Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 29/7, tại Hà Nội, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3- Ảnh 1. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tham dự Hội nghị có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; các nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng.

Cùng dự tại điểm cầu Trung ương và các điểm cầu trên toàn quốc có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp xã.

Hội nghị được kết nối tới các điểm cầu Trung ương, cấp tỉnh, cấp xã, các cơ quan, đơn vị, quân khu, quân chủng, quân đoàn trên toàn quốc; đồng thời được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các đài phát thanh, truyền hình địa phương.

Theo chương trình, các đại biểu nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, kết luận và quy định quan trọng của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV.

Trong đó có Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; Nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; Nghị quyết về Chiến lược an ninh quốc gia.

Hội nghị cũng quán triệt Nghị quyết về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan; Kết luận về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới; Kết luận về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Các đại biểu đồng thời nghiên cứu nội dung sửa đổi, bổ sung Quy định số 20-QĐ/TW ngày 8/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo.