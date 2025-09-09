Thứ Ba, 09/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Tổ chức Quỹ Đền ơn đáp nghĩa theo chính quyền địa phương 2 cấp

Phúc Minh

09/09/2025, 10:54

Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được thành lập ở 2 cấp, gồm cấp tỉnh và cấp xã. Quỹ từng cấp có Ban quản lý quỹ và bộ phận giúp việc cho Ban quản lý quỹ theo chế độ kiêm nhiệm, theo Bộ Nội vụ...

Quỹ Đền ơn đáp nghĩa góp phần thực hiện các hoạt động chăm lo cho người có công. Ảnh: Mạnh Dũng.
Quỹ Đền ơn đáp nghĩa góp phần thực hiện các hoạt động chăm lo cho người có công. Ảnh: Mạnh Dũng.

Bộ Nội vụ vừa ban hành hướng dẫn gửi các địa phương về công tác tổ chức, quản lý sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo Bộ Nội vụ, việc tổ chức, sắp xếp lại Quỹ Đền ơn đáp nghĩa các cấp cần đảm bảo thống nhất với phương án sắp xếp đơn vị hành chính do cấp có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương và pháp luật khác có liên quan.

Tổ chức bộ máy quỹ đảm bảo cơ cấu thành phần phù hợp. Đối tượng vận động ủng hộ của quỹ ở các cấp không bị chồng chéo.

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được thành lập ở 2 cấp, gồm cấp tỉnh và cấp xã. Quỹ ở các cấp sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại hệ thống Kho bạc Nhà nước để giao dịch.

Quỹ ở các cấp thực hiện hạch toán độc lập, áp dụng chế độ kế toán đối với quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, và quyết toán thu, chi theo quy định của pháp luật có liên quan. Đặc biệt, không cho vay để sinh lời, kết dư quỹ được luân chuyển sang năm tiếp theo.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa. Việc vận động đóng góp xây dựng quỹ được tổ chức trong cả năm. Trong đó, tập trung cao điểm 1 tháng (từ ngày 28/6 đến ngày 27/7 hằng năm). Tổ chức và cá nhân có thể ủng hộ một lần hoặc nhiều lần trong một năm.

Đối tượng vận động ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa bao gồm cá nhân, cơ quan, đơn vị và tổ chức, trừ các trường hợp gồm: Người chưa đủ 18 tuổi và người đã nghỉ hưu; các đối tượng đang hưởng trợ cấp, phụ cấp theo Pháp lệnh; người khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật; người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp xã hội; người đang học tại các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; và người mất năng lực hành vi dân sự.

Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cấp xã vận động đối với các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội do cấp xã trực tiếp quản lý; các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan quân sự và công an cấp xã; các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trên địa bàn

Ở cấp tỉnh, quỹ vận động đối với các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội do cấp tỉnh trực tiếp quản lý; các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan quân sự và công an cấp tỉnh; các doanh nghiệp do cấp tỉnh trực tiếp quản lý.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp xã có trách nhiệm thành lập quỹ và Ban Quản lý quỹ cùng cấp.

Cụ thể, Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cấp tỉnh gồm: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban, Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Trưởng ban Thường trực, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh làm Phó Trưởng ban và đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn lao động cùng cấp làm thành viên.

Ban quản lý quỹ cấp xã gồm: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã làm Trưởng ban, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội làm Phó Trưởng ban Thường trực, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã làm Phó Trưởng ban và đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn lao động cùng cấp làm thành viên.

Trưởng Ban Quản lý quỹ cấp tỉnh và cấp xã có trách nhiệm thành lập bộ phận giúp việc là Văn phòng quỹ cùng cấp.

Theo đó, Văn phòng quỹ cấp tỉnh đặt tại Sở Nội vụ, gồm một số cán bộ, công chức kiêm nhiệm của Sở Nội vụ.

Văn phòng quỹ cấp xã đặt tại Phòng Văn hóa - Xã hội, gồm một số cán bộ, công chức kiêm nhiệm của phòng Văn hóa - Xã hội.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nội dung hướng dẫn nêu trên, đảm bảo hoạt động của Quỹ thực hiện liên tục, thông suốt, ổn định, hiệu quả.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Chăm lo cho người có công là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài

14:24, 24/07/2025

Tổng Bí thư Tô Lâm: Chăm lo cho người có công là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài

Mức chuẩn trợ cấp người có công phải cao nhất trong các chính sách xã hội

14:15, 24/07/2025

Mức chuẩn trợ cấp người có công phải cao nhất trong các chính sách xã hội

Bộ Nội vụ sẽ trình Chính phủ mở rộng chính sách ưu đãi người có công

17:00, 04/07/2025

Bộ Nội vụ sẽ trình Chính phủ mở rộng chính sách ưu đãi người có công

Từ khóa:

chính quyền địa phương 2 cấp dân sinh đền ơn đáp nghĩa người có công Vneconomy

Đọc thêm

Đề xuất mức phí giám định ngoài tố tụng của tổ chức giám định tư pháp công lập y tế

Đề xuất mức phí giám định ngoài tố tụng của tổ chức giám định tư pháp công lập y tế

Mức chi phí cần đảm bảo tính đúng, tính đủ và có lãi để các tổ chức giám định tư pháp công lập ngành Y tế phát triển dịch vụ và chi khác theo quy định của pháp luật, theo đề xuất của Bộ Y tế...

Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 khuyến cáo người dân thận trọng khi mua vàng

Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 khuyến cáo người dân thận trọng khi mua vàng

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 khuyến nghị người dân cân nhắc, thận trọng khi mua vàng và đầu tư vàng để tránh rủi ro do biến động về giá…

Các khoản tiền tính đóng bảo hiểm của người lao động trong doanh nghiệp

Các khoản tiền tính đóng bảo hiểm của người lao động trong doanh nghiệp

Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của lao động trong doanh nghiệp là tiền lương tháng, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác...

Xuất khẩu lao động chạm mốc gần 100.000 người sau 8 tháng

Xuất khẩu lao động chạm mốc gần 100.000 người sau 8 tháng

Cùng với Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu, Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc là 3 thị trường chủ lực, có nhu cầu tiếp nhận số lượng lớn lao động Việt Nam sang làm việc trong 8 tháng qua...

Hà Nội phát sinh 9 ổ dịch sốt xuất huyết

Hà Nội phát sinh 9 ổ dịch sốt xuất huyết

Trong tuần qua, Hà Nôi ghi nhận 9 ổ dịch sốt xuất huyết tại: Tam Hưng, Tây Mỗ, Xuân Phương, Ba Đình, Nghĩa Đô, Chuyên Mỹ, Tây Hồ… hiện Thành phố còn 16 ổ dịch đang hoạt động...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

eMagazine

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

eMagazine

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Hoàn thiện, phê duyệt chương trình Lễ bế mạc Triển lãm thành tựu Đất nước

Tiêu điểm

2

Thanh Hóa bổ sung 2 mặt bằng đấu giá, dự kiến thu về 425 tỷ đồng

Bất động sản

3

Hình thành các khu công nghệ số tập trung để chuyển giao và sản xuất kinh doanh công nghệ

Kinh tế số

4

Hợp tác FPT và VIMC nâng tầm quản trị tài chính ngành hàng hải Việt Nam

Doanh nghiệp

5

Chi tiêu hạ tầng đám mây toàn cầu vượt 95 tỷ USD trong quý 2/2025

Kinh tế số

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: