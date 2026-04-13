Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae

Chiều 13/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đã điện đàm với Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP), Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Thủ tướng Takaichi Sanae chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; khẳng định Nhật Bản mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trên mọi lĩnh vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng LDP giành thắng lợi tại bầu cử Hạ viện tháng 2 vừa qua và bà Takaichi tiếp tục được tín nhiệm giữ cương vị Thủ tướng.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước sự phát triển toàn diện của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản; nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực quốc phòng – an ninh, kinh tế, khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, an ninh năng lượng, lao động, y tế và hợp tác địa phương.

Hai bên cũng nhất trí phối hợp chặt chẽ, đóng góp vào giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trân trọng mời Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản, Thủ tướng Takaichi Sanae sớm thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp.