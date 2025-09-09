Tổ chức Quỹ Đền ơn đáp nghĩa theo chính quyền địa phương 2 cấp

Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được thành lập ở 2 cấp, gồm cấp tỉnh và cấp xã. Quỹ từng cấp có Ban quản lý quỹ và bộ phận giúp việc cho Ban quản lý quỹ theo chế độ kiêm nhiệm, theo Bộ Nội vụ...

Bộ Nội vụ vừa ban hành hướng dẫn gửi các địa phương về công tác tổ chức, quản lý sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo Bộ Nội vụ, việc tổ chức, sắp xếp lại Quỹ Đền ơn đáp nghĩa các cấp cần đảm bảo thống nhất với phương án sắp xếp đơn vị hành chính do cấp có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương và pháp luật khác có liên quan.

Tổ chức bộ máy quỹ đảm bảo cơ cấu thành phần phù hợp. Đối tượng vận động ủng hộ của quỹ ở các cấp không bị chồng chéo.

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được thành lập ở 2 cấp, gồm cấp tỉnh và cấp xã. Quỹ ở các cấp sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại hệ thống Kho bạc Nhà nước để giao dịch.

Quỹ ở các cấp thực hiện hạch toán độc lập, áp dụng chế độ kế toán đối với quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, và quyết toán thu, chi theo quy định của pháp luật có liên quan. Đặc biệt, không cho vay để sinh lời, kết dư quỹ được luân chuyển sang năm tiếp theo.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa. Việc vận động đóng góp xây dựng quỹ được tổ chức trong cả năm. Trong đó, tập trung cao điểm 1 tháng (từ ngày 28/6 đến ngày 27/7 hằng năm). Tổ chức và cá nhân có thể ủng hộ một lần hoặc nhiều lần trong một năm.

Đối tượng vận động ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa bao gồm cá nhân, cơ quan, đơn vị và tổ chức, trừ các trường hợp gồm: Người chưa đủ 18 tuổi và người đã nghỉ hưu; các đối tượng đang hưởng trợ cấp, phụ cấp theo Pháp lệnh; người khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật; người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp xã hội; người đang học tại các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; và người mất năng lực hành vi dân sự.

Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cấp xã vận động đối với các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội do cấp xã trực tiếp quản lý; các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan quân sự và công an cấp xã; các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trên địa bàn

Ở cấp tỉnh, quỹ vận động đối với các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội do cấp tỉnh trực tiếp quản lý; các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan quân sự và công an cấp tỉnh; các doanh nghiệp do cấp tỉnh trực tiếp quản lý.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp xã có trách nhiệm thành lập quỹ và Ban Quản lý quỹ cùng cấp.

Cụ thể, Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cấp tỉnh gồm: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban, Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Trưởng ban Thường trực, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh làm Phó Trưởng ban và đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn lao động cùng cấp làm thành viên.

Ban quản lý quỹ cấp xã gồm: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã làm Trưởng ban, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội làm Phó Trưởng ban Thường trực, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã làm Phó Trưởng ban và đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn lao động cùng cấp làm thành viên.

Trưởng Ban Quản lý quỹ cấp tỉnh và cấp xã có trách nhiệm thành lập bộ phận giúp việc là Văn phòng quỹ cùng cấp.

Theo đó, Văn phòng quỹ cấp tỉnh đặt tại Sở Nội vụ, gồm một số cán bộ, công chức kiêm nhiệm của Sở Nội vụ.

Văn phòng quỹ cấp xã đặt tại Phòng Văn hóa - Xã hội, gồm một số cán bộ, công chức kiêm nhiệm của phòng Văn hóa - Xã hội.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nội dung hướng dẫn nêu trên, đảm bảo hoạt động của Quỹ thực hiện liên tục, thông suốt, ổn định, hiệu quả.