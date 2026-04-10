Tòa Peak II - LUMIÈRE Essence Peak: Không gian sống thanh tao giữa Hà Nội
Thu Hà
10/04/2026, 13:04
Masterise Homes chính thức giới thiệu tòa tháp Peak II thuộc dự án LUMIÈRE Essence Peak tại trung tâm quốc tế Global Gate - Hà Nội. Sở hữu tọa độ tâm điểm bên mặt hồ trung tâm với tầm nhìn thưởng lãm không giới hạn, nơi đây kiến tạo nên một không gian sống thanh nhã - định danh tầm vóc riêng của chủ nhân.
VƯƠN MÌNH THANH TAO TỪ TÂM ĐIỂM TOÀN CẦU
Tựa một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc giữa tầng không, Peak II sở hữu vị thế đắt giá ngay tọa độ trung tâm của đại đô thị giao thương quốc tế Global Gate - Hà Nội. Thuộc quy mô 2 tòa tháp vươn cao 45 tầng của LUMIÈRE Essence Peak, Peak II được ưu ái dành trọn những đặc quyền, định danh dấu ấn riêng: Từ vị trí tiệm cận nhất mặt hồ trung tâm 32ha, một không gian sống tĩnh tại với mật độ căn hộ thấp, cùng tầm nhìn Panorama thu trọn bức tranh cảnh quan đầy sống động.
Được tạo tác theo tiêu chuẩn LUMIÈRE, mỗi khung cửa với tiết diện kính tối đa trở thành bức tranh nghệ thuật, nơi gia chủ tận hưởng sự giao hòa giữa ánh sáng và mặt nước. Bất kể từ phòng khách, ban công hay phòng ngủ, mọi góc quan sát không còn bị giới hạn mà được dẫn dắt vào từng nhịp chuyển động.
Ngay trước thềm nhà, mặt hồ Thiên Nga xanh mướt với quy mô rộng tới 32ha mang tới tầm nhìn khoáng đạt và tràn đầy cảm hứng mỗi ngày. Phóng tầm mắt ra xa có thể thu trọn sông Hồng hùng vĩ, hòa mình cùng nhịp sống hiện đại trên trục đường Trường Sa huyết mạch.
Ở một hướng nhìn khác, vị thế của người làm chủ cao độ lại thu trọn những công trình biểu tượng như: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC), Trung tâm Hội nghị Quốc tế đến Bảo tàng Mỹ thuật và khách sạn Marriott đẳng cấp quốc tế. Tất cả cộng hưởng cùng kiến tạo nên một tuyệt tác thị giác đa tầng.
Từ tọa độ tâm điểm của đại đô thị Global Gate, cư dân Peak II chỉ cần vài bước chân để chạm tới nhịp đập sầm uất của công viên Wonderland, TTTM Mega Mall cùng hệ thống y tế – giáo dục chuẩn quốc tế. Lợi thế vị trí còn mở ra khả năng kết nối vượt trội khi chỉ mất 5 phút để di chuyển tới quận Tây Hồ qua cầu Tứ Liên, hay dễ dàng tiếp cận sân bay Nội Bài và Gia Bình trong vòng 20-30 phút. Sự quy tụ giữa hạ tầng chiến lược và hệ sinh thái tiện ích đồng bộ của đại đô thị đã thiết lập một đặc quyền sống tiện nghi, bắt nhịp dòng chảy giao thương toàn cầu.
HỆ SINH THÁI TIỆN ÍCH KIẾN TẠO MIỀN SỐNG XỨNG TẦM
Để hành trình sống trọn vẹn an nhiên, Masterise Homes đã dành trọn tâm huyết thiết lập hệ sinh thái hơn 23 tiện ích ngoài trời và 30 tiện ích trong nhà. Đây là minh chứng cho nỗ lực kiến tạo không gian sống thanh tao, nơi mọi chi tiết đều được “đo ni đóng giày” để khai mở hành trình dưỡng tạo thân - tâm - trí.
Khởi đầu từ những bước chân đầu tiên, trải nghiệm không chỉ là sự đồng điệu cùng thiên nhiên thuần khiết, mà là sự giao thoa hài hòa cùng mọi tiện nghi thấu đáo. Ngay dưới chân tòa nhà, cư dân chậm rãi kết nối cùng bản tâm sâu sắc giữa khu vườn thư giãn, hay đánh thức nguồn cảm hứng tại khu làm việc giữa cảnh quan khoáng đạt. Với những ai yêu thích cuộc sống năng động, sân chơi pickleball, khu thể thao đa năng, hồ bơi hay bể sục jacuzzi là nơi mọi người cùng tái tạo năng lượng thể chất. Trong khi đó, các cư dân nhí tự do ươm mầm tuổi thơ hạnh phúc tại khu vui chơi trẻ em và gia đình thong dong tận hưởng phút giây gắn kết tại khu café ngoài trời.
Bước vào sảnh đón tiếp, lối thiết kế sang trọng nhẹ nhàng nâng niu xúc cảm trong từng khoảnh khắc trở về. Tiến lên tầng trải nghiệm đặc quyền, cư dân được dẫn dắt vào khoảng tĩnh lặng tại phòng trưng bày nghệ thuật, business lounge hay thư viện trang nhã. Tại đây, nhịp vận động khơi nguồn sức sống nội tại cũng luôn hiện hữu nơi bể bơi bốn mùa, phòng gym, yoga hay khu vực xông hơi hiện đại. Với cư dân nhí, khu vui chơi trẻ em chính là “vương quốc” riêng luôn đầy ắp tiếng cười và màu sắc sáng tạo.
Đáng chú ý, Peak II còn có sự hiện diện phiên bản giới hạn The Essence Wing được dày công tạo tác như phần tâm điểm quý giá nhất của LUMIÈRE Essence Peak. Với số lượng giới hạn chỉ từ 2-6 tư gia mỗi tầng cùng những đặc quyền như hệ thống thang máy và sảnh đón riêng, The Essence Wing kiến tạo nên chất sống mới trường tồn giá trị và bền vững cùng thời gian.
Hoàn thiện trọn vẹn hành trình của LUMIÈRE Series tại trung tâm giao thương quốc tế Global Gate, LUMIÈRE Essence Peak định hình một biểu tượng sống kiêu hãnh, giàu bản sắc Việt trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước. Tại đó, Peak II là nơi tìm về của những phẩm vị thanh tao cao quý với mong muốn chạm đến giá trị “từ Tâm” – thuần khiết, điềm nhiên nhưng uy nghiêm xứng tầm.
Chất lượng trải nghiệm sống: Tiêu chí mới cho bất động sản cao cấp
Khi các tiêu chí lựa chọn nơi sống ngày càng thay đổi, bất động sản cao cấp không còn được nhìn nhận đơn thuần như một tài sản tích lũy, mà trở thành một môi trường sống gắn bó lâu dài. Trong bối cảnh đó, những yếu tố hữu hình như vị trí hay tiện ích không còn là thước đo duy nhất; thay vào đó, chất lượng trải nghiệm sống - được cảm nhận mỗi ngày - đang dần trở thành tiêu chí tham chiếu mới cho phân khúc này.
