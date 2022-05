Toàn cảnh Đại nhạc hội “Summer Festival 2022” thu hút hàng ngàn khán giả tại Phan Thiết

Đại nhạc hội “Summer Festival 2022” là một trong những sự kiện nổi bật được chủ đầu tư Hưng Lộc Phát tổ chức thường niên tại khuôn viên tổ hợp đô thị - giải trí Mũi Né Summerland nằm trên đồi Hải Vọng, thành phố Phan Thiết, một trong những điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất của thành phố biển xinh đẹp này.

Đêm nhạc cũng là món quà ý nghĩa Hưng Lộc Phát Group dành tặng cho các chủ nhân tương lai của Mũi Né Summerland và cả người dân cùng du khách đến với thành phố Phan Thiết. Qua đó, các cư dân có thêm dịp được “tận mục sở thị” và có thểcảm nhận về nhịp sống sôi động đầy sắc màu của thiên đường giải trí quy mô lớn bậc nhất tại trung tâm thành phố Phan Thiết.

Cùng nhìn lại những khoảnh khắc ấn tượng của đại nhạc hội Summer Festival 2022 qua những hình ảnh dưới đây:

Summer Festival 2022 quy tụ nhiều giọng ca nổi tiếng như Trọng Hiếu – Thần tượng âm nhạc Việt Nam, ngôi sao hải ngoại Hà Thanh Xuân, ca sĩ Đỗ Phú Quí, ca sĩ Quốc Cường, DJ Shi Shi … Bất chấp thời tiết xấu, hơn 4.000 du khách đã tề tựu về Mũi Né Summerland để hòa mình cùng đêm tiệc âm nhạc.

Những màn trình diễn ấn tượng đã khiến cho tất cả khán giả phải "bùng nổ" đứng lên nhảy múa, reo hò hòa cùng từng nhịp điệu và bước chân của các nghệ sĩ tham gia biểu diễn.

Ca sĩ Quốc Cường cùng các vũ công duyên dáng đã đưa khán giả đến gần hơn với thiên đường giải trí ngập tràn sắc màu qua những giai điệu vui tươi của ca khúc “Hello Summerland” do Only C sáng tác dành tặng riêng cho dự án Mũi Né Summerland.

Ngôi sao hải ngoại Hà Thanh Xuân với các ca khúc bolero sôi động Thuyền Tình, Tình là sợi tơ, Liên khúc kỷ niệm.

Ca sĩ Đỗ Phú Quí "máu lửa" với những vũ điệu đẹp mắt trong màn mưa.

Bất chấp những cơn mưa nặng hạt, khán giả vẫn “cháy” hết mình cho đến hết chương trình. Trọng Hiếu là cái tên được khán giả trông đợi nhất. Bước lên sân khấu với phong thái tự tin cùng ngoại hình điển trai, Trọng Hiếu đã khuấy động sân khấu bằng màn trình diễn trẻ trung, vũ điệu cuốn hút với các bản hit: Cứ thế bay, Uptown Funk, Bước đến bên em.

Không chỉ hào hứng với “bữa tiệc” âm nhạc, du khách còn thích thú check-in với không gian huyền ảo, lãng mạn của vườn ánh sáng được tạo dựng từ một loạt mô hình đèn led rực rỡ sắc màu như tháp Eiffel, cây nấm nguyện ước, cánh đồng băng giá, con đường mưa sao băng, vườn hoa tulip…

Bên cạnh tham quan, chụp ảnh, thưởng thức âm nhạc, du khách đến với Đại nhạc hội “Summer Festival 2022” còn bày tỏ mong muốn được sở hữu các sản phẩm của thiên đường giải trí Mũi Né Summerland. Chị Hồng Hạnh (quận 2, Tp.HCM) cho biết chị không giờ giữa trung tâm thành phố Phan Thiết có một dự án tuyệt đẹp như Mũi Né Summerland, chị đã không ngần ngại đặt chỗ ngay một căn nhà phố tại phân khu The Island cho cả gia đình nghỉ ngơi vào mỗi cuối tuần hoặc dịp lễ, Tết. Ngoài ra, chị tự tin về tiềm năng sinh lời lớn của Mũi Né Summerland nhờ lợi thế vị trí và pháp lý sở hữu lâu dài hiếm có.