Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm EVN: Thúc đẩy hợp tác năng lượng

Chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt - Lào, đồng thời tạo động lực thúc đẩy hợp tác chiến lược trong lĩnh vực năng lượng - “điểm sáng” quan trọng góp phần phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh năng lượng bền vững cho hai quốc gia…

Ngày 27/1/2026, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã đến thăm và làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Sự kiện diễn ra trong bầu không khí thắm tình hữu nghị, ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần khẳng định mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia.

Thay mặt lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên EVN, Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An bày tỏ niềm vinh dự lớn lao khi được đón tiếp đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đến thăm, làm việc tại EVN; đồng thời, ông Đặng Hoàng An nhấn mạnh: “Chuyến thăm của đồng chí Thongloun Sisoulith là nguồn động viên to lớn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào đối với lĩnh vực năng lượng và điện lực - lĩnh vực hợp tác quan trọng, đóng góp lớn cho phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước".

Lãnh đạo EVN báo cáo về tình hình hợp tác Việt – Lào trong lĩnh vực điện năng. Ảnh: EVN.

Chia sẻ về vị thế của doanh nghiệp, Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An cho biết tính đến nay, tổng công suất nguồn điện của hệ thống điện Việt Nam đạt 87,6 GW, đứng thứ hai khu vực ASEAN, thứ 20 trên thế giới. EVN là doanh nghiệp nhà nước, giữ vai trò nòng cốt trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia của Việt Nam, quản lý gần 37% tổng công suất nguồn điện, sản xuất hơn 40% sản lượng điện quốc gia, vận hành hệ thống truyền tải 500kV - 220kV, lưới điện 110kV và phân phối trên toàn quốc, đóng vai trò là người mua điện duy nhất trên thị trường điện lực.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là hợp tác trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Chủ tịch HĐTV EVN khẳng định: “EVN đã và đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Lào triển khai nhiều dự án kết nối lưới điện và nguồn điện từ Lào, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh về thủy điện và năng lượng tái tạo của Lào, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân hai nước”.

Lãnh đạo EVN bày tỏ niềm tin, chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sẽ tạo động lực mới, thúc đẩy mở rộng hợp tác thiết thực hiệu quả giữa ngành Điện lực hai nước, giữa EVN và các doanh nghiệp, cơ quan quản lý năng lượng và điện lực nước bạn Lào, đóng góp tích cực vào việc củng cố và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Lãnh đạo EVN tại buổi làm việc. Ảnh: EVN.

Báo cáo cụ thể về tình hình hợp tác Việt – Lào trong lĩnh vực điện năng, Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn cho biết về xuất khẩu, EVN đang bán điện cho một số địa phương của Lào dọc biên giới hai nước thông qua lưới điện trung áp 22kV. Về nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam, trong thời gian qua, thực hiện các Hiệp định, Biên bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào, EVN đã tích cực làm việc với các nhà đầu tư dự án điện tại Lào để nhập khẩu về Việt Nam. Đến cuối năm 2025, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã thông qua chủ trương nhập khẩu điện từ 47 dự án nguồn điện tại Lào với tổng công suất 8.260MW.

Các nhà máy điện tại Lào đã đưa vào vận hành và bán điện về Việt Nam với tổng công suất đã vận hành thương mại là 2.379 MW, dự kiến giai đoạn 2026 – 2030 sẽ tiếp tục đưa vào vận hành, đáp ứng mục tiêu công suất nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam theo Hiệp định đã ký kết giữa Chính phủ 2 nước từ tháng 01/2025.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đánh giá cao bề dày phát triển và uy tín của EVN trên bản đồ năng lượng khu vực; đồng thời chúc mừng những thành tựu to lớn mà tập đoàn đã đạt được, đặc biệt là sự hỗ trợ kịp thời trong việc cung ứng điện cho các khu vực vùng sâu, vùng xa của Lào chưa có lưới điện quốc gia. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào mối quan hệ bền chặt giữa EVN với Tổng công ty Điện lực Lào (EDL), và mong muốn hai đơn vị sẽ tiếp tục gắn kết, chia sẻ kinh nghiệm quản trị và chuyển giao công nghệ như những người anh em thân thiết.

Kết thúc buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chúc EVN ngày càng phát triển vững mạnh, tiếp tục giữ vững vị thế hàng đầu và đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc phát triển của Việt Nam cũng như tình hữu nghị vĩ đại giữa hai dân tộc. Những định hướng sâu sát từ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước tại buổi làm việc này được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực mới, mở ra một giai đoạn hợp tác năng lượng thực chất và hiệu quả hơn nữa trong tương lai.