Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Ấn Độ
Hà Lê
06/05/2026, 07:02
Sau khi đến New Delhi, chiều tối 5/5 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ.
Thay mặt Đại sứ quán và bà con kiều bào, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải bày tỏ vui mừng, tự hào được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Đoàn đại biểu cấp cao thăm, làm việc.
Đại sứ cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ đoàn kết, gắn bó, chấp hành tốt pháp luật sở tại, giữ gìn hình ảnh, bản sắc văn hóa dân tộc; luôn hướng về quê hương, tích cực tương trợ lẫn nhau và ủng hộ đồng bào trong nước khi gặp khó khăn. Đại sứ quán thường xuyên quan tâm, hỗ trợ bà con trên các mặt công tác.
Theo Đại sứ, cộng đồng kiều bào quan tâm, theo dõi sát tình hình trong nước; phấn khởi trước vị thế quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao; tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Ấn Độ đi vào chiều sâu, thiết thực hơn.
Phát biểu tại buổi gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao và biểu dương Đại sứ quán, các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ đã phối hợp tổ chức chuyến thăm chu đáo, toàn diện, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ đối ngoại của Đảng và Nhà nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ ngày càng trưởng thành, đoàn kết, hội nhập tốt, có nhiều đóng góp cho quan hệ hai nước. Cộng đồng trí thức, lưu học sinh, tăng ni đang học tập tại các cơ sở đào tạo, trường Phật giáo ở Ấn Độ là lực lượng có tiềm năng, được tiếp cận môi trường học thuật thuận lợi, tri thức tiên tiến và các lĩnh vực Ấn Độ có thế mạnh; quan hệ với chính quyền, nhân dân sở tại ngày càng phát triển tích cực.
Thông tin về tình hình trong nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành, địa phương đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giữ vững ổn định chính trị; phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao đời sống nhân dân.
Trọng tâm là hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực trung tâm; phát huy nguồn lực con người; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả.
Đường lối đối ngoại tiếp tục được thực hiện nhất quán: độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Về quan hệ Việt Nam – Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn công tác sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm làm sâu sắc hơn tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác thực chất, tạo xung lực mới cho quan hệ song phương. Hai nước còn nhiều dư địa hợp tác; sự tương đồng về văn hóa là nền tảng quan trọng thúc đẩy giao lưu nhân dân và tăng cường hiểu biết lẫn nhau.
Trong không khí gần gũi, ấm áp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm sâu sắc, coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là nguồn lực quan trọng của dân tộc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng tiếp tục đoàn kết, vững mạnh, hướng về Tổ quốc; các trí thức, sinh viên nỗ lực học tập, nghiên cứu, kết nối với trong nước; doanh nghiệp và người lao động phát huy tinh thần năng động, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ấn Độ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo; triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng; chăm lo tốt hơn công tác cộng đồng, tăng cường gắn kết kiều bào với trong nước, làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam – Ấn Độ.
