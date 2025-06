Toàn ngành thuế thực hiện gần 16 nghìn cuộc thanh tra trong 5 tháng đầu năm

Theo báo cáo từ Cục thuế (Bộ Tài chính), tính riêng tháng 5, thu ngân sách nhà nước từ ngành thuế đạt 148.100 tỷ đồng. Con số này bằng 8,6% dự toán, bằng 107,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thu từ dầu thô đạt 4.600 tỷ đồng, bằng 8,6% dự toán và 91,8% so cùng kỳ thực hiện. Cùng đó, thu nội địa đạt 143.500 tỷ đồng, bằng 8,6% dự toán và bằng 108% so với cùng kỳ thực hiện.

Như vậy, trong 5 tháng đầu năm tổng thu ngân sách nhà nước toàn ngành đạt 1.006.245 tỷ đồng. Con số này bằng 58,5% dự toán và bằng 128,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thu từ dầu thô đạt 22.453 tỷ đồng, bằng 42,2% dự toán và bằng 90,9% so với cùng kỳ thực hiện. Đồng thời, thu nội địa đạt 983.792 tỷ đồng, bằng 59,0% dự toán và bằng 129,8% so với cùng kỳ thực hiện.

Về tình hình nộp ngân sách theo địa phương, có 35/63 địa phương có số thu đạt trên 50% dự toán; trong khi đó chỉ có 6/63 địa phương đạt dưới 40% dự toán. Đối với từng khu vực thu, có 13/20 Chi cục Thuế khu vực có tiến độ thực hiện đạt trên 50% dự toán và có 7/20 Chi cục Thuế khu vực đạt dưới 50% dự toán, đó là Chi cục Thuế khu vực: VII, IX, XII, XIII, XVIII, XIX, XX.

Trong 5 tháng đầu năm, ngành thuế đã tăng cường triển khai hơn 15.800 cuộc thanh tra, kiểm tra, với tổng số tiền kiến nghị xử lý 20.490 tỷ đồng, tăng 142% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, số tăng thu là 5.632 tỷ đồng; giảm khấu trừ 864 tỷ đồng; giảm lỗ 13.993 tỷ đồng.

Thu ngân sách nhà nước toàn ngành thuế trong tháng 5/2025 và 5 năm đầu nămNguồn: VnEconomy tổng hợp từ Cục Thuế (Bộ Tài chính)

Về công tác hỗ trợ người nộp thuế, ngành đã phối hợp với nhiều cơ quan truyền thông tập trung vào hóa đơn điện tử, hoàn thuế, quản lý hộ kinh doanh và giải đáp kịp thời câu hỏi từ người dân, doanh nghiệp.

Đối với hoàn thuế giá trị gia tăng, tính đến ngày 28/5/2025, gần 6.800 quyết định hoàn thuế đã được ban hành với tổng số tiền hoàn là 53.003 tỷ đồng. Con số này bằng 30,1% so với dự toán, bằng 108% cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, đến hết ngày 02/6/2025, ngành thuế đã tiếp nhận hơn 787 nghìn tờ khai quyết toán thu nhập cá nhân có đề nghị hoàn thuế. Như vậy, hệ thống đã tạo hồ sơ đề nghị hoàn cho hơn 782.000 trường hợp, trong đó 342.870 hồ sơ đủ điều kiện hoàn tự động với tổng số tiền 1.579 tỷ đồng. Ngoài ra, Cơ quan thuế cũng ban hành 265.939 lệnh hoàn và chuyển Kho bạc chi hoàn tương ứng 1.218 tỷ đồng.

Đối với hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, từ đầu năm đến 31/5/2025, đã có hơn 202.000 cơ sở đăng ký, tăng hơn 217% so với cuối năm 2024, với 2,3 tỷ hóa đơn đã được phát hành.

Ông Mai Xuân Thành, Cục trưởng Cục Thuế cho biết, trong tháng 6, ngành thuế tiếp tục tập trung cao độ trong quá trình rà soát, thúc đẩy tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch và chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai hiệu quả hoạt động quản lý thuế.

Đồng thời, tăng tốc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế, tổng hợp đánh giá hiệu quả chuyên đề chống thất thu thuế đối với cá nhân thu nhập cao, vận tải, bất động sản, thương mại điện tử.

Lãnh đạo Cục Thuế cho biết thêm, sẽ đẩy nhanh chuyển đổi số trong toàn hệ thống, bảo đảm sẵn sàng triển khai sử dụng mã định danh cá nhân thay thế mã số thuế từ ngày 1/7/2025. Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện nền tảng dữ liệu lớn, hạ tầng trung tâm dữ liệu mới và các giải pháp tích hợp dịch vụ công trực tuyến cấp độ cao trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.