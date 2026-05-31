Ngày 30/5, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng.

Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Singapore; khẳng định Singapore luôn coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.

THÚC ĐẨY QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN

Chủ tịch Quốc hội Seah Kian Peng chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam bầu lại trên cương vị Tổng Bí thư và được Quốc hội khóa XVI bầu làm Chủ tịch nước.

Đánh giá cao phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La, Chủ tịch Quốc hội Singapore cho rằng bài phát biểu đã nói lên suy nghĩ, mong muốn chung.

Chủ tịch Quốc hội Seah Kian Peng nhấn mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước thời gian qua phát triển mạnh mẽ, là chất keo gắn kết quan hệ Việt Nam - Singapore. Theo Chủ tịch Quốc hội Singapore, nhiều doanh nghiệp Singapore mong muốn đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực logistics, thương mại điện tử.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Quốc hội Seah Kian Peng; trân trọng chuyển lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Singapore.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Singapore về những thành tựu to lớn trong phát triển đất nước; đánh giá cao vị trí, đóng góp của Quốc hội Singapore và Chủ tịch Quốc hội Singapore trong xây dựng nền quản trị hiệu quả, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định của Singapore trong 60 năm qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng - Ảnh: TTXVN

Đánh giá quan hệ Việt Nam - Singapore là mẫu mực trong ASEAN, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những thành quả quan trọng trong quan hệ hai nước nói chung và quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước nói riêng.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh dù mới nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3/2025, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, hai nước đã chứng kiến nhiều bước tiến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực và các cấp. Đây là biểu hiện sinh động của quan hệ lâu bền, nồng ấm, dựa trên giá trị chung và nguyện vọng chung của hai nước.

Hai bên cho rằng những điểm tương đồng là cơ sở quan trọng để Việt Nam và Singapore tăng cường hợp tác, ủng hộ, trở thành điểm tựa cho nhau để cùng thích ứng và phát triển; đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác toàn diện giữa Quốc hội hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng tin cậy chính trị giữa hai nước luôn được duy trì; hợp tác đầu tư, thương mại và kết nối ngày càng mạnh mẽ. Trong đó, 23 khu công nghiệp VSIP là biểu tượng cho hợp tác kinh tế hiệu quả giữa Việt Nam và Singapore.

Hai nước cũng là các đối tác đi đầu trong ASEAN về hợp tác trong những lĩnh vực mũi nhọn như chuyển đổi số, khoa học - công nghệ, năng lượng sạch, trao đổi tín chỉ carbon, an ninh mạng, công nghệ mới nổi và trung tâm tài chính.

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC GIỮA HAI QUỐC HỘI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ đã có các cuộc hội đàm thành công với Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. Hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, cùng hỗ trợ nhau ổn định và thích ứng trong bối cảnh thế giới đang tái định hình trật tự, với tính bất ổn, bất định gia tăng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai Quốc hội tiếp tục phối hợp tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, nhóm nghị sĩ trẻ, nhóm nữ nghị sĩ và các cấp ủy ban trực thuộc - Ảnh: TTXVN

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi, tiềm năng như chuyển đổi số, kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng sạch, công nghệ mới, đổi mới sáng tạo, tài chính thông minh; thúc đẩy hợp tác chuỗi cung ứng, phát triển trung tâm tài chính và bảo đảm an ninh lương thực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao đóng góp tích cực của Quốc hội hai nước trong triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác kinh tế hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định hợp tác tích cực giữa cơ quan lập pháp hai nước đã tạo khung pháp lý thuận lợi để triển khai các thỏa thuận hợp tác.

Hai Quốc hội không chỉ phối hợp hiệu quả trong khuôn khổ song phương mà còn tại Hội đồng Liên minh Nghị viện ASEAN (AIPA) và các diễn đàn nghị viện quốc tế mà Quốc hội hai nước là thành viên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, nhóm nghị sĩ trẻ, nhóm nữ nghị sĩ và các cấp ủy ban trực thuộc; tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật, ban hành chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực mới phục vụ quá trình phát triển của mỗi nước.

Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng bày tỏ mong muốn Việt Nam ủng hộ Singapore trong Năm Chủ tịch ASEAN 2027; đồng thời khẳng định hai nước cùng đóng góp cho một ASEAN ngày càng lớn mạnh.