Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đưa hợp tác Việt Nam - Lào về tổ chức, cán bộ đi vào chiều sâu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai Ban Tổ chức Trung ương phối hợp triển khai thỏa thuận hợp tác, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và đào tạo cán bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sisay Leudetmounsone. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chiều 29/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Sisay Leudetmounsone, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, dẫn đầu đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sisay Leudetmounsone. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai Đảng, hai nước đang tích cực triển khai nghị quyết của mỗi Đảng. Chuyến thăm góp phần tăng cường hợp tác giữa hai Ban Tổ chức Trung ương, cũng như giữa Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Bộ Nội vụ Việt Nam.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng gửi lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng các lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào.

Đồng chí Sisay Leudetmounsone bày tỏ vui mừng, vinh dự được sang thăm và làm việc tại Việt Nam; trân trọng chuyển lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thông tin về tình hình Lào, kết quả công tác của Ban thời gian qua và các hoạt động chính trong chuyến thăm. Trong đó, các cuộc hội đàm giữa hai Ban Tổ chức Trung ương, cũng như giữa Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Bộ Nội vụ Việt Nam, đã đạt kết quả thành công.

Chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đạt được, đồng chí Sisay Leudetmounsone tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí khẳng định Đảng, Nhà nước Lào luôn trân trọng và cảm ơn sự giúp đỡ to lớn, quý báu, chí nghĩa, chí tình mà Đảng, Nhà nước Việt Nam dành cho Lào; đồng thời đánh giá cao sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo cấp cao Việt Nam đối với hợp tác giữa các cơ quan tổ chức, nội vụ hai nước.

Phía Lào mong muốn lãnh đạo cấp cao Việt Nam, đặc biệt là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện để hai Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ Việt Nam triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác trong giai đoạn mới.

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Trưởng Ban Tổ chức Trung ương hai Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh công tác tổ chức, xây dựng Đảng và quản lý cán bộ có ý nghĩa “then chốt” của “then chốt” đối với sự nghiệp cách mạng của mỗi Đảng.

Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, phối hợp chặt chẽ triển khai Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2031; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Hai Ban cần đẩy mạnh hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của mỗi Đảng, đưa quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm, tạo điều kiện để hai Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ Việt Nam tăng cường hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong những lĩnh vực cùng quan tâm.

Việc hợp tác càng có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam vừa sơ kết một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trong khi Lào đang triển khai sắp xếp, tinh gọn bộ máy ở Trung ương và tái lập cấp xã.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sisay Leudetmounsone trân trọng cảm ơn những định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; cam kết Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ Nội vụ Việt Nam.

Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và các thỏa thuận hợp tác vừa ký kết; góp phần tăng cường quan hệ giữa các cơ quan tổ chức, nội vụ hai nước, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.