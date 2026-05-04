Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: đưa Luật Thủ đô và Quy hoạch Thủ đô vào thực tiễn

Tiếp xúc cử tri 10 phường nội đô Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đưa Luật Thủ đô và Quy hoạch Thủ đô vào thực tiễn, tạo chuyển biến rõ rệt trong quản trị và chất lượng sống đô thị…

Sáng ngày 4/5/2026, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Ô Chợ Dừa (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri 10 phường gồm: Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam, Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Cùng tham dự có Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; đại diện một số cơ quan Trung ương, lãnh đạo thành phố Hà Nội, các sở, ban, ngành và đông đảo cử tri.

NHIỀU KIẾN NGHỊ GẮN TRỰC TIẾP VỚI ĐỜI SỐNG ĐÔ THỊ

Tại hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội đã báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, đồng thời lắng nghe, ghi nhận nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, quản trị đô thị, an toàn thực phẩm, y tế cơ sở, phát triển nguồn nhân lực và việc triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù cho Thủ đô.

Cử tri bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng trước thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và việc tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI nghiêm túc, đúng quy định. Việc Quốc hội bầu ra các đồng chí lãnh đạo chủ chốt được cử tri đánh giá là tạo thêm niềm tin trong nhân dân.

Một nội dung được nhiều cử tri quan tâm là việc Quốc hội đã thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi). Theo các ý kiến, đây là bước đi mang tính chiến lược, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Hà Nội có thêm dư địa phát triển, nâng cao chất lượng quản trị và khẳng định vị thế của Thủ đô.

Tuy nhiên, để Luật Thủ đô (sửa đổi) phát huy hiệu quả thực chất, cử tri kiến nghị cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Trung ương và Thành phố trong quá trình lập và triển khai Quy hoạch tổng thể Thủ đô tích hợp, bảo đảm đồng bộ với quy hoạch quốc gia và quy hoạch vùng. Việc bổ sung các chương trình, đề án cần tuân thủ định hướng chung, tránh chồng chéo, ảnh hưởng đến các lĩnh vực thiết yếu như giáo dục, y tế.

Liên quan đến an toàn thực phẩm, cử tri phản ánh tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, hóa chất bảo quản vượt mức cho phép và thực phẩm giả, kém chất lượng vẫn diễn biến phức tạp, với phương thức ngày càng tinh vi. Cử tri đề nghị áp dụng chế tài xử phạt nghiêm khắc hơn, kể cả xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng; đồng thời siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh trên các nền tảng số, làm rõ trách nhiệm của các bộ, ngành và chính quyền địa phương.

Đối với lĩnh vực y tế, cử tri kiến nghị cần có hướng dẫn cụ thể để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trong đó, đề xuất xây dựng khung khám bệnh miễn phí cho người dân; nghiên cứu bố trí ngân sách cho các mô hình “Bác sĩ gia đình”, “Điều dưỡng tại nhà”, gắn với quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử và chăm sóc định kỳ tại cộng đồng.

Cử tri cũng đánh giá việc triển khai mô hình chính quyền hai cấp đã bước đầu mang lại chuyển biến tích cực; cần tiếp tục hoàn thiện các chính sách liên quan đến thị trường lao động, đào tạo nghề và kết nối cung – cầu lao động. Nhiều ý kiến đề nghị tăng cường vai trò của chính quyền cơ sở trong nắm bắt nhu cầu việc làm, hỗ trợ nhóm lao động dễ bị tổn thương và xây dựng cơ chế để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào hệ thống đào tạo nghề.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh các ý kiến của cử tri là những thông tin thực tiễn rất quý báu, phản ánh trực tiếp những yêu cầu đang đặt ra từ cuộc sống. Các vấn đề được nêu tuy thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng cùng hội tụ ở một yêu cầu chung: bộ máy phải phục vụ tốt hơn, chính sách phải sát thực tiễn hơn, trách nhiệm phải rõ ràng hơn và kết quả phải cụ thể hơn.

CHUYỂN MẠNH TỪ BAN HÀNH SANG THỰC THI TRONG QUẢN TRỊ THỦ ĐÔ

Trao đổi về một số nội dung cụ thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý cần đặc biệt quan tâm đến vai trò của y tế cơ sở, nhất là hoạt động của các trạm y tế phường, xã, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu và phòng bệnh cho người dân.

Đối với an toàn thực phẩm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý, làm rõ trách nhiệm của các bộ, ngành liên quan và nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương, nhất là cấp cơ sở.

Các hành vi sản xuất, kinh doanh vi phạm phải được xử lý nghiêm, trường hợp cần thiết áp dụng trách nhiệm hình sự để bảo đảm tính răn đe, không để ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân, đặc biệt tại các khu vực nhạy cảm như cổng trường học.

Liên quan đến phát triển đô thị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh việc chỉnh trang hạ tầng, cải tạo chung cư cũ, xác định rõ các nhóm dự án cần triển khai ngay, tạo cơ chế phù hợp và sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện, nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân và phục vụ tái cấu trúc đô thị.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, việc Quốc hội thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) với nhiều cơ chế, chính sách và thẩm quyền đặc thù, cùng với Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn dài hạn, tạo nền tảng quan trọng để Hà Nội chủ động hơn trong thiết kế chính sách, huy động nguồn lực và tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải chuyển mạnh từ tư duy “ban hành” sang “thực thi”, từ “có cơ chế” sang “vận hành cơ chế”, từ “có quy hoạch” sang “hiện thực hóa quy hoạch”, từ “nói đúng” sang “làm đến nơi đến chốn”.

Luật Thủ đô và Quy hoạch Thủ đô cần được đặt trong một chỉnh thể thống nhất để tổ chức thực hiện, bảo đảm mỗi cơ chế đặc thù gắn với mục tiêu rõ ràng, nhiệm vụ cụ thể, đầu mối chịu trách nhiệm và kết quả có thể kiểm chứng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh cơ chế đặc thù không nhằm tạo đặc quyền, mà để giải quyết những vấn đề mà cơ chế chung chưa xử lý được hoặc xử lý chưa đủ nhanh, đồng thời tháo gỡ các điểm nghẽn kéo dài. Khi triển khai Luật Thủ đô, cần xác định rõ những việc phải làm trước, những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân và những nhiệm vụ tạo động lực phát triển lâu dài.

Trong đó, các lĩnh vực cần ưu tiên gồm giao thông, môi trường, ngập úng, cải tạo chung cư cũ, phát triển nhà ở xã hội, chỉnh trang đô thị, quản lý đất đai, xử lý các dự án chậm triển khai, bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng y tế cơ sở, an toàn trường học và chất lượng dịch vụ công.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý Thủ đô phải phát triển nhanh hơn nhưng không thể theo cách cũ. Tăng trưởng của Hà Nội cần dựa nhiều hơn vào chất lượng thể chế, năng suất lao động, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tri thức, công nghiệp văn hóa, kinh tế tư nhân và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Cùng với phát triển kinh tế, Hà Nội cần đặc biệt chú trọng phát triển văn hóa và con người, coi văn hóa nghìn năm Thăng Long – Hà Nội là nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển. Việc vận hành các cơ chế đặc thù phải gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đất đai, quy hoạch, đầu tư công, tài sản công và kiên quyết chống lãng phí.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức quản trị, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo, chuyển sang mô hình quản trị đô thị hiện đại, dựa trên dữ liệu, công nghệ, kết quả đầu ra và trách nhiệm giải trình.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở việc nghiên cứu xây dựng mô hình phường, xã xã hội chủ nghĩa, qua đó góp phần xây dựng Thủ đô phát triển nhanh hơn, hiện đại hơn, đồng thời nhân văn và đáng sống hơn.

Kết luận hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh trách nhiệm của đại biểu Quốc hội trong việc lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị đến cùng, nhằm tạo chuyển biến thực chất trong đời sống nhân dân và trong phát triển Thủ đô Hà Nội.