ngày 15/09/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-37-2025.html

VnEconomy

Từ khóa:

doanh nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp kinh tế vĩ mô tăng trưởng xuất khẩu

Chủ đề:

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc thêm

Dự thảo Luật Đầu tư Kinh doanh: Cần hướng tới một đạo luật nền tảng dẫn đường cho sự phát triển

Dự thảo Luật Đầu tư Kinh doanh: Cần hướng tới một đạo luật nền tảng dẫn đường cho sự phát triển

Dự thảo Luật Đầu tư Kinh doanh thể hiện khát vọng cải cách thể chế mạnh mẽ, nhưng để thực sự trở thành một đạo luật nền tảng hiệu quả, cần phải giải quyết triệt để những vướng mắc còn tồn tại, đảm bảo tính đồng bộ với các luật chuyên ngành, và tạo ra một môi trường đầu tư thực sự minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo cao cho cộng đồng doanh nghiệp...

ESG – “tấm hộ chiếu” cho doanh nghiệp Việt Nam hội nhập bền vững

ESG – “tấm hộ chiếu” cho doanh nghiệp Việt Nam hội nhập bền vững

Hơn 94% doanh nghiệp Việt Nam đã nhận thức về ESG (môi trường, xã hội, quản trị), nhưng mức độ sẵn sàng áp dụng vào hoạt động vẫn còn thấp...

Doanh nghiệp Việt “chạy đua” thích ứng chuẩn xanh và xuất xứ

Doanh nghiệp Việt “chạy đua” thích ứng chuẩn xanh và xuất xứ

Bản đồ thương mại toàn cầu đang đảo chiều với tốc độ chưa từng có, với biến số từ chính sách thuế của Mỹ đến rào cản xanh ở châu Âu. Luật chơi mới buộc doanh nghiệp Việt Nam phải chuyển từ “chạy số lượng” sang “chuẩn hóa – minh bạch – xanh hóa” để tồn tại trong “cuộc đua” này...

Dư địa phát triển thương mại điện tử còn lớn

Dư địa phát triển thương mại điện tử còn lớn

Dù ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của hoạt động thương mại điện tử trong nước và tiềm năng xuất khẩu xuyên biên giới trực tiếp đến người tiêu dùng, song đại diện các doanh nghiệp cho rằng để khai thác tối đa tiềm năng của kênh bán hàng này, cần có sự nỗ lực toàn diện của cả Nhà nước và doanh nghiệp trong xây dựng thương hiệu, cải tiến tư duy và phát triển hạ tầng...

Vượt “rào cản” chuyển đổi xanh: Doanh nghiệp thay đổi tư duy, Nhà nước khuyến khích bằng chính sách

Vượt “rào cản” chuyển đổi xanh: Doanh nghiệp thay đổi tư duy, Nhà nước khuyến khích bằng chính sách

Chuyển đổi xanh đang trở thành một xu hướng tất yếu trong bối cảnh toàn cầu hóa và biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

eMagazine

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cuộc cạnh tranh mới trên “lãnh địa” matcha

Ẩm thực

2

Thu hút FDI 8 tháng tiếp tục diễn biến tích cực

Đầu tư

3

Ninh Bình tăng cường hợp tác với Hồ Bắc (Trung Quốc), mở rộng cơ hội hợp tác kinh tế và du lịch

Đầu tư

4

Cải cách cơ cấu kinh tế, vững vàng vượt qua thách thức

Đầu tư

5

Kiểm soát chặt nguồn thải, rà soát, thanh kiểm tra đột xuất các cơ sở có nguồn thải khí lớn

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy