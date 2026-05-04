Dòng tiền chọn lọc, thị trường phân hóa tích cực

Ảnh hưởng tiêu cực của các cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục hạn chế cơ hội đột phá của VN-Index. Tuy nhiên dòng tiền không nghỉ, vẫn đang tìm kiếm cơ hội trong bối cảnh cổ phiếu vẫn phân hóa sức mạnh.
Chỉ số đại diện sàn HoSE đóng cửa với mức giảm 0,04 điểm, thay
đổi rất ít nhưng vẫn phản ánh sự thất bại. Trong phiên, đỉnh cao nhất VN-Index
tăng tới 1,22% (+22,1 điểm). Tuy vậy chỉ số đã không phản ánh hết trạng thái thị
trường khá tích cực phiên này.
Đầu tiên là độ rộng, sàn HoSE kết phiên với 169 mã tăng và
148 mã giảm, trạng thái cân bằng này cho thấy thị trường vẫn có cơ hội, chỉ là
cơ cấu vốn hóa không phản ánh hết. Thứ hai, trong 169 mã tăng vẫn có 85 mã tăng
hơn 1%, chiếm 29% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn. Nhiều cổ phiếu trong số này
thanh khoản cả trăm tỷ đồng, xác nhận cơ hội vẫn không nhỏ.
Ảnh hưởng đáng kể đến VN-Index hôm nay vẫn là các trụ: VIC
giảm 0,93%, VHM giảm 2,74% đã lấy đi khoảng 6,5 điểm. Rổ VN30 khá cân bằng với 13
mã tăng và 15 mã giảm, chỉ là những cổ phiếu tăng giá không đủ sức nặng vốn hóa
để lôi kéo chỉ số.
GVR có phiên chiều bùng nổ với thanh khoản thuộc nhóm cao nhất
thị trường. Chốt phiên sáng cổ phiếu này đã khá mạnh, tăng 1,93% nhưng ngay khi
vào phiên chiều đã có lực cầu mạnh kéo tăng. Đặc biệt trong khoảng 20 phút cuối
đợt khớp lệnh liên tục, lệnh mua quyết liệt đẩy giá chạm mức trần. Tính riêng phiên
chiều GVR có thanh khoản gấp 2,1 lần phiên sáng và giá tăng thêm 4,95%. MWG cũng
là cổ phiếu mạnh chiều nay, đảo chiều tới 1,43% so với giá chốt buổi sáng và đóng
cửa vượt tham chiếu thành công 1,07%, thanh khoản cũng gấp 2,2 lần phiên sáng.
Dù vậy các cổ phiếu blue-chips mạnh lên chiều nay có vốn hóa
không lớn. Thống kê rổ VN30 chỉ có 9 mã tăng giá so với mức chốt buổi sáng nhưng
tới 18 mã tụt giá. Ngoài GVR, VRE, PLX, BID cũng là những cổ phiếu đóng cửa tăng
tốt, nhưng thực chất là suy yếu chiều nay. PLX thậm chí đi lùi tới 1,53% và đóng
cửa chỉ còn tăng 4,17% so với tham chiếu. Trong khi đó trụ VHM bất ngờ xuất hiện
thanh khoản gấp đôi buổi sáng và giá tụt giảm 2,2%. Cổ phiếu này đóng cửa giảm
2,74%, là trụ ép điểm số lớn nhất.
VN30-Index với số lớn cổ phiếu lùi giá, đóng cửa giảm 0,4% với
13 mã tăng và 15 mã giảm. Khá may mắn là nhóm ngân hàng nhiều mã còn xanh: VCB
tăng 1,51%, BID tăng 1,87%, CTG tăng 1,14%, VPB tăng 1,7%. Khả năng xoay trụ không
rõ ràng, chỉ giúp giảm bớt ảnh hưởng từ VIC và VHM. Yếu tố hỗ trợ là các cổ phiếu
giảm sâu nhất nhóm này cũng không nhiều: FPT giảm 2,38%, STB giảm 1,93%, ACB giảm
1,7%, SHB giảm 1,37%.
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn duy trì được lực đỡ khá ổn định,
sàn HoSE kết phiên với 85 mã tăng hơn 1%, không khác nhiều so với phiên sáng.
Chỉ 9 mã trong số này thuộc rổ VN30, xác nhận cơ hội vẫn đang khá dồi dào trong
nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Đặc biệt, nhóm Smallcap ghi nhận thanh khoản tăng
36,3% so với phiên trước, trong khi midcap giảm 17% và VN30 giảm 5%.
Những cổ phiếu trụ vững giá trần vẫn là các đại diện mạnh từ
sáng, bao gồm BSR, C32, DXS, ASM, thêm
mới là GVR thuộc nhóm blue-chips. Tuy nhiên số tăng mạnh vượt 2% cũng không ít:
BFC tăng 5,92%, POW tăng 5,14%, KDC tăng 4,91%, SGR tăng 3,62%, PHR tăng 3,58%,
DPR tăng 3,4%, BMP tăng 3,02%...
Ở phía giảm, số
lượng cổ phiếu giảm sâu hơn 1% tăng khoảng 10 mã so với phiên sáng. Tuy nhiên
khá nhiều cổ phiếu xuất hiện giao dịch lớn cho thấy sức ép từ bên bán tăng cục
bộ. Nhóm VN30 có SHB giảm 1,37%, VHM giảm 2,74%, FPT giảm 2,38%, ACB giảm 1,7%,
STB giảm 1,93%. Midcap có NVL giảm 6,83%, CII giảm 1,3%, TCH giảm 4,68%, KDH giảm
1,57%, DCM giảm 1,52%, GEL giảm 2,49%, HCM giảm 1,52%. Các cổ phiếu này đều
giao dịch trên ngưỡng trăm tỷ đồng thanh khoản.
Nhà đầu tư nước
ngoài không có đột biến chiều nay nhưng vẫn bán ròng khoảng 414 tỷ đồng. Phiên
sáng khối này đã bán ròng 616,6 tỷ. Các cổ phiếu bị rút vốn lớn nhất vẫn là các
mã nổi bật buổi sáng: ACB -340,3 tỷ, FPT -313,3 tỷ, HPG -282,7 tỷ, VCB -104,7 tỷ,
KDH -95,1 tỷ. Phía mua ròng có POW +101,3 tỷ, VRE +85,1 tỷ, MWG +72,2 tỷ, VCG
+52,4 tỷ, BID +51,2 tỷ.
14:29, 04/05/2026
Ngày 29/4/2026, VCBS dời trụ sở chính về Vincom Center Bà Triệu theo giấy phép của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Sự kiện đánh dấu bước tiến mới nhằm nâng tầm không gian làm việc chuyên nghiệp, hiện đại tại vị trí đắc địa ngay giữa trung tâm Thủ đô.
Hai kịch bản lạm phát cho cả năm 2026
Trong kịch bản cơ sở (70%), KBSV duy trì dự báo giá dầu Brent bình quân năm 2026 dao động quanh mức 85–95 USD/thùng, CPI bình quân năm 2026 tăng 4,8%, cao hơn mục tiêu kiểm soát lạm phát của Chính phủ ở mức 4,5%.
Mùa Đại hội cổ đông 2026: Ngân hàng và Bất động sản mục tiêu lợi nhuận bùng nổ, Tiêu dùng chững lại
Nhóm ngân hàng, bất động sản, dịch vụ tài chính, nguyên vật liệu và công nghệ thông tin đều đặt kế hoạch NPATMI tăng trưởng hai chữ số. Trong đó, ngân hàng và bất động sản tiếp tục kỳ vọng duy trì đà tăng trưởng mạnh.
