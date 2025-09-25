Tình hình đăng ký doanh nghiệp 8 tháng: Cải thiện cả chất và lượng

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong 8 tháng đầu năm 2025 đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam...

Theo số liệu từ Cục Thống kê, cả nước đã có 209.242 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 128.182, tăng 15,7%. Điều này không chỉ phản ánh sự gia tăng về số lượng mà còn cho thấy quy mô và tiềm lực tài chính của các doanh nghiệp mới cũng đang được cải thiện, với vốn đăng ký bình quân đạt 15,9 tỷ đồng, tăng 71,2% so với năm trước.

Sự trở lại của 81.060 doanh nghiệp sau thời gian tạm dừng hoạt động, tăng 41,44% so với cùng kỳ, là một chỉ dấu quan trọng cho thấy niềm tin kinh doanh đang được củng cố. Tuy nhiên, quá trình thanh lọc thị trường cũng diễn ra mạnh mẽ khi có khoảng 160.900 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 19%. Điều này phản ánh quy luật cạnh tranh khốc liệt của nền kinh tế, nơi những doanh nghiệp yếu kém sẽ bị đào thải để nhường chỗ cho những nhân tố mới, năng động hơn.

Nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định và tăng trưởng mạnh mẽ cũng là động lực cho sự khởi sắc của khu vực doanh nghiệp. Sản xuất công nghiệp ước tính tăng 8,5%, trong khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 598 tỷ USD, tăng 16,3%. Đặc biệt, xuất khẩu đạt gần 306 tỷ USD, giúp Việt Nam duy trì xuất siêu 13,99 tỷ USD. Lạm phát được kiểm soát tốt với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân chỉ tăng 3,25%, tạo môi trường kinh doanh ổn định cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, doanh nghiệp Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm áp lực cạnh tranh gia tăng và khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn. Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã có nhiều nỗ lực để hỗ trợ doanh nghiệp, nhưng vẫn cần cải cách thể chế và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đặc biệt, yêu cầu về chuyển đổi xanh và chuyển đổi số đang đặt ra thách thức lớn cho các doanh nghiệp, đòi hỏi sự hỗ trợ từ các chính sách dài hạn để giúp họ thích ứng và phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng...

Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025 phát hành ngày 15/09/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-37-2025.html