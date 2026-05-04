Việt Nam – Ấn Độ thúc đẩy hợp tác thực chất trong dấu mốc 10 năm Đối tác Chiến lược toàn diện

Chuyến thăm Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 10 năm hai nước nâng cấp quan hệ, được kỳ vọng tạo xung lực mới cho hợp tác chính trị, kinh tế, quốc phòng và giao lưu nhân dân Việt Nam – Ấn Độ...

Trong bối cảnh năm 2026 đánh dấu tròn một thập kỷ Việt Nam – Ấn Độ nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa cho biết Chính phủ Ấn Độ đặc biệt coi trọng chuyến thăm sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Các cuộc tiếp xúc cấp cao dự kiến sẽ tạo thêm động lực cho quan hệ song phương vốn đang phát triển mạnh mẽ và năng động.

Nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 - 7/5/2026.

Theo Đại sứ, tình hữu nghị Việt Nam – Ấn Độ được xây dựng trên nền tảng các giá trị chung, niềm tin và sự tôn trọng lẫn nhau. Chuyến thăm được kỳ vọng góp phần chuyển hóa những nền tảng đó thành các kết quả hợp tác cụ thể, hướng tới tầm nhìn dài hạn của quan hệ hai nước.

Nhìn lại hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm Đối tác Chiến lược toàn diện, Đại sứ Tshering W. Sherpa nhấn mạnh mối liên hệ lâu đời giữa hai nền văn minh, trong đó Phật giáo là cầu nối văn hóa – tinh thần quan trọng giữa nhân dân hai nước.

Trên bình diện chính trị, lãnh đạo hai nước đã có hơn 25 cuộc gặp kể từ năm 2016, phản ánh mức độ tin cậy và sự tương đồng về lợi ích chiến lược.

Về kinh tế, kim ngạch thương mại song phương đã tăng gấp đôi trong một thập kỷ qua. Kết nối hàng không phát triển nhanh với gần 90 chuyến bay mỗi tuần, góp phần thúc đẩy du lịch, giao lưu nhân dân và thương mại; riêng năm gần đây ghi nhận gần 900.000 lượt khách qua lại giữa hai nước.

Từ ngày 1/5/2026, Air India chính thức khai thác đường bay thẳng giữa Hà Nội và Delhi với tần suất 5 chuyến mỗi tuần, mở thêm cầu nối hàng không quan trọng giữa Việt Nam và Ấn Độ. Ảnh: tapchihangkhong.vn

Trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh, hai bên duy trì trao đổi ở nhiều cấp độ, trong đó có hoạt động diễn tập gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc VINBAX. Giao lưu nhân dân tiếp tục được củng cố, tiêu biểu là sự kiện tôn trí Xá lợi Đức Phật tại Việt Nam.

Chia sẻ về sự kỳ vọng vào những bước phát triển mới giữa hai nước thông qua chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này, đặc biệt về hợp tác kinh tế - thương mại, công nghệ xanh, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo mà Ấn Độ đang có thế mạnh, Đại sứ cho biết thương mại song phương hiện đạt khoảng 16 tỷ USD, song dư địa hợp tác còn lớn. Hai nước có lợi thế về cơ cấu dân số, tinh thần khởi nghiệp và xã hội giàu khát vọng.

Trên cơ sở đó, hai bên được kỳ vọng mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực như công nghệ thông tin và truyền thông, đổi mới sáng tạo, khoa học – công nghệ, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử, dược phẩm, cũng như ô tô, vận tải và kết nối.

Chính phủ Ấn Độ khẳng định sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để hiện thực hóa các hướng hợp tác mới, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và xã hội hai nước.

Đại sứ Tshering W. Sherpa cho biết Việt Nam là đối tác quan trọng trong chính sách “Hành động Hướng Đông” và tầm nhìn Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Ấn Độ, đồng thời là đối tác chủ chốt của Ấn Độ trong ASEAN. Hai nước cùng chia sẻ tầm nhìn về một khu vực hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Năm 2026 được lựa chọn là “Năm Hợp tác Hàng hải ASEAN – Ấn Độ”, tạo thêm khuôn khổ để hai bên tăng cường phối hợp trong các vấn đề khu vực và toàn cầu. Trên nền tảng các giá trị chung và sự tin cậy, Ấn Độ khẳng định cam kết tiếp tục đồng hành, làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện năng động với Việt Nam, hướng tới tương lai.